Nella notte dei regular brillano Gabriele Rossi e Dario Nittolo. Il primo si è imposto nel 6 Max, dove ha chiuso secondo Alessandro Meloni, mentre l'altro è riuscito nell'impresa di aggiudicarsi il SuperStack 8 Max con 12.433 entries.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo il nostro report dal No Limit Hold'em 6 Max (Evento #128), da 100 euro di buy in e da 95.520 euro di montepremi totale, che ha registrato l'acuto dell'ottimo Gabriele 'OMGabbro' Rossi. Il piemontese ha superato nello sprint decisivo Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni (€9.816) e Mauro 'MauroTranky' Tranchedone (€6.750) e si è così messo in tasca i 14.276 euro del bottino.



Ha incassato invece più di 13.000 euro lo scatenato Dario 'dariobonzo' Nittolo. L'ex pro napoletano ha sbaragliato la concorrenza nel No Limit Hold'em SuperStack 8 Max da 10 euro di buy in (Evento #129) che ha segnato ben 12.433 entries.



E passiamo al torneo più corposo della serata, il No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in e da 115.200 euro di montepremi totale (Evento #127), che si è chiuso con il successo di '-PhilHeIdy-'. Per lui è arrivata una moneta da 11.711 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche Giuliano 'giuli90' Bendinelli (€6.822) e Angelo 'Castelli Ang' Castelli (€1.945).



Archiviati, infine, il €50 No Limit Hold'em Bubble Rush (Evento #131) che ha visto trionfare 'Iacox93' (€8.417) su Domenico 'ddomenico' Drammis (€5.916), il €30 No Limit Hold'em Big Ante Turbo Progressive KO (Evento #132) vinto da 'LaMerkell' (€5.926) e il €50 No Limit Hold'em Thursday Saver Turbo 6 Max Progressive KO (Evento #133) che è stato contrassegnato dal deal a 4 tra 'magnifio' (€6.250), 'Br0ns3di' (€4.644), 'Arev49' (€4.822) e 'DavidViole89' (€4.020).



Resta tuttora aperto l'Evento #130, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 220.000 euro di prize pool (999 entries). Sono ancora 67, infatti, i player in corsa per i quasi 15.000 euro del primo premio. Al momento c'è in testa 'Rada1208' con uno stack da 2.731.645 gettoni virtuali. Lo inseguono, tra gli altri, Alessandro 'zlale' Robuffo con 2.258.700, Cristiano 'crisbus81' Guerra con 1.526.284 e Simone 'spera91' Speranza con 1.452.618.



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Gabriele 'OMGabbro' Rossi



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-127: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.560

Montepremi Totale: €115.200

Final Table Pay Out



-PhilHeIdy- - €11.711

1_EK-TOR_8 - €9.048

Giuliano 'giuli90' Bendinelli - €6.822

Gastone KK. - €3.288

vanbasten01 - €2.556

LORPANICO - €2.175

Angelo 'Castelli Ang' Castelli - €1.945

TestaMala - €1.074

bipbip - €572



SCOOP-128: NL Hold'em 6 Max [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.028

Montepremi Totale: €95.520

Final Table Pay Out



Gabriele 'OMGabbro' Rossi - €14.276

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €9.816

Mauro 'MauroTranky' Tranchedone - €6.750

pagliaccio996 - €4.642

RudiGarcia84 - €3.192

flavescens1 - €2.195



SCOOP-131: NL Hold'em Bubble Rush [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.255

Montepremi Totale: €56.475

Final Table Pay Out



Iacox93 - €8.417

Domenico 'ddomenico' Drammis - €5.916

UDM71 - €4.159

Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - €2.923

Ettore 'TERRORRAISE' Spataffi - €2.055

Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione - €1.444

Sciaky8888 - €1.015

7_s3tt0_r1ver - €714

tassanp2 - €502



SCOOP-133: Thursday Saver Turbo 6 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.572

Montepremi Totale: €70.740

Final Table Pay Out



magnifio - €6.250*

Br0ns3di - €4.644*

Arev49 - €4.822*

DavidViole89 - €4.020*

fracicone66 - €1.497

foxino89 - €1.653



*Deal



SCOOP-130: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€125.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 999

Montepremi Totale: €224.775

Player Left: 67

TOP TEN Day1



1. Rada1208 - 2.731.645

2. Alessandro 'zlale' Robuffo - 2.258.700

3. sfazi1 - 1.966.893

4. stapitta - 1.838.056

5. abbyayo - 1.766.513

6. todotedos - 1.634.695

7. brando1985 - 1.541.412

8. Cristiano 'crisbus81' Guerra - 1.526.284

9. Simone 'spera91' Speranza - 1.452.618

10. viking799 - 1.313.943