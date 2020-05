Bel colpo per il napoletano 'enzo6336' che si è preso il Night on Stars. Sono andati a segno anche 'cri8686' nell'Afternoon on Stars e 'oisselino' nel Need for Speed Turbo dove si è piazzato terzo Alessandro 'surini93' Surini.

Ma iniziamo il nostro report dal torneo più importante della serata, il Night on Stars da 100 euro di buy in e da oltre 37.0000 euro di montepremi totale (416 entries), che ha registrato l'exploit di 'enzo6336'. Il player campano ha superato allo sprint il lombardo 'meggy1k' (€4.941) e si è aggiudicato la prima moneta da 6.741 euro. Sul podio è salito pure 'AleFrau' (€3.621) mentre ha chiuso quarto 'wingchun81' (€2.654).



E un altro napoletano, lo scatenato 'cri8686', si è aggiudicato i 3.374 euro proposti dall'AoS (439 entries con 50 euro di buy in) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa 'GoLdRoGEX93' (€2.460), 'yowatchmewin' (€1.794), 'AAkingkobeAA' (€1.308), 'Ettore15865' (€954), 'ronnie858585' (€696), 'andre1996666' (€507), 'TexTornAAdo' (€370) e 'ROSEJACK9083' (€311).



Chiudiamo con il Need for Speed Turbo (153 entries per 13.770 euro di prize pool) dove si è invece imposto, dopo quasi 2 ore di gioco, il fiorentino 'oisselino' per 2.782 euro di vincita. Qui il ruolo di runner up è toccato a 'DanielSCV' (€2.097) che ha preceduto nel pay out il regular Alessandro 'surini93' Surini (€1.581). Final table anche per 'Sunpoker10' (€1.191), 'matedaemon1' (€898), 'miky760' (€677), 'riccardoQ7' (€510), 'full673' (€385) e per Marcello 'Cavendramin' Miniucchi (€290).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati del NoS, Need for Speed e AoS



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 416

Montepremi Totale: €37.440

Final Table Pay Out



enzo6336 - €6.741

meggy1k - €4.941

AleFrau - €3.621

wingchun81 - €2.654

morris2055 - €1.946

AndreKK07 - €1.426

SERRASG - €1.045

evitatemi13 - €766

giardino891 - €562



Afternoon on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 439

Montepremi Totale: €19.755

Final Table Pay Out



cri8686 - €3.374

GoLdRoGEX93 - €2.460

yowatchmewin - €1.794

AAkingkobeAA - €1.308

Ettore15865 - €954

ronnie858585 - €696

andre1996666 - €507

TexTornAAdo - €370

ROSEJACK9083 - €311



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 153

Montepremi Totale: €13.770

Final Table Pay Out



oisselino - €2.782

DanielSCV - €2.097

Alessandro 'surini93' Surini - €1.581

Sunpoker10 - €1.191

matedaemon1 - €898

miky760 - €677

riccardoQ7 - €510

full673 - €385

Marcello 'Cavendramin' Miniucchi - €290