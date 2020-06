C'è il romano 'Poldo181109' in testa ai 174 left del Sunday Special. Già archiviato invece il Sunday High Roller che ha registrato l'acuto di uno straripante Alessandro 'alesiena17' Siena che si è quasi ripetuto nel Need for Speed. Ecco il report...

Ma partiamo dal torneone domenicale, lo Special da 100 euro di buy in e da quasi 194.000 euro di montepremi (2.152 entries), che ha portato al Day2 appena 174 player unici su più di 2.150 entries totali. In testa, almeno per il momento, troviamo 'Poldo181109' con uno stack davvero niente male da oltre 400.000 gettoni virtuali.



Il romano ha chiuso davanti ai 2 regular siciliani 'gabrielepat', secondo con 384.778, e Carlo 'dr.niunnau' Graziano, terzo con 383.948. Seguono, nell'ordine, 'pinus2222' con 320.551, 'spongibop78' con 320.015, Paolo 'Vladharkon' Ciuffi con 315.220, 'zebu1988' con 311.929, 'royfrank64' con 297.318, 'morini352' con 289.587 e 'uv1993' con 282.605.



Passiamo all'altro grande evento di giornata, il Sunday High Roller da 250 euro di buy in e da 44.550 euro di prize pool (198 entries), che ha invece già trovato un padrone. Il buon Alessandro 'alesiena17' Siena si è infatti messo in tasca gli 8.844 euro del bottino dopo aver battuto in volata gli altri finalisti 'nanairo3' (€6.561), 'marcotomas91' (€4.868), Roberto 'CANABOT' Canali (€3.612), 'eheheh88' (€2.679), 'Mr.BigShot19' (€1.988), 'lucgus95' (€1.475), Stefano 'sbruf10' Rege (€1.0949 e 'zednara' (€1.094).



E sempre 'alesiena17' è andato vicinissimo al double nel Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da 23.040 euro di montepremi totale (256 entries). Stavolta il grinder di San Giovanni Rotondo (Foggia) si è fermato sul più bello, incassando comunque un premio di consolazione da 3.249 euro, di fronte ad uno scatenato 'ForoForins', primo classificato per 4.405 euro. Sul podio è salito anche l'ottimo 'nanairo3' (€2.396) mentre si è piazzato quarto 'pissy8285' (€1.767).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

'Poldo181109' comanda nel Sunday Special



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Sunday Special [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 2.152

Montepremi Totale: €193.680

Player Left: 174

TOP TEN Day1



1. Poldo181109 - 400.512

2. gabrielepat - 384.778

3. Carlo 'dr.niunnau' Graziano - 383.948

4. pinus2222 - 320.551

5. spongibop78 - 320.015

6. Paolo 'Vladharkon' Ciuffi - 315.220

7. zebu1988 - 311.929

8. royfrank64 - 297.318

9. morini352 - 289.587

10. uv1993 - 282.605



Sunday High Roller [€25.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 198

Montepremi Totale: €44.550

Final Table Pay Out



Alessandro 'alesiena17' Siena - €8.844

nanairo3 - €6.561

marcotomas91 - €4.868

Roberto 'CANABOT' Canali - €3.612

eheheh88 - €2.679

Mr.BigShot19 - €1.988

lucgus95 - €1.475

Stefano 'sbruf10' Rege - €1.094

zednara - €1.094



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 256

Montepremi Totale: €23.040

Final Table Pay Out



ForoForins - €4.405

Alessandro 'alesiena17' Siena - €3.249

nanairo3 - €2.396

pissy8285 - €1.767

ciotolina548 - €1.303

DocRock10 - €961

R1gea7 - €709

orsetto1 - €523

Baby007Joker - €386