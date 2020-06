Bel colpo per 'S@LV@DOR-D@L1' che si è preso il NoS del mercoledì sera. E' andato a segno anche 'matedaemon1', protagonista nel Need for Speed Turbo, mentre 'alessi99m' e 'thetrueank' si sono divisi l'Afternoon on Stars.

Ma iniziamo il nostro report sui tornei online dal Night on Stars (509 entries per oltre 45.000 euro di montepremi totale) dove si è imposto uno scatenato 'S@LV@DOR-D@L1'. Il pugliese dal nick "surrealista" ha superato in volata il runner up 'Elvisvsmagna' (€5.882) e il terzo classificato 'ILReBianc0' (€4.269) e si è assicurato gli 8.106 euro del bottino.



Sono andati invece al player della provincia autonoma di Trento 'matedaemon1', che ha battuto in heads up il comunque ottimo Giancarlo 'frezzag' Frezza (€2.292), i 3.030 euro proposti dal Need for Speed Turbo (168 entries per 15.120 euro di prize pool). Sul podio è salito pure 'baturino' (€1.734) che ha preceduto nel pay gli altri finalisti 'moscardelli2' (€1.311), 'Budinoskin' (€992), 'pippotim' (€750), 'pinkporcel' (€568), 'SellieSpades' (€429) e 'Marco 'Granbasso' Baglioni' (€325).



E chiudiamo con l'Afternoon on Stars, da 15.000 euro garantiti (302 entries con 50 euro di buy in), che ha registrato il deal alla pari tra il milanese 'alessi99m' e il bolzanino 'thetrueank'. I 2 si sono divisi 2.339 euro a testa una volta fatto fuori il terzo incomodo 'Ow3rFoggia' (€1.458). Buon quinto posto per l'altro lombardo 'Jn.Frusciante' (€788).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Giancarlo 'frezzag' Frezza



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 509

Montepremi Totale: €45.810

Final Table Pay Out



S@LV@DOR-D@L1 - €8.106

Elvisvsmagna - €5.882

ILReBianc0 - €4.269

greenhouse1926 - €3.098

W1NN1NGHORS3 - €2.248

Gioemil71 - €1.631

Mario 'hhrrr' Pulcini - €1.184

capannella - €859

drago4200 - €624



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 168

Montepremi Totale: €15.120

Final Table Pay Out



matedaemon1 - €3.030

Giancarlo 'frezzag' Frezza - €2.292

baturino - €1.734

moscardelli2 - €1.311

Budinoskin - €992

pippotim - €750

pinkporcel - €568

SellieSpades - €429

Marco 'Granbasso' Baglioni - €325



Afternoon on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 302

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



alessi99m - €2.339*

thetrueank - €2.339*

Ow3rFoggia - €1.458

nannimad - €1.072

Jn.Frusciante - €788

francebrg - €580

Tia11AA - €426

ALEDA8990 - €313

giovannialdo - €266



*Deal