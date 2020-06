Shot per Donato 'wawa86' De Bonis e Dario 'darioass123' Casillo. Il primo si è imposto nel The Big Daily, l'altro nel Super Mercoledì Deep. Bel colpo anche per 'michaeljordan11', protagonista nel Money Night.

Ma andiamo con ordine cominciando da Donato 'wawa86' De Bonis. Il regular lucano ha superato al Final Table i rivali '0ldWh1sk3y' (€2.550), 'Tarzanello93' (€1.853), '._Eiffell_.' (€1.326), 'T0034SY' (€929), 'selmen' (€735), 'copcin61' (€546), 'Gullnuts8' (€426) e 'streetwolf.9' (€366) e si è messo in tasca i 3.525 euro proposti dal The Big Daily Potenziato (98 entries con 15.000 euro garantiti) di 888poker.



E passiamo all'exploit di Dario 'darioass123' Casillo nel Super Mercoledì Deep (739 entries con 20 euro di buy in) del network iPoker. Il grinder stabiese ha incassato i quasi 2.500 euro del bottino dopo aver battuto in heads up il comunque positivo 'peter69' (€1.548). Sul podio è salito pure 'r3ven4nt' (€1.073) mentre si è fermato sul più bello 'superfix22' (€826).



Chiudiamo con 'michaeljordan11' che si è aggiudicato i 2.236 euro del Money Night (10.000 euro di prize pool), di Betaland (People's Poker), al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'o_maddalonese1' (€1.607), 'Imfish90' (€1.132), 'SANTAMARIA75' (€814), 'thedanger' (€573), 'FICINS' (€434), 'IDONTCARE' (€329), 'Peppeg88' (€249) e 'dquaredd2' (€193).



Dario 'darioass123' Casillo



I numeri più importanti dei 3 eventi:



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 98

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



Donato 'wawa86' De Bonis - €3.525

0ldWh1sk3y - €2.550

Tarzanello93 - €1.853

._Eiffell_. - €1.326

T0034SY - €929

selmen - €735

copcin61 - €546

Gullnuts8 - €426

streetwolf.9 - €366



Super Mercoledì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 739

Montepremi Totale: €13.006

Final Table Pay Out



Dario 'darioass123' Casillo - €2.498

peter69 - €1.548

r3ven4nt - €1.073

superfix22 - €826

ilferrante - €631

DIRITTOCIVILE - €462

Maloku87 - €338

scodi23 - €273

Sn00pDoGG - €208



Money Night [€10.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 181

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



michaeljordan11 - €2.236

o_maddalonese1 - €1.607

Imfish90 - €1.132

SANTAMARIA75 - €814

thedanger - €573

FICINS - €434

IDONTCARE - €329

Peppeg88 - €249

dquaredd2 - €193