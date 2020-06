E' andato ad Alessandro 'Deneb93' Pichierri il Night on Stars del venerdì sera. Successo anche per 'gabrielepat' che si è preso il Need for Speed Turbo. Deal a 3 invece nell'Afternoon on Stars.

Ma partiamo dal NoS, da oltre 33.000 euro di montepremi totale (373 entries), che ha registrato lo shot di un sempre ottimo Alessandro 'Deneb93' Pichierri. Il grinder brindisino si è liberato al Final Table dei rivali 'IlGarrincha' (€4.496), 'Gioemil71' (€3.295), 'sampei101' (€2.416), '79JackBlack' (€1.771), 'francoilprof' (€1.298), '7katrine7' (€951), 'Pochogol7' (€697) e 'whitediabolic' (€511) e ha messo le mani sul bottino da 6.134 euro.



E ha giocato alla grandissima anche il regular siciliano 'gabrielepat' che ha incassato i quasi 3.000 euro proposti dal Need for Speed Turbo (165 entries per 14.850 euro di prize pool) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'SoleiKa9' (€2.251) e il terzo classificato 'E-manF.I.G.P' (€1.703).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars (363 entries con 50 euro di buy in) dove, dopo quasi 6 ore, l'ha spuntata il player ligure 'BLF0RZ41NT3R', per 2.109 euro di vincita, sui compagni di deal 'Mariannina83' (€2.186) e Alberto 'HAARLEY' Scicchitano (€2.251). Si è fermato ad un passo dal podio e dall'accordo il comunque positivo 'madmaxforti' (€1.141).



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 373

Montepremi Totale: €33.570

Final Table Pay Out



Alessandro 'Deneb93' Pichierri - €6.134

IlGarrincha - €4.496

Gioemil71 - €3.295

sampei101 - €2.416

79JackBlack - €1.771

francoilprof - €1.298

7katrine7 - €951

Pochogol7 - €697

whitediabolic - €511



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 165

Montepremi Totale: €14.850

Final Table Pay Out



gabrielepat - €2.976

SoleiKa9 - €2.251

E-manF.I.G.P - €1.703

thegame723 - €1.288

filopira - €974

drago4200 - €737

KTP0KP - €557

lucaori - €422

backdoorAK - €319



Afternoon on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 363

Montepremi Totale: €16.335

Final Table Pay Out



BLF0RZ41NT3R - €2.109*

Mariannina83 - €2.186*

Alberto 'HAARLEY' Scicchitano - €2.251*

madmaxforti - €1.141

I'm-Mr_GR33N - €839

pacifico64 - €616

infariot80 - €453

LonelyBoy99 - €333

lollofun1992 - €279



*Deal