Non solo KO Series nel lunedì sera del poker online made in Italy. Si sono infatti giocati anche i Final Day del SuperSize Sunday e del Sunday KING e il solito The Big daily Special. Ecco come sono andati...

Iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online dai 2 domenicali targati iPoker e Betaland (People's Poker).



Nel SuperSize Sunday, da 80.000 euro garantiti (791 entries), si è imposto 'TheChenPRL' per ben 15.360 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato il comunque ottimo Andrea 'Andreacigna' Pini che si è consolato con i 9.520 euro del secondo premio. Sul podio è salito pure 'uragano561' (€6.600) mentre ha chiuso lontanissimo dai migliori il chipleader del Day1 '6031980021124146' (€168).



Sono andati invece al player 'FionaSalom', che ha superato in volata 'fufi91' (€3.822) e 'INVICTUSPEOPLE' (€2.639), i 3.838 euro proposti dal Sunday KING Progressive KO (451 entries per 40.590 euro di montepremi totale). Il già vincitore del torneo di metà maggio si è concesso il bis incassando anche più di 3.700 euro in taglie.



E chiudiamo con l'evento giornaliero di 888poker, il Big daily Special Potenziato da 109 euro di buy in (174 entries per 23.600 euro di montepremi), dove dopo oltre 7 ore di gioco l'ha spuntata 'cabobo88', primo per 4.826 euro, sui rivali 'Michelenizza' (€3.531), 'ANNUSALO_1' (€2.667), 'Maculato87' (€2.006), 'BRONTODRIVER' (€1.369), 'Gnagnusky17' (€1.062), 'STAMPOITAL1A' (€826), 'raffoneps' (€590) e 'Andreapini88' (€439).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I numeri più importanti dei 3 domenicali:



SuperSize Sunday [€80.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 791

Montepremi Totale: €80.000

Final Table Pay Out



TheChenPRL - €15.360

Andrea 'Andreacigna' Pini - €9.520

uragano561 - €6.600

mery994 - €5.080

ariel61 - €3.880

DANGEROUSs12 - €2.840

flyanimation - €2.080

OtEsSuB - €1.680

Davis1992Lupo - €1.280



Sunday KING Progressive KO [€35.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 451

Montepremi Totale: €40.590

Final Table Pay Out



FionaSalom - €3.838 + €3.706

fufi91 - €2.799 + €1.023

INVICTUSPEOPLE - €1.971 + €668

rebellion - €1.419 + €418

serra2011 - €984 + €357

mercury10 - €729 + €287

valerys - €536 + €634

framaimo77 - €384 + €599

giusrec1 - €286 + €391



The Big daily Special - Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 174

Montepremi Totale: €23.600

Final Table Pay Out



cabobo88 - €4.826

Michelenizza - €3.531

ANNUSALO_1 - €2.667

Maculato87 - €2.006

BRONTODRIVER - €1.369

Gnagnusky17 - €1.062

STAMPOITAL1A - €826

raffoneps - €590

Andreapini88 - €439