Archiviati il GigaStack e l'High Roller delle KO Series. Nel primo si è imposto 'Concettone57' su 'spartaxu' e Mario 'coinflip21' Carrascon, nel secondo l'ha invece spuntata 'redboss500' su 'MyT1m3isNow' e Riccardo 'Overbet91' Bonelli.

KO Series - Ma iniziamo il nostro report dal torneone, il No Limit Hold'em GigaStack 8 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da quasi 190.000 euro di montepremi totale (Evento #39), dove alla fine è arrivato l'exploit di 'Concettone57'. Il player della provincia di Udine ha superato in volata 'spartaxu' (€15.315) e il buon Mario 'coinflip21' Carrascon (€8.820) e si è assicurato più di 20.000 euro di bottino tra moneta e taglie.



E' andato invece a 'redboss500', che si è messo in tasca un premio complessivo da 13.789 euro, l'High Roller 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da 82.350 euro di prize pool (Evento #40). Il campano si è aggiudicato la vittoria grazie allo sprint piazzato ai danni del runner up 'MyT1m3isNow' (€8.450) e del terzo classificato Riccardo 'Overbet91' Bonelli (€5.907).



E nella serata di ieri si è registrato anche l'acuto di 'wiley555' (€10.412) nel No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO (Evento #44), da 100 euro di buy in e da 68.040 euro di montepremi, dove ha chiuso secondo Daniele 'ZyzzRaver' Grasso (€4.822).



Successi, infine, per 'GYOKERS' (€2.924) nel Pot Limit Omaha Turbo 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #45), 'Diamante1040' (€4.154) nel No Limit Hold'em Bubble Rush Super KO da 50 euro di buy in (Evento #46), 'aldojuve69' (€1.825) nel No Limit Hold'em SuperStack 8 Max Progressive KO da 5 euro di buy in (Evento #43) e per 'Coldplay92' (€1.917), dopo il deal a 3 siglato con 'supertasso87' (€1.145) e 'pokermania1234' (€1.423), nel No Limit Hold'em Midnight Swiftly 6 Max Progressive KO da 15 euro di buy in (Evento #47).



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



KO Series 39 - GigaStack 8 Max Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 2.110

Montepremi Totale: €189.900

Final Table Pay Out



Concettone57 - €20.165

spartaxu - €15.315

Mario 'coinflip21' Carrascon - €8.820

frankpuo - €7.121

bufalo16 - €4.604

birucci - €3.138

ILReBianc0 - €2.410

polishone736 - €1.917



KO Series 40 - High Roller 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 366

Montepremi Totale: €82.350

Final Table Pay Out



redboss500 - €13.789

MyT1m3isNow - €8.450

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €5.907

faty1984ra - €4.275

aprestige16 - €2.803

KingEras91 - €2.520

A hight 95 - €1.781

Alex_DJ_av - €1.933



KO Series 44 - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 756

Montepremi Totale: €68.040

Final Table Pay Out



wiley555 - €10.412

Daniele 'ZyzzRaver' Grasso - €4.822

frakkalagan - €2.863

gigiolo - €2.259

Wizo_wizoo€ - €1.961

ELLOER - €2.031



KO Series 45 - PL Omaha Turbo 6 Max Progressive KO [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 150

Montepremi Totale: €13.500

Final Table Pay Out



GYOKERS - €2.924

Ale3pegghy - €1.823

alecos17 - €967

mariocrys - €918

miky760 - €724

KenzoMorimoto - €409



KO Series 46 - NL Hold'em Bubble Rush Super KO [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 535

Montepremi Totale: €24.075

Final Table Pay Out



Diamante1040 - €4.154

Daniele 'ZyzzRaver' Grasso - €1.540

pollame140397 - €881

@rm@ndo90 - €1.233

rush699 - €571

PlanetEscortIta - €957

Domenico 'domenlan' Lando - €224

Diixblo - €204

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €634