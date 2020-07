E' andato a 'mariocrys' il Night on Stars del martedì sera. Ottimi colpi anche per Riccardo 'CrazyRich85' Basso e 'BeverlyHillsner' che si sono rispettivamente presi il Need for Speed e l'Afternoon on Stars.

Ma cominciamo il nostro report dall'exploit di 'mariocrys' nel NoS da 30.000 euro garantiti. Il player di Oderzo ha superato la concorrenza degli altri iscritti, 282 in tutto le entries, e al termine di poco più di 6 ore di gioco ha incassato i 5.704 euro del bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato 'Romauro96', runner up per 4.181 euro, mentre qualche minuto prima erano finiti fuori '1viticoltore' (€3.064) e il buon Francesco 'ilmessia84' Favia (€2.246).



E passiamo al Need for Speed Turbo, da 10.530 euro di montepremi totale (117 entries), che ha registrato l'allungo vincente del regular Riccardo 'CrazyRich85' Basso sul compagno di deal 'Dami-Q-9'. Per entrambi è arrivato un premio da circa 2.000 euro a testa una volta eliminato il terzo incomodo 'TEAMPOKER79' (€1.265). Ottavo posto per Roberto 'RORObrother' Roberti (€648).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars (10.000 euro di prize pool garantito) dove 'BeverlyHillsner' l'ha spuntata, per 1.640 euro, su 'pietromec' (€1.593) anche qui dopo un accordo siglato durante l'heads up. In questo caso è rimasto fuori dal patto 'capa1991' (€1.033) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'TexTornAAdo' (€772), 'Hurrymastiff' (€577), 'ruiBL' (€431), 'salpa66' (€322), 'Zibbibboshock98' (€241) e 'payetson' (€205).



Successi con deal nel Need e nell'AoS



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 282

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



mariocrys - €5.704

Romauro96 - €4.181

1viticoltore - €3.064

Francesco 'ilmessia84' Favia - €2.246

D1ANDREA99 - €1.646

matti.it - €1.207

hairfun14 - €885

Roberto 'RORObrother' Roberti - €648

Pogallo - €475



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 117

Montepremi Totale: €10.530

Final Table Pay Out



Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €2.091*

Dami-Q-9 - €1.916*

TEAMPOKER79 - €1.265

SNAPPWEAR23 - €938

Rospetto123 - €696

Simone 'spera91' Speranza - €516

didikikka - €383

07gaetano - €284

vleroy83 - €251



*Deal



Afternoon on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 216

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



BeverlyHillsner - €1.640*

pietromec - €1.593*

capa1991 - €1.033

TexTornAAdo - €772

Hurrymastiff - €577

ruiBL - €431

salpa66 - €322

Zibbibboshock98 - €241

payetson - €205



*Deal