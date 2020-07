Archiviato l'Evento #08 (No Limit Hold'em Progressive KO) delle Stadium Series. Nel torneo High l'ha spuntata 'norbesandr' mentre 'BIGD72N' e 'MyT1m3isNow' si sono rispettivamente imposti nel Medium e nel Low. Bel colpo anche per 'cristinacrok93' che si è preso il Need dove ha chiuso terzo Davide 'zizinho89' Suriano.

Ma iniziamo il nostro report dall'Evento #08 (No Limit Hold'em Progressive KO) delle Stadium Series dove nella parte alta (324 entries con 125 euro di buy in), come già anticipato, si è messo in mostra 'norbesandr'. Per il player piemontese è arrivato un bottino da 6.476 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'portec' (€3.703) e il terzo classificato 'eisenpower8' (€2.240).



Vittoria invece per 'BIGD72N' (€2.677), che ha superato in volata i compagni di deal 'FLORVIS' (€2.393) e 'E.Sotgiu' (€2.285), nel torneo Medium da 30 euro di buy in e da oltre 27.000 euro di prize pool (1.024 entries). I 3 hanno deciso di non farsi male una volta eliminati gli altri finalisti 'franky82525' (€1.549), 'REalepoker91' (€617), 'mimosa20' (€820), 'flavio090163' (€505), 'thecube090' (€338) e 'GianDe76' (€234).



E' andato, infine, a 'MyT1m3isNow', primo per quasi 3.000 euro di moneta, il torneo Low da 27.972 euro di montepremi totale.



E ieri sera si è giocato anche il Need for Speed Turbo (61 entries) che ha registrato l'acuto di 'cristinacrok93' (€1.790) ai danni di 'TomDilly' (€892) e Davide 'zizinho89' Suriano (€713).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Stadium Series: giocati i tornei High, Medium e Low dell'Evento #08



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Stadium Series 08 H - NL Hold'em Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 324

Montepremi Totale: €36.450

Final Table Pay Out



norbesandr - €6.476

portec - €3.703

eisenpower8 - €2.240

antonyfull1990 - €1.404

1983liam1983 - €2.060

MrMarlboro94 - €2.010

ALEX8801 - €1.027

tek699 - €403

zazzu96 - €453



Stadium Series 08 M - NL Hold'em Progressive KO [€25.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.024

Montepremi Totale: €27.648

Final Table Pay Out



BIGD72N - €2.677*

FLORVIS - €2.393*

E.Sotgiu - €2.285*

franky82525 - €1.549

REalepoker91 - €617

mimosa20 - €820

flavio090163 - €505

thecube090 - €338

GianDe76 - €234



*Deal



Stadium Series 08 L - NL Hold'em Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 3.108

Montepremi Totale: €27.972

Final Table Pay Out



MyT1m3isNow - €2.904

holdenpok84 - €1.914

Stephane84 - €1.347

ilravo - €748

juwin91 - €622

Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti - €449

cecchino73 - €425

marlyn6 - €255

DIRECTOR10J - €224



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 61

Montepremi Totale: €5.490

Pay Out



cristinacrok93 - €1.790

TomDilly - €892

Davide 'zizinho89' Suriano - €713

kira221271 - €569

framax56 - €455

I_owned_u_87 - €363

Eka2811 - €290

Suckkkkk - €232

sueva - €185