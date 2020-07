Archiviato l'Evento #12 delle Stadium Series. Nel torneo High si è imposto 'enrighost' mentre 'qofte2018' e 'chiero83' si sono rispettivamente presi Medium e Low. Successo anche per 'bybabyby' nel Need for Speed dove ha chiuso secondo il grande Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini.

Ma iniziamo il nostro report dall'Evento #12 High (125 euro di buy in e oltre 51.000 euro di montepremi totale) che ha registrato l'exploit di 'enrighost'. Il toscano ha superato al Final Table i rivali 'LAFAL10' (€6.337), 'ildruido23' (€4.607), 'marek993' (€3.349), 'ThE_LeGgEnD_X' (€2.434), 'zibo75' (€1.770), 'M474D0R666' (€1.286) e 'MBolgia' (€935) e si è assicurato così la prima moneta da 8.718 euro.



Sono andati invece a 'qofte2018' i 4.841 euro proposti dalla parte media (30 euro di buy in e 32.292 euro di prize pool) dell'Evento. L'ultimo ad arrendersi è stato 'squalonzio75', secondo per 3.450 euro. Sul podio è salito pure 'Il Fregno' (€2.460) che si è messo dietro 'KiroiSenko' (€1.753), 'muhamed52' (€1.250), 'u_PruPPu' (€891), 'RidiciSopra' (€635) e 'trumbino' (€453).



Super colpo, infine, per 'chiero83' che si è aggiudicato i 3.890 euro del torneo Low (10 euro di buy in e 28.368 euro di montepremi) dopo aver battuto in volata 'capitanmimmo' (€2.771) e 'alegunz46' (€1.975).



E ieri sera si è giocato anche il Need for Speed Turbo (10.000 euro garantiti). Stavolta l'ha spuntata 'bybabyby', primo per 2.311 euro, che ha bruciato nell'heads up il comunque ottimo Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini (€1.711). Buone prove, tra gli altri, per i regular Simone 'spera91' Speranza (€694) e Luca 'steva10' Stevanato (€380).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I numeri più importanti dei 4 tornei:



Stadium Series 12 H - NL Hold'em 8 Max [€50.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 458

Montepremi Totale: €51.525

Final Table Pay Out



enrighost - €8.718

LAFAL10 - €6.337

ildruido23 - €4.607

marek993 - €3.349

ThE_LeGgEnD_X - €2.434

zibo75 - €1.770

M474D0R666 - €1.286

MBolgia - €935



Stadium Series 12 M - NL Hold'em 8 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.196

Montepremi Totale: €32.292

Final Table Pay Out



qofte2018 - €4.841

squalonzio75 - €3.450

Il Fregno - €2.460

KiroiSenko - €1.753

muhamed52 - €1.250

u_PruPPu - €891

RidiciSopra - €635

trumbino - €453



Stadium Series 12 L - NL Hold'em 8 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 3.152

Montepremi Totale: €28.368

Final Table Pay Out



chiero83 - €3.890

capitanmimmo - €2.771

alegunz46 - €1.975

mazdinho - €1.408

Davidpoker90 - €1.004

MBolgia - €715

itman87 - €510

ThePr0gr4m - €363



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 110

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



bybabyby - €2.311

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €1.711

Suckkkkk - €1.266

liberato167 - €937

Simone 'spera91' Speranza - €694

redboss500 - €513

Luca 'steva10' Stevanato - €380

reyrouge - €281

realaddicted66 - €249