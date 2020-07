Venerdì sera da leoni per 'SNUCCI_8', 'Capeo08', 'Tulipano88' e Andrea 'andryguen' Panarese. I primi 3 si sono imposti nei tornei High, Medium e Low delle Stadium Series (Evento #23), il regular si è invece preso il solito Need for Speed Turbo.

Ma iniziamo il nostro report dall'Evento #23 (No Limit Hold'em) delle Stadium Series che nella sua parte alta (125 euro di buy in e oltre 33.000 euro di montepremi totale) ha visto trionfare uno scatenato 'SNUCCI_8'. Il player della provincia di Bologna si è sbarazzato al Final Table di 'sergio18641' (€4.436), 'Pappagallo83' (€3.288), Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni (€2.437), 'sentieri75' (€1.806), 'sloon83' (€1.339), Nikol 'barabbic' Babic (€992), 'maxy18.F.' (€735) e 'carlotta02' (€545) e si è messo in tasca i quasi 6.000 euro del bottino.



Sono andati invece a 'Capeo08', che ha battuto in heads up 'rolls_royce0204' (€2.852), i 3.981 euro proposti dal torneo Medium (886 entries con 30 euro di buy in). Sul podio è salito pure 'Blacker-92' (€2.043) mentre si è fermato sul più bello 'Chuckbassb88' (€1.464) che ha preceduto nel pay out 'Leon281988' (€1.049), 'Edos12321' (€751), 'papolinovic' (€538), 'JonuaiN' (€386) e 'giambe2009' (€276).



Successo, infine, per 'Tulipano88' (€3.329) nel Low da 10 euro di buy in e da 23.967 euro di prize pool (2.663 enties).



E ieri sera è arrivato anche l'acuto di Andrea 'andryguen' Panarese nel solito Need for Speed Turbo (71 entries per 6.390 euro di montepremi). Il regular di lunga data ha incassato i 1.888 euro della prima moneta al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'IlProfMatew' (€1.257), il terzo classificato 'chekpoint67' (€837) e l'altro grinder Domenico 'domenlan' Lando che ha chiuso quinto per 371 euro di premio.



Stadium Series 23 H - NL Hold'em [€30.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 295

Montepremi Totale: €33.187

Final Table Pay Out



SNUCCI_8 - €5.985

sergio18641 - €4.436

Pappagallo83 - €3.288

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €2.437

sentieri75 - €1.806

sloon83 - €1.339

Nikol 'barabbic' Babic - €992

maxy18.F. - €735

carlotta02 - €545



Stadium Series 23 M - NL Hold'em [€25.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 886

Montepremi Totale: €25.000

Final Table Pay Out



Capeo08 - €3.981

rolls_royce0204 - €2.852

Blacker-92 - €2.043

Chuckbassb88 - €1.464

Leon281988 - €1.049

Edos12321 - €751

papolinovic - €538

JonuaiN - €386

giambe2009 - €276



Stadium Series 23 L - NL Hold'em [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.663

Montepremi Totale: €23.967

Final Table Pay Out



Tulipano88 - €3.329

yubru23 - €2.334

melaghigno - €1.638

PomoBelverde - €1.150

BeckMisterio - €807

ilfarneto - €566

evelia90 - €397

TheFab83 - €279

goten1972 - €196



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 71

Montepremi Totale: €6.390

Final Table Pay Out



Andrea 'andryguen' Panarese - €1.888

IlProfMatew - €1.257

chekpoint67 - €837

Nikibart22 - €558

Domenico 'domenlan' Lando - €371

@rm@ndo90 - €327

thegame723 - €287

yowatchmewin - €253

fortuna2741 - €222