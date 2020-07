Penultimo appuntamento con le Stadium Series! Stavolta il torneo più corposo l'ha vinto 'ramesco1' mentre 'mr.raiser96' si è preso il Medium. Deal a 3 nel Low dove alla fine si è imposto 'zennista968'. Accordo anche nel Need for Speed con 'zibo75' e Luca 'KILLUCK' Daelli che si sono divisi la posta.

Ma iniziamo dall'Evento #24 (No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO), delle Stadium Series, che è stato contrassegnato dal successo di 'ramesco1' nella parte alta con in palio un montepremi totale da quasi 32.000 euro (284 entries con 125 euro di buy in). Il player che gioca da Roma ha superato in volata 'indaco2020' (€3.222), 'giorob' (€2.659), 'njpet' (€1.531), Nicolò '3N.M0' Molinelli (€1.364) e 'gas1575' (€754) e si è messo in tasca una moneta da 6.156 euro.



Sono andati invece a 'mr.raiser96', che ha battuto allo sprint il runner up 'dallealdealer95' (€2.082) e il terzo classificato 'fapfafap' (€1.359), i 3.742 euro proposti dal Medium (932 entries con 20 euro di buy in). Quarto posto per 'tidus8989' (€858) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'Micciomiccio' (€691) e 'blutramonto' (€313).



Successo infine per 'zennista968', primo per poco più di 3.000 euro, nel torneo Low da 10 euro di buy in (2.920 entries per 26.280 euro di prize pool). Il toscano ha avuto la meglio sui 2 compagni di deal 'panificatore92' (€1.629) e 'MicheleDonk' (€1.430).



E si è chiuso con un accordo anche il solito Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (73 entries per 6.570 euro di montepremi). In questo caso 'zibo75' e il buon Luca 'KILLUCK' Daelli hanno deciso di dividersi 1.617 euro a testa una volta eliminati i rivali 'fabriziopu85' (€861), 'sym17' (€573), 'fortuna2741' (€382), 'tuluwaba' (€336), 'sapy000' (€295), 'framax56' (€260) e Riccardo 'CrazyRich85' Basso (€228).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home

Penultimo appuntamento con le Stadium Series



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Stadium Series 24 H - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 284

Montepremi Totale: €31.950

Final Table Pay Out



ramesco1 - €6.156

indaco2020 - €3.222

giorob - €2.659

njpet - €1.531

Nicolò '3N.M0' Molinelli - €1.364

gas1575 - €754



Stadium Series 24 M - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€25.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 932

Montepremi Totale: €25.164

Final Table Pay Out



mr.raiser96 - €3.742

dallealdealer95 - €2.082

fapfafap - €1.359

tidus8989 - €858

Micciomiccio - €691

blutramonto - €313



Stadium Series 24 L - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.920

Montepremi Totale: €26.280

Final Table Pay Out



zennista968 - €3.007*

panificatore92 - €1.629*

MicheleDonk - €1.430*

fabrizio7117 - €714

stammchinevuai - €471

kakaka83 - €453



*Deal



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 73

Montepremi Totale: €6.570

Final Table Pay Out



zibo75 - €1.617*

Luca 'KILLUCK' Daelli - €1.617*

fabriziopu85 - €861

sym17 - €573

fortuna2741 - €382

tuluwaba - €336

sapy000 - €295

framax56 - €260

Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €228



*Deal