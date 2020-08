Si è chiuso con un deal alla pari, tra 'ultraazzurro', Francesco 'kekko9221' Bisconti e 'ubisor', il Night on Stars del martedì sera. Niente accordi invece nel Need for Speed Turbo e nell'AoS dove si sono rispettivamente imposti 'LORDPOKER698' e 'moramora23'.

Ma iniziamo il nostro report giornaliero sugli MTT online dal NoS (233 entries per 20.970 euro di montepremi totale) dove questa volta si è registrato un deal tra 'ultraazzurro', Francesco 'kekko9221' Bisconti e 'ubisor'. I 3 hanno scelto di non farsi male, incassando ben 3.082 euro a testa, una volta eliminati gli altri finalisti 'OscarDutch' (€1.634), Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo (€1.207), 'Falce-Oscura' (€892), 'KiroiSenko' (€660), 'DONCIUCCR18' (€488) e 'solo1uomo' (€360).



Sono andati invece tutti a 'LORDPOKER698', che ha battuto in heads up 'polipetto27' (€1.601), i 2.164 euro messi in palio nel Need for Speed Turbo (104 entries per 9.360 euro di prize pool). Sul podio è salito pure 'mortadella99' (€1.185) mentre si sono fermati sul più bello i regular Alessandro 'alesiena17' Siena (€877) e Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini (€481).



Ed è arrivato un successo pieno anche per 'moramora23' nell'Afternoon on Stars da 50 euro di buy in e da quasi 10.000 euro in montepremi (221 entries). Il vincitore ha incassato i 1.937 euro del bottino al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up Dario 'Cifalino91' Barone (€1.436) e il terzo classificato 'Annageppo' (€1.064).



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 233

Montepremi Totale: €20.970

Final Table Pay Out



ultraazzurro - €3.082*

Francesco 'kekko9221' Bisconti - €3.082*

ubisor - €3.082*

OscarDutch - €1.634

Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo - €1.207

Falce-Oscura - €892

KiroiSenko - €660

DONCIUCCR18 - €488

solo1uomo - €360



*Deal



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 104

Montepremi Totale: €9.360

Final Table Pay Out



LORDPOKER698 - €2.164

polipetto27 - €1.601

mortadella99 - €1.185

Alessandro 'alesiena17' Siena - €877

giangol.it - €649

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €481

Vop4 - €356

-Th3Jok3rSs- - €263

CULOdiLATTA - €233



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 221

Montepremi Totale: €9.945

Final Table Pay Out



moramora23 - €1.937

Dario 'Cifalino91' Barone - €1.436

Annageppo - €1.064

siriachiado7 - €789

Grc2390 - €585

guarinz - €433

BigStar83 - €321

AAkingkobeAA - €238

BeverlyHillsner - €238