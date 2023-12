Il Blackjack è uno dei giochi da casinò più famosi e appassionanti, che richiede sia abilità che fortuna. Si tratta di un gioco di carte in cui i giocatori sfidano il banco, cercando di ottenere un punteggio più alto di lui, senza superare il valore di 21. Come si gioca al Blackjack? la guida definitiva.

Le regole del Blackjack

Il Blackjack si gioca con uno o più mazzi di 52 carte francesi, senza i jolly. Il valore delle carte è il seguente:

Le carte numeriche valgono il loro valore nominale (da 2 a 10).

Le figure (fante, regina, re) valgono 10 punti.

L’asso vale 1 o 11 punti, a seconda della convenienza del giocatore.

Il gioco inizia con il banco che distribuisce due carte scoperte a ogni giocatore e una carta scoperta e una coperta a se stesso.

Il giocatore che si trova alla sinistra del banco inizia il gioco e ha le seguenti opzioni:

Chiedere carta: il giocatore riceve un’altra carta dal banco e può continuare a chiederne fino a quando non raggiunge il punteggio desiderato o sballa, ossia supera il valore di 21.

Stare: il giocatore si ferma con il punteggio che ha e passa il turno al giocatore successivo.

Raddoppiare: il giocatore raddoppia la sua puntata iniziale e riceve una sola carta in più dal banco. Questa opzione è possibile solo dopo aver ricevuto le prime due carte.

Dividere: se il giocatore ha due carte dello stesso valore, può dividerle in due mani separate, puntando la stessa somma iniziale su ciascuna mano. Il giocatore riceve una carta in più per ogni mano e può continuare a giocare normalmente. Questa opzione è possibile solo dopo aver ricevuto le prime due carte.

Arrendersi: il giocatore rinuncia alla sua mano e recupera metà della sua puntata iniziale. Questa opzione è possibile solo dopo aver ricevuto le prime due carte e prima di aver effettuato altre azioni.

Dopo che tutti i giocatori hanno terminato il loro turno, il banco scopre la sua carta coperta e gioca la sua mano, seguendo delle regole fisse:

Il banco deve chiedere carta fino a raggiungere un punteggio di almeno 17.

Il banco deve stare con un punteggio di 17 o superiore, a meno che non abbia un 17 morbido, ossia composto da un asso e una o più carte che sommano 6. In questo caso, il banco deve chiedere carta.

Il banco non può raddoppiare, dividere o arrendersi.

A questo punto, si confrontano i punteggi dei giocatori con quello del banco e si determinano i vincitori e i perdenti. Le possibili situazioni sono le seguenti:

Se il giocatore ha un punteggio superiore a quello del banco, senza sballare, vince e riceve una vincita pari alla sua puntata iniziale.

Se il giocatore ha un punteggio uguale a quello del banco, senza sballare, pareggia e riceve indietro la sua puntata iniziale.

Se il giocatore ha un punteggio inferiore a quello del banco, o sballa, perde e perde la sua puntata iniziale.

Se il giocatore ha un Blackjack, ossia un asso e una carta del valore di 10, e il banco non ha un Blackjack, vince e riceve una vincita pari a una volta e mezza la sua puntata iniziale.

Se il giocatore e il banco hanno entrambi un Blackjack, pareggiano e ricevono indietro la loro puntata iniziale

I consigli e i trucchi per vincere al Blackjack

Non esiste una strategia infallibile per vincere al Blackjack, ma ci sono alcuni consigli e trucchi che possono migliorare le capacità di gioco e aumentare le probabilità di successo.

Ecco alcuni dei più comuni:

Imparare la strategia di base: la strategia di base è un insieme di regole che indicano la migliore azione da compiere in ogni situazione, in base alle carte del giocatore e a quella scoperta del banco. La strategia di base si basa sul calcolo delle probabilità e riduce il vantaggio del banco al minimo. Esistono delle tabelle che riassumono la strategia di base per ogni variante di Blackjack e che possono essere consultate durante il gioco.

Giocare in modo razionale e responsabile

Il Blackjack è senza dubbio un gioco affascinante che unisce abilità, strategia e un pizzico di fortuna. Per divertirsi al meglio è bene conoscere a fondo le regole, apprendere e mettere in pratica la strategia di base, scegliere con cura il tavolo di gioco e gestire con saggezza il proprio budget.

Con un po’ di pratica e qualche accortezza è possibile migliorare le proprie capacità, ridurre il vantaggio del banco e aumentare le probabilità di vincita. L’importante però è non dimenticare che si tratta pur sempre di un gioco d’azzardo e che il rischio di perdite è sempre presente.

Il Blackjack va quindi affrontato con moderazione e responsabilità, considerandolo soprattutto un proficuo passatempo e una piacevole sfida mentale.

Domande frequenti sul gioco del Blackjack: regole consigli e trucchi

Quante carte servono per giocare a Blackjack?

Per giocare a Blackjack servono uno o più mazzi di 52 carte francesi, senza i jolly. Solitamente si utilizzano da 4 a 8 mazzi mescolati insieme.

Cosa succede se il banco e il giocatore fanno Blackjack?

Se sia il banco che il giocatore fanno Blackjack, con un asso e una carta da 10 punti, il risultato è un pareggio. In questo caso, il giocatore riprende indietro la sua puntata iniziale senza vincere o perdere.

È possibile contare le carte a Blackjack?

Sì, è possibile utilizzare tecniche di conteggio delle carte per tenere traccia del rapporto tra carte alte e basse nel mazzo. Il conteggio delle carte è legale ma malvisto dai casinò. Richiede pratica, concentrazione e discrezione.

Quando è possibile raddoppiare la puntata a Blackjack?

La mossa di “raddoppiare” è possibile solo dopo aver ricevuto le prime due carte. Permette di raddoppiare la puntata iniziale e ricevere una sola carta in più. È una mossa rischiosa ma potenzialmente molto redditizia.

Si può vincere contando solo sulla fortuna a Blackjack?

Anche se nel Blackjack c’è sempre un fattore di fortuna, non è possibile vincere regolarmente solo facendo affidamento sulla buona sorte. Per avere successo servono conoscenza delle regole, capacità di calcolo delle probabilità e applicazione di strategie come la strategia di base o il conteggio delle carte. La fortuna da sola non basta.