Il settore delle slot machine online pullula di opzioni tra cui scegliere. Con così tante slot a disposizione, i giocatori si chiedono spesso quali siano quelle con le migliori percentuali di pagamento. In questa guida abbiamo selezionato le 10 slot machine che statisticamente pagano di più ai giocatori italiani. La Top 10 delle Slot Machine Online che Pagano di Più in Italia nel 2023.

La classifica è stata stilata analizzando accuratamente i RTP (Return to Player) dichiarati dai provider, le vincite effettive registrate dai casinò online negli ultimi 12 mesi e le recensioni e commenti degli utenti sui forum.

Le slot presenti in questa Top 10 sono quelle che combinano alte percentuali di RTP, volatilità generose, jackpot elevati e frequenti vincite bonus. Sono il mix perfetto per offrire ai giocatori italiani ottime possibilità di portare a casa premi corposi.

La nostra guida non finisce qui. Per ognuna delle slot machine presenti in classifica, abbiamo preparato una scheda completa che ne analizza nel dettaglio tutte le caratteristiche. Troverete informazioni sul provider, sul tema e sulla grafica, sulle combinazioni vincenti, sui simboli speciali, sulle funzionalità bonus e sul jackpot massimo.

In questo modo potrete conoscere a fondo ogni slot e scegliere con cognizione di causa quella più adatta alle vostre preferenze e al vostro stile di gioco. Siamo certi che in questa Top 10 troverete la slot ideale per tentare la fortuna e dare la caccia a vincite incredibili. Non vi resta che continuare a leggere la nostra guida per scoprirle tutte!

Millionaire Genie (Megaways) – RTP 96%

Millionaire Genie è una delle slot machine online più interessanti e generose attualmente presenti sul mercato italiano. Sviluppata da Section 8, software house specializzata, questa slot offre ai giocatori la possibilità di vincere jackpot casuali proporzionati all’entità della puntata effettuata.

La versione Megaways di Millionaire Genie presenta addirittura 117.649 modi per vincere, il che aumenta notevolmente le probabilità di ottenere combinazioni vincenti. Oltre ai jackpot principali, questa slot è ricca di funzionalità come i free spin, giochi bonus e jackpot minori che arrivano fino a 500.000€.

Proprio grazie alla presenza di RTP al 96%, volatilità medio-alta e frequenti premi speciali, Millionaire Genie si posiziona tra le slot con le percentuali di pagamento più alte e soddisfacenti per i giocatori italiani.

La vincita record registrata su Millionaire Genie è stata centrata da un fortunato giocatore inglese, che si è portato a casa l’incredibile jackpot da oltre 2,4 milioni di sterline, equivalenti a circa 2,8 milioni di euro. Anche in Italia questa slot ha distribuito vincite a sei zeri: nel 2019 una giovane giocatrice italiana ha vinto la cifra straordinaria di 871.318,87€.

Millionaire Genie non solo garantisce l’accesso a jackpot milionari grazie ai suoi premi casuali, ma offre anche numerose possibilità di vincita grazie ai molteplici simboli speciali e funzionalità bonus incluse. La sua alta volatilità la rende perfetta per chi è in cerca di slot dal grande potenziale che pagano cifre elevate con una buona frequenza.

White Rabbits Megaways – RTP 97,70%

White Rabbit Megaways è una tra le slot machine online più amate dagli appassionati del genere fantasy e horror. Ispirata al famoso romanzo “Alice nel Paese delle Meraviglie”, questa slot targata Big Time Gaming catapulta i giocatori in un mondo fantastico e insolito.

Grazie alla meccanica Megaways, White Rabbit offre ben 117.649 modi per vincere ad ogni giro. Questo significa probabilità di vittoria maggiori rispetto alle slot tradizionali. Oltre ai rulli e simboli standard, questa slot presenta il Wild esteso di Alice e il Bonus Wild del Brucaliffo, che trasforma tutti i simboli in jolly.

Non mancano poi le funzionalità bonus, come i Free Spin attivabili con 3 simboli Wild, durante i quali i simboli cupcake valgono il doppio. È proprio la combinazione di meccanica Megaways, simboli speciali e funzionalità extra a rendere White Rabbit una slot dall’altissimo potenziale e con RTP del 97,70%.

Statistiche alla mano, la frequenza di vincita è del 26,7%, ovvero più di 1 giro su 4 risulta vincente. La vincita massima possibile è di ben 17.420 volte la puntata effettuata. Nel complesso si tratta di una slot dalla volatilità decisamente elevata, perfetta per chi vuole adrenalina e non teme i alti e bassi tipici dei giochi ad alto rischio.

Con la sua grafica accattivante, i tanti simboli speciali e le frequenti possibilità di vincita, White Rabbit Megaways si conferma una scelta azzeccata per chi cerca slot online dalle percentuali di pagamento tra le più alte e soddisfacenti.

Book of Ra Deluxe – RTP 95,1%

Book of Ra Deluxe è senza ombra di dubbio una delle slot machine più famose e apprezzate di sempre. Si tratta della versione potenziata e migliorata della prima Book of Ra, slot che ha fatto la storia nelle sale VLT e casinò di tutto il mondo.

Sviluppata dalla software house Novomatic, leader del settore, Book of Ra Deluxe presenta una grafica e sonorità che richiamano al misterioso mondo dell’Antico Egitto. Il suo tema archeologico unito al famoso simbolo Scatter del Libro, la rendono una slot dal fascino intramontabile.

Con un RTP del 95,1%, Book of Ra Deluxe si posiziona nella categoria delle slot a media volatilità, l’ideale per chi predilige un’esperienza di gioco equilibrata tra rischi e vincite.

Grazie alla meccanica semplice ma coinvolgente e alla possibilità di attivare giri gratis e bonus, Book of Ra offre vincite che in alcuni casi possono raggiungere cifre a 5 zeri. Il potenziale massimo è di 10.035 volte la puntata effettuata.

Tra le vincite record registrate in Italia, spicca quella di 480.000€ centrata nel 2016 da un fortunato giocatore romano, grazie al Mega Jackpot della versione Deluxe. Insomma, Book of Ra si conferma una slot intramontabile che continua ad attirare ed appassionare gli amanti dei giochi classici.

Blood Suckers II – RTP 96,2%

Gli amanti del genere horror e vampiresco saranno entusiasti di Blood Suckers II, slot online sviluppata da NetEnt che catapulta i giocatori nel regno delle creature della notte.

Nonostante la tematica cupa, Blood Suckers II presenta una struttura di gioco classica e immediata: 5 rulli, 3 righe e 25 linee di pagamento. Ciò che la rende speciale sono i simboli speciali come gli Scatter e i Wild, che possono attivare i giri gratuiti e incrementare le vincite fino a 7.500 volte la puntata.

Oltre ai free spins, è presente anche un coinvolgente bonus game che permette di accumulare ulteriori vincite ad ogni round. La combinazione tra RTP al 96,2%, volatilità bassa e frequenti funzionalità bonus, rende Blood Suckers II una delle slot preferite da chi ricerca stabilità e vincite soddisfacenti.

Non è presente un jackpot progressivo, ma grazie alla sua struttura equilibrata e al vasto successo tra gli appassionati, Blood Suckers II rientra a pieno titolo tra le slot online con percentuali di pagamento più alte e vincite che in alcuni casi hanno superato i 300.000 euro.

Chi ama le atmosfere cupe ed è alla ricerca di una slot dalla giocabilità semplice ma dalle frequenti possibilità di premio, troverà in Blood Suckers II un titolo solido e generoso, con tutte le caratteristiche per garantire sessioni di gioco appaganti.

Mega Joker – RTP 99%

Mega Joker è una slot machine online sviluppata dal provider svedese NetEnt che si distingue per il suo RTP elevatissimo, pari al 99%. Questa percentuale di ritorno per il giocatore è una delle più alte nel panorama del gambling online.

Nonostante sia stata lanciata nel lontano 2011, Mega Joker mantiene intatta la sua popolarità grazie ad una tematica intramontabile come quella della frutta e ad un mix perfetto tra semplicità di gioco e potenziale di vincita.

La sua volatilità è definita alta, il che significa che le combinazioni vincenti non sono molto frequenti ma le cifre in palio sono particolarmente elevate. Non a caso, negli anni Mega Joker ha distribuito vincite a 5 e 6 zeri con una costanza invidiabile.

Anziché puntare su jackpot esorbitanti ma rari, questa slot regala ai giocatori vincite minori ma più frequenti, che in alcuni casi superano i 30.000 euro. Il moltiplicatore massimo della puntata iniziale è infatti di 2000 volte.

Grazie alla sua longevità, al tema intramontabile e soprattutto ad un RTP quasi impareggiabile, Mega Joker merita ampiamente un posto nell’olimpo delle slot online più vantaggiose e con le percentuali di payout più elevate sul mercato italiano.

Jackpot Giant – RTP 94,2%

Jackpot Giant è una famosissima slot machine targata Playtech che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale grazie ai suoi ricchissimi montepremi in palio. Ambientata nella preistoria, il suo tema si sposa perfettamente con l’idea di un jackpot mastodontico.

Nonostante sia stata lanciata diversi anni fa, Jackpot Giant continua a macinare consensi e a far salire il suo jackpot progressivo grazie ad una rete di giocatori sempre più ampia. Infatti, più giocatori la utilizzano, più il montepremi cresce rapidamente.

Il jackpot milionario può essere vinto solo giocando con denaro reale alla puntata massima di 4€ e azzeccando 5 simboli Wild sulla prima linea di pagamento. Si tratta quindi di una slot dall’altissima volatilità, perfetta per chi insegue le vincite da capogiro.

Proprio grazie ai suoi jackpot multimilionari, negli anni Jackpot Giant ha saputo regalare vincite record ai giocatori. Nel 2016 un fortunato utente britannico si è aggiudicato addirittura 5,89 milioni di euro, una cifra che ben rappresenta le potenzialità di questa slot tra le più vantaggiose sul mercato.

Gladiator Jackpot – RTP 95%

Gladiator Jackpot è una slot machine online che deve la sua fama al jackpot progressivo multimilionario e alla tematica ispirata all’omonimo film campione di incassi. Sviluppata da Playtech, questa slot dalla volatilità media presenta un RTP del 95%.

Nonostante questa percentuale sia leggermente inferiore alla media, Gladiator Jackpot attrae migliaia di giocatori grazie alla possibilità di vincere il ricchissimo montepremi progressivo. Per provare ad aggiudicarselo, bisogna ottenere 3 simboli Wild sui rulli centrali ed accedere ad un gioco bonus dedicato.

Questa slot deve il suo successo a due elementi chiave: l’appeal del film gladiatorio, che appassiona il pubblico, e la presenza di un jackpot che cresce ogni giorno grazie alle puntate di tutti i giocatori collegati al network.

Nel corso degli anni Gladiator Jackpot ha distribuito vincite record ben oltre 1,36 milioni di euro. Dando un’occhiata all’entità del montepremi attuale, risulta evidente il potenziale di questa slot, tra le più vantaggiose e generose presenti sul mercato italiano del gioco online.

Starburst XXXtreme – La nuova frontiera delle slot NetEnt

Starburst XXXtreme è la slot machine online che negli ultimi anni ha saputo regalare vincite record ai giocatori, venendo considerata da molti la migliore slot sul mercato. Sviluppata da NetEnt, si tratta di un sequel dell’amatissima slot Starburst, di cui mantiene l’impianto tecnico arricchendolo però con nuove funzionalità.

Rispetto alla versione classica, Starburst XXXtreme presenta 9 linee di pagamento anziché 10 e una volatilità ancora più elevata. Ciò significa che le combinazioni vincenti sono più rare ma le cifre in palio decisamente più alte.

Tra le caratteristiche distintive di questa slot troviamo il round Bonus Prisma Wild e la possibilità di ottenere Respin moltiplicatori durante i giri. Il tema fantascientifico unito al potenziale di vincita fino a 200.000 volte la puntata, rendono Starburst XXXtreme una slot quasi rivoluzionaria.

Non sorprende quindi che sia riuscita rapidamente a conquistare i giocatori, superando persino la popolarità della prima Starburst. Starburst XXXtreme si conferma uno dei titoli più innovativi e vantaggiosi tra le slot NetEnt, per chi è alla ricerca di adrenalina e massime vincite.

Vinci la Gallina Deluxe – RTP 97%

Vinci la Gallina Deluxe è una slot machine online sviluppata da SkyWind Group che rivisita in chiave moderna il classico tema della gallina, da sempre amato dai giocatori italiani.

Nonostante la struttura essenziale, composta da 3 rulli e una sola linea di pagamento, questa slot garantisce interessanti opportunità di vincita grazie alla presenza di tre torri che determinano il punteggio in base ai simboli visualizzati.

Più il punteggio sale, più aumentano le possibilità di ottenere premi corposi. Inoltre, la funzionalità “Riscuoti” consente di monetizzare in qualsiasi momento le vincite accumulate ed evitare di perderle nei giri successivi.

Proprio grazie a questo mix di semplicità e potenziale, unito ad un RTP del 97%, Vinci la Gallina Deluxe si posiziona tra le slot più vantaggiose e con percentuali di pagamento elevate.

Il fascino intramontabile del tema gallina incontra la moderna tecnologia del gioco online, offrendo una slot con vincita massima potenziale di ben 500.000 volte la puntata iniziale.

Divine Fortune – RTP 96,59%

Divine Fortune è una slot online sviluppata da NetEnt che trasporta i giocatori nell’affascinante scenario della mitologia greca. La grafica evocativa e il cavallo alato Pegaso accompagnano l’utente in un viaggio tra storia e leggenda.

La struttura di gioco è piuttosto classica: 5 rulli, 3 righe e 20 linee di pagamento. Ciò che rende Divine Fortune davvero unica sono le numerose funzionalità speciali come i Wild, i Wild a Cascata con Respin e i Wild su Wild che generano un intero rullo di jolly.

L’aspetto più interessante però è la presenza di ben 3 jackpot progressivi, attivabili raccogliendo i simboli Bonus durante i giri. In particolare, con 3 o più Bonus si accede al gioco bonus da 15 rulli: riempiendo una linea si vince il jackpot minore, riempiendo 2 linee si sblocca quello Mega.

Proprio grazie a questa modalità innovativa e al ricco montepremi sempre in crescita, oggi oltre i 90.000€, Divine Fortune si posiziona tra le slot online più vantaggiose e con percentuali di payout elevatissime. Una scelta ideale per chi ricerca un’esperienza mitologica ad alta tensione.

Guida alle slot online più generose: come riconoscerle e sfruttarne il potenziale

Negli ultimi anni l’universo del gioco online si è ampliato a dismisura, con l’introduzione continua di nuove slot machine. Ma come fare a riconoscere i titoli più generosi, con le percentuali di payout più alte? Esistono 4 parametri fondamentali da tenere d’occhio:

Bonus – Le slot più remunerative sono spesso protagoniste di bonus e promozioni da parte dei casinò online. I bonus più diffusi sono: codici bonus, cashback, bonus senza deposito, bonus giornalieri. Importanti anche programmi fedeltà, classifiche vip e bonus “invita un amico” che premiano in credito di gioco.

Le slot più remunerative sono spesso protagoniste di bonus e promozioni da parte dei casinò online. I bonus più diffusi sono: codici bonus, cashback, bonus senza deposito, bonus giornalieri. Importanti anche programmi fedeltà, classifiche vip e bonus “invita un amico” che premiano in credito di gioco. RTP – L’RTP (Return To Player) indica la percentuale di denaro restituita al giocatore nel tempo. Più è alto, più la slot è potenzialmente redditizia. RTP superiori al 95% sono un ottimo segno, mentre sotto il 90% è meglio diffidare. L’RTP è anche detto Payout ed è indicato nelle schede tecniche delle slot. Non va confuso con l’RNG, il sistema di casualità delle vincite.

L’RTP (Return To Player) indica la percentuale di denaro restituita al giocatore nel tempo. Più è alto, più la slot è potenzialmente redditizia. RTP superiori al 95% sono un ottimo segno, mentre sotto il 90% è meglio diffidare. L’RTP è anche detto Payout ed è indicato nelle schede tecniche delle slot. Non va confuso con l’RNG, il sistema di casualità delle vincite. Volatilità – Misura la frequenza e l’entità delle vincite. Volatilità alta significa premi più rari ma più ricchi. Bassa vuol dire vincite frequenti ma di poco conto. La media bilancia i due aspetti. La volatilità va scelta in base alle proprie preferenze di gioco e budget.

Misura la frequenza e l’entità delle vincite. Volatilità alta significa premi più rari ma più ricchi. Bassa vuol dire vincite frequenti ma di poco conto. La media bilancia i due aspetti. La volatilità va scelta in base alle proprie preferenze di gioco e budget. Linee di pagamento – Più linee offrono più possibilità di vincita, ma importi minori. Riducendo le linee giocate si possono ottenere premi maggiori, a scapito delle occasioni di vittoria. Le linee vincenti sono indicate nell’area info della slot.

Controllando bonus, RTP, volatilità e linee di ogni slot è possibile capire quanto potenziale e generosità offre. Grazie alle normative italiane, i provider riportano tutti i dati tecnici all’interno dei giochi: l’icona “i” è fondamentale per scoprirli. Con questa guida il divertimento sarà assicurato e consapevole.