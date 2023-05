Non è facile stilare una classifica delle slot machine online più amate da noi della redazione di PIW per il mese di Maggio 2023, visti i tanti titoli presenti all’interno dei casinò online legali italiani, che si differenziano per moltissimi aspetti come la grafica, i colori, la musica e le funzioni di gioco. Casinò Online: le tre slot machine più amate nel mese di maggio 2023

Al terzo posto: Avalon Gold

Avalon Gold è una slot machine online che si può trovare in diversi casinò online come Sisal o Starcasinò ed è ambientata nel medioevo ai tempi di Re Artù.

Sia la parte grafica, che le musiche sono ambientate ai tempi del Medioevo, dove il giocatore si immerge nei tempi di Re Artù, leggendario condottiero britannico che, secondo le storie e i romanzi medievali, difese la Gran Bretagna dalle invasioni degli Anglosassoni.

A noi piace questa slot prima di tutto per la grafica molto curata e per la dinamica di gioco, con la possibilità di attivare varie funzioni i rulli espandibili e la divertente funzione “Mystery Box” che se attivata ha al suo interno altre 5 speciali funzioni bonus e gli “Avalon Free Drops”, giri gratuiti che possono far vincere molti soldi.

Al secondo posto: Cygnus 2

Siamo arrivati alla seconda serie di Cygnus 2, e anche questo secondo capitolo non ha deluso le nostre aspettative. La slot è ambientata nella costellazione spaziale, con biglie che possono trasformarsi in moltiplicatori, in giocate multiple o possono far vincere giri gratis.

A noi piace questa slot, e abbiamo deciso di assegnarle la posizione numero 2 della nostra classifica, per le tante funzioni disponibili che si possono attivare ad ogni giocata.

Ad ogni giocata si possono attivare i moltiplicatori che possono crescere durante la partita, le funzioni “Avalanche” dove le biglie scoppiano e lasciano spazio ad altre biglie, e i “Free Drops” 7 giri gratuiti che possono raggiungere moltiplicatori enormi.

Al primo posto: Pirots

Pirots è una slot machine coloratissima e molto divertente, ambientata su una nave, dove i pappagalli la fanno da padroni, è ha uno schema di gioco molto diverso rispetto alle slot che di solito si trovano nei casinò online italiani.

Sembra un mix tra un video gioco e una slot machine, il compito del giocatore è quello di fare muovere i pappagalli, a secondo dei quattro colori di gioco, rosso, azzurro, verde e viola e di far loro guadagnare gettoni, bonus o conquistare casse di Rum.

A noi della redazione di PIW piace molto questa slot, oltre che per la sua impostazione grafica e per la differente modalità di gioco anche per tante funzioni che si possono attivare e per la musica coinvolgente.

Oltre ai classici giri gratuiti, sono presenti molte particolarità come “Monete D’Oro” o “Bombe” dove scoppierà lo schermo e ripartirà la partita con una schema gioco vincente più grande.

