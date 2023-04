Non è facile stilare una classifica delle slot machine online più amate da noi della redazione di PIW per il mese di Aprile 2023, visti i tanti titoli presenti all’interno dei casinò online legali italiani, che si differenziano per moltissimi aspetti come la grafica, i colori, la musica e le funzioni di gioco. Casinò Online: le tre slot machine più amate nel mese di aprile 2023

Al terzo posto: Wild Toro II

Wild Toro II è una slot machine online che si può trovare in diversi casinò online come Sisal o Starcasinò ed è ambientata in Spagna, durante una corrida.

Sia la parte grafica, che le musiche sono ambientate all’interno di una corrida, dove il toro deve cercare di “matare” il torero.

A noi piace questa slot prima di tutto per la grafica molto curata e per la dinamica di gioco, con la possibilità di attivare varie funzioni i rulli espandibili e la divertente funzione bonus “Toro Goes Berzerk“, dove il toro insegue il torero e trasforma la sua scia in jolly (wild)

Al secondo posto: Nitropolis 4

Siamo arrivati alla quarta serie di Nitropolis, e anche Nitropolis 4 non ha deluso le nostre aspettative. La slot è ambientata nel futuro, con sottomarini e mine vaganti e sia la musica che la grafica ti catturano appena inizi a giocare a questa colaratissima slot machine.

A noi piace questa slot, e abbiamo deciso di assegnarle la posizione numero 2 della nostra classifica, per le tante funzioni disponibili che si possono attivare ad ogni giocata.

Oltre ai bonus free spin, infatti sono presenti anche molte altre funzioni come i “Nitro Booster” che possono attivare ben 8 funzioni diverse, o i “Nitro Reels” o i “Nitro Multiplier“.

Al primo posto: Tropicool 2

Tropicool 2 è una slot machine coloratissima, ambientata su una isola tropicale, è ha uno schema di gioco molto diverso rispetto alle slot che di solito si trovano nei casinò online italiani.

Infatti le funzioni speciali sono posizionate sopra lo schema di gioco e si possono attivare ad ogni giocata e questa rende l’azione di gioco molto coinvolegente.

A noi della redazione di PIW piace molto questa slot, oltre che per la sua impostazione grafica e per la differente modalità di gioco anche per tante funzioni che si possono attivare.

Oltre ai classici giri gratuiti, sono presenti molte particolarità come “Elmo Redrops” o “Row Swap” dove un simbolo sostituisce gli altri simboli presenti nello schema di gioco.