Gonzo’s Quest è una slot machine creata da NetEnt, presentata al mondo del gioco nel 2011. In questa slot, seguiamo l’esploratore Gonzo in una favolosa avventura nella fitta e impenetrabile giungla del Sud America. Fino a un luogo dove ha scoperto la posizione che tante persone hanno cercato, ovvero El Dorado, la città che si dice sia piena d’oro. Gonzo’s Quest slot gratis, trucchi e consigli per giocare e recensione completa.

Caratteristiche principali

Grazie a una fantastica combinazione di grafica impressionante, temi avvincenti e funzioni abilmente create, questa slot è diventata una delle più giocate di tutti i tempi. I suoi moltiplicatori a valanga, i jolly e i giochi bonus hanno certamente gettato le basi per questa spettacolare avventura di gioco.

Gonzo’s Quest è una video slot di NetEnt che presenta 5 rulli, 3 righe e 20 linee di pagamento. Puoi scegliere di effettuare una puntata minima di 0,20 o una puntata massima di 50. Ha un RTP (Return To Player) leggermente al di sotto della media, fissato al 95,97%.

Questa slot machine online è sicuramente ricca di azione, con una frequenza di vincita del 41,10%. Presenta una volatilità media/alta, dove il giocatore fortunato può vincere fino a 2500 volte la sua puntata.

Gioca gratis a Gonzo’s Quest

Qualche info sul provider

NetEnt è uno dei fornitori leader nel settore del gioco d’azzardo online, noto per la sua vasta gamma di giochi di alta qualità, grafiche sofisticate e meccaniche di gioco innovative. Fondato nel 1996, l’azienda svedese è diventata un pilastro nell’industria del gioco online, offrendo una varietà di slot, giochi da tavolo, e soluzioni per casinò dal vivo.

Con un impegno costante per l’innovazione e l’aggiornamento tecnologico, NetEnt continua a stabilire nuovi standard per l’esperienza utente, garantendo al contempo un gioco equo e responsabile. La sua reputazione è ulteriormente consolidata da una serie di premi e riconoscimenti nel campo del gioco d’azzardo online.

Grafica e Tema della Slot Gonzo’s Quest

Il tema dell’esploratore spagnolo è un concetto unico per una slot machine. Crea una combinazione distintiva che include l’esplorazione spagnola, il folklore della città di El Dorado e la storia delle culture Maya.

Il tema è visibile in tutto il gioco. Ad esempio, tutti i simboli sono basati su rovine Maya. Gonzo indossa l’armatura tradizionale che molti conquistadores spagnoli portavano. L’immagine di sfondo presenta una giungla con le rovine di un tempio Maya.

Non c’è musica di sottofondo, ma gli effetti sonori che si attivano quando fai girare i rulli e vinci contribuiscono anche a migliorare il tema. Si tratta di suoni semplici, come uno strimpellio di chitarra, ma si integrano perfettamente con il tema. Sullo sfondo dei rulli, è possibile vedere un tempio circondato da piante verdi.

Il clima tropicale è certamente una realtà e si sentono costantemente suoni di uccelli e grilli. A sinistra dei rulli c’è Gonzo, che durante le girate è molto coinvolto in ciò che sta accadendo e crea un’atmosfera partecipativa: il suo riflettere e leggere la mappa si trasforma in una grande danza di gioia quando iniziano a generarsi le vincite.

Giocare da Mobile – Android, iPhone e Tablet

Come tutti i giochi moderni di NetEnt, la video slot di Gonzo’s Quest è completamente ottimizzata per dispositivi mobili e tablet. Puoi giocare dove preferisci, purché tu sia connesso a Internet o a una rete Wi-Fi. È possibile utilizzare telefoni o tablet Android, o optare per iPhone o iPad se preferisci. Il gioco funziona alla perfezione su qualsiasi dispositivo, e giocare in mobilità non è mai stato così divertente.

I simboli principali della slot machine online

In Gonzo’s Quest una combinazione vincente si ottiene atterrando 3 o più simboli uguali su rulli adiacenti a partire dall’estrema sinistra.

I simboli che pagano meno sono blocchi di pietra scolpiti che raffigurano un uccello, un drago e un serpente. Se ottieni 5 simboli uguali, la vincita è tra 2,5X e 5X la puntata. I simboli che pagano di più sono blocchi di pietra che mostrano maschere nei colori viola, giallo, verde e grigio.

Se ottieni 5 simboli uguali, la vincita è tra 10X e 125X la puntata. Il punto interrogativo dorato è il simbolo jolly del gioco, mentre la maschera decorata in oro è il simbolo scatter del gioco. Scopriamo ora quali funzioni offrono questi simboli.

Le funzioni principali

Moltiplicatori Avalanche

Quando fai girare i rulli e ottieni una combinazione vincente, si attiva la funzione Moltiplicatori Avalanche. Tutti i simboli che fanno parte della combinazione vincente scompariranno dai rulli, e nuovi simboli cadranno dall’alto per coprire le posizioni vuote.

Questo processo continua finché vengono create nuove combinazioni vincenti, e avrai anche la possibilità di beneficiare di un moltiplicatore di vincita. Questo moltiplicatore inizia da 1X e aumenta con ogni nuova valanga di simboli. I moltiplicatori variano a seconda che tu ti trovi nel gioco base o nel gioco bonus, secondo le seguenti regole:

Prima Valanga : 1X nel Gioco Base, 3X nel Gioco Bonus

: 1X nel Gioco Base, 3X nel Gioco Bonus Seconda Valanga : 2X nel Gioco Base, 6X nel Gioco Bonus

: 2X nel Gioco Base, 6X nel Gioco Bonus Terza Valanga : 3X nel Gioco Base, 9X nel Gioco Bonus

: 3X nel Gioco Base, 9X nel Gioco Bonus Quarta Valanga o successive: 5X nel Gioco Base, 15X nel Gioco Bonus

Simbolo Wild

Il simbolo wild del gioco aiuta a creare ulteriori combinazioni vincenti sostituendosi ad altri simboli paganti sui rulli durante i giri. Può comparire sia nel gioco base che nel gioco bonus.

Caduta Libera

Quando fai girare i rulli e ottieni 3 simboli scatter, si attiva la funzione Caduta Libera. Verranno quindi assegnati 10 giri gratuiti e durante questa funzione avrai la possibilità di ricevere ulteriori giri gratis.

Riceverai la stessa quantità di giri gratuiti extra per ogni simbolo scatter, proprio come quando hai attivato la funzione. Come già menzionato, potrai anche sfruttare i Moltiplicatori Avalanche all’interno di questa modalità, dove la grandezza potenziale del moltiplicatore può variare da 3X fino a 15X.

Punti a favore e a sfavore della Slot Gonzo’s Quest slot gratis

PRO CONTRO Gioco leggendario di NetEnt RTP non molto alto Straordinaria grafica e animazioni in 3D Funzione Valanga (vincite a cascata) Emozionante funzione di Free Fall Free Spins

I valori della slot machine online

RTP 95,97% Volatilità Medio/Alta Linee di pagamento 20 linee Vincita massima X2500 volte Simboli che pagano meno blocchi di pietra scolpiti che raffigurano un uccello, un drago e un serpente Simboli che pagano di più blocchi di pietra che mostrano maschere nei colori viola, giallo, verde e grigio Simbolo jolly punto interrogativo dorato Simbolo scatter maschera decorata in oro Funzione speciale Moltiplicatori Avalanche Funzione speciale Simbolo Wild Funzione speciale Caduta Libera

Le FAQ sulla Slot Gonzo’s Quest

Qual è l’RTP di Gonzo’s Quest?

L’RTP (Return To Player) di Gonzo’s Quest è del 95,97%, che è leggermente al di sotto della media. Questo significa che il gioco offre un rendimento relativamente stabile nel lungo periodo.

Cosa rende unica la slot Gonzo’s Quest?

Gonzo’s Quest è noto per il suo tema avventuroso che segue l’esploratore Gonzo nella sua ricerca della città perduta di El Dorado. La slot è altamente interattiva, con funzioni come Moltiplicatori Avalanche e giri gratuiti nella modalità “Caduta Libera”.

Come funzionano i Moltiplicatori Avalanche?

Quando ottieni una combinazione vincente, i simboli coinvolti scompaiono e nuovi simboli li sostituiscono, creando la possibilità di nuove combinazioni vincenti. Inoltre, si attiva un moltiplicatore che aumenta con ogni nuova “valanga” di simboli, da un minimo di 1X a un massimo di 15X nel gioco bonus.

La slot è compatibile con dispositivi mobili?

Sì, Gonzo’s Quest è completamente ottimizzato per dispositivi mobili e tablet, permettendoti di giocare da qualsiasi luogo con una connessione a Internet o Wi-Fi. Funziona sia su dispositivi Android che iOS.

Ci sono jackpot nella slot Gonzo’s Quest?

No, Gonzo’s Quest non offre jackpot progressivi o fissi. Tuttavia, con una volatilità media/alta e una frequenza di vincita del 41,10%, hai la possibilità di vincere fino a 2500 volte la tua puntata in un singolo giro.