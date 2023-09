Unisciti a Cleopatra, una potente Regina Egizia, e alle divinità dell’antico regno del deserto nel gioco Legacy of Egypt, una slot macchine online creata da Play ‘n GO ispirata la meraviglioso mondo antico della Divinità egiziane. Legacy of Egypt slot gratis, consigli per giocare free.

Caratteristiche principali

La slot Legacy of Egypt si gioca su 5 rulli, 3 righe e 30 linee di pagamento fisse. Per creare una combinazione vincente, occorre ottenere 3 o più simboli corrispondenti da sinistra a destra su una linea di pagamento, a partire dal rullo più a sinistra. Puoi unirti a Cleo e ai suoi amici con puntate che vanno da 0,30 centesimi a 90 euro per giro.

L’RTP di Legacy of Egypt è del 96,5%, il che è molto migliore della media per una slot online. È anche superiore alla norma di Play ‘n GO che si aggira intorno al 96,2%.La volatilità della slot è molto alta.

È una slot ad alto rischio, ma questa antica avventura può offrire enormi ricompense fino a 5.000 volte la tua puntata totale con un singolo giro.

Gioca gratis a Legacy of Egypt

Giocare da Mobile – Android, iPhone e Tablet

Play ‘n GO ha creato versioni completamente ottimizzate di Legacy of Egypt per cellulari, tablet, laptop e computer. L’eccellente design si adatta perfettamente anche ai dispositivi con schermi più piccoli. La giocabilità volatile è presente anche nella slot mobile Legacy of Egypt.

Grafica e Colonna Sonora della Slot Legacy of Egypt

La slot Legacy of Egypt vanta una progettazione superba. Con un tema dell’antico Egitto, l’ambientazione è un cortile di un palazzo circondato da pilastri ornamentali. Essa presenta l’ultima regina attiva del Regno Tolemaico d’Egitto, Cleopatra.

Accompagnando l’azione c’è una colonna sonora in stile arabo piuttosto evocativa, che si adatta perfettamente al tema antico. È una slot gradevole sia alla vista che all’ascolto.

I simboli principali della slot machine online

Sui rulli troverai carte da gioco di valore inferiore dalla A alla J e di valore superiore le divinità animali Bastet (gatto), Sobek (coccodrillo), Anubis (cane), Horus (falco), Faraone e Cleopatra. Il simbolo standard più remunerativo è Cleopatra. Ottenendo 5 sue icone su una linea di pagamento, vincerai 10 volte la tua puntata totale.

Ancora più gratificante è il simbolo wild dello scarabeo. Questo sostituisce tutti gli altri simboli tranne lo scatter e offre pagamenti pari a 16,66 volte la tua puntata totale se ottieni una combinazione di 5 simboli. Il simbolo scatter presenta le piramidi. Questo ha un ruolo doppio durante i giri gratuiti, unendosi allo scarabeo come secondo simbolo wild.

Caratteristiche Bonus di Legacy of Egypt

Nonostante l’ambientazione opulenta, il gameplay di Legacy of Egypt è piuttosto semplice. Con 2 funzioni bonus, la principale è una serie di giri gratuiti completi di moltiplicatori casuali. Puoi aggiungere altri giri gratuiti al tuo totale attivando i Giri Piramide durante i giri gratuiti. Aspettati anche altri moltiplicatori.

Funzione Giri Gratuiti

Ottenendo 3, 4 o 5 simboli scatter piramide nello stesso giro, otterrai un pagamento pari a 5 volte la puntata e attiverai la funzione Giri Gratuiti del gioco.

Poi avrai l’opportunità di far girare la Ruota degli Dei. A seconda di dove si ferma l’indicatore, riceverai inizialmente fino a 20 giri gratuiti. Potrebbero essere anche solo 3 giri gratuiti.

In ogni giro gratuito, viene applicato un moltiplicatore casuale fino a 10x. Questo moltiplicherà la tua vincita di quel giro di 2x, 3x, 5x, 8x o 10x. Un ulteriore vantaggio per le tue chance di vittoria è il fatto che lo scatter piramide diventa un secondo wild durante la funzione dei giri gratuiti.

Ottenendo 3 o più scatter si riattiva la funzione, regalandoti fino a 20 giri gratuiti aggiuntivi. Come per molte altre slot di Play ‘n GO, puoi vincere un numero illimitato di giri gratuiti extra.

Funzione Giri Piramide

Se ottieni 2 simboli scatter piramide wild nello stesso giro gratuito, attiverai la funzione Giri Piramide. Ancora una volta, farai girare la Ruota degli Dei che ti premierà con 3, 4, 5, 6, 7 o 8 giri gratuiti. Il moltiplicatore attivo nel giro gratuito che ha attivato la funzione viene mantenuto e applicato a ciascuno dei tuoi Giri Piramide. Ciò significa un moltiplicatore fisso fino a 10x.

Se attivi la funzione Giri Piramide con 3, invece che con 2 scatter piramide wild, i giri Piramide offerti dalla Ruota degli Dei vengono raddoppiati. Ciò significa un minimo di 6 e un massimo potenziale di 16 Giri Piramide. Infine, puoi attivare i Giri Piramide sia all’interno della funzione stessa sia durante i giri gratuiti standard.

Punti a favore e a sfavore della Slot Legacy of Egypt

PRO CONTRO Funzione di giri gratuiti con giri extra illimitati e moltiplicatore fino a 10x Nessuna funzione bonus nel gioco base. Giri Piramide all’interno della funzione di giri gratuiti Alta volatilità e potenziale di 5.000 volte la puntata

I valori della slot machine online

RTP 96,5% Volatilità alta Vincita massima X5000 Linee di pagamento 30 Linee Puntata minima 0,30 centesimi Puntata massima 90 euro Simboli a basso valore Carte da gioco dalla A alla J Simboli alto valore le divinità animali Bastet (gatto), Sobek (coccodrillo), Anubis (cane), Horus (falco), Faraone e Cleopatra. Simbolo Wild Lo scarabeo Simbolo Scatter Le Piramidi Funzione speciale Giri Gratuiti Funzione speciale Giri Piramide

Le FAQ sulla Slot Legacy of Egypt

Che tipo di slot machine è Legacy of Egypt?



Legacy of Egypt è una slot machine a tema egiziano sviluppata da Play ‘n GO. Ha 5 rulli, 3 righe e 30 linee di pagamento fisse. Il gioco presenta simboli legati all’antico Egitto, tra cui Cleopatra, divinità animali e carte da gioco.

Qual è l’importo minimo e massimo che posso scommettere per giro in Legacy of Egypt?



In Legacy of Egypt, puoi scommettere da un minimo di 0,30 centesimi fino a un massimo di 90 euro per ogni giro.

Quali sono le caratteristiche speciali di Legacy of Egypt?



Legacy of Egypt offre diverse funzioni bonus, tra cui giri gratuiti con moltiplicatori casuali e una Funzione Giri Piramide. Durante i giri gratuiti, è possibile ottenere un moltiplicatore fino a 10x e lo scatter piramide diventa un secondo wild. La Funzione Giri Piramide può raddoppiare il numero di giri gratuiti offerti e mantenere il moltiplicatore attivo.

Come si attivano i giri gratuiti in Legacy of Egypt?



I giri gratuiti si attivano ottenendo almeno 3 simboli scatter piramide in un singolo giro. Questo ti permetterà di girare la “Ruota degli Dei” che determinerà il numero di giri gratuiti ottenuti. Durante i giri gratuiti, puoi anche riattivare ulteriori giri con 3 o più scatter.

Legacy of Egypt è ottimizzata per dispositivi mobili?



Sì, Play ‘n GO ha sviluppato Legacy of Egypt in modo che sia completamente ottimizzata per dispositivi mobili come cellulari e tablet, oltre che per laptop e computer. L’esperienza di gioco e la progettazione sono di alta qualità indipendentemente dalla dimensione dello schermo.

