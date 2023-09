Toucan Wild è una vivace slot video realizzata da Skywind Group, un noto e popolare fornitore di giochi d’azzardo online nel settore iGaming, ambientata in una splendida foresta, dove i tucani la fanno da padroni. Toucan Wild slot, gioca gratis e recensione completa.

Caratteristiche principali

Toucan Wild slot macchine online, dispone di 5 rulli, 5 righe e 25 linee di pagamento fisse. Il gioco, di volatilità media-alta, si basa sull’uccello tropicale che può generosamente fornire da solo il jackpot di x10,000! La slot online è ricca di un modificatore di rullo che può portare vincite più lucrose e aumentarle fino a x50! Inoltre, i giocatori possono beneficiare di giri gratuiti con jolly mobili. Possono attivare, comprare o aumentare la possibilità di attivare il bonus tramite Double Chance e Bonus Buy!

Il tasso RTP di Toucan Wild varia, quella predefinita ha un ottimo coefficiente del 96.50%, ma le altre non sono così allettanti, quindi presta attenzione! La volatilità prevista della slot è medio-alta.

Ogni round richiede una scommessa di 20 monete, e queste possono avere valori da €0.01centesimi a 10 euro. Questo determina l’intervallo di scommessa base da 0.20 centesimi a 200 euro per giro.

È importante notare che non tutti i casinò online consentono un pagamento massimo di 10.000 volte la scommessa, che può arrivare fino a un importo considerevole di 2.000.000 euro.

Gioca gratis a Toucan Wild

Tema colonna sonora e mobile di Toucan Wild

La trama è organizzata attorno all’affascinante uccello che vive nelle foreste pluviali del Sud America.

L’incantevole scenario tra gli alberi è il luogo preferito del nostro uccellino, che sarà sempre presente per aiutare i giocatori a vincere in grande!

La griglia non è standard e offre 5 rulli e 5 righe per far atterrare i simboli e 25 linee di vincita fisse per ottenere pagamenti. Funzionano come al solito, da sinistra a destra, e partono dal rullo più a sinistra.

La colonna sonora contiene suoni animali originali e melodie generiche di Spielbank, e vanta sorprendenti effetti visivi.

Compatibilità con Dispositivi Mobili

Toucan Wild è un gioco progettato con un’ampia compatibilità in mente. Può essere apprezzato su una varietà di piattaforme, tra cui dispositivi mobili. Che tu preferisca giocare sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone iOS, Toucan Wild ti offre un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Quindi, sia che tu sia a casa o in movimento, puoi tuffarti nel mondo colorato di Toucan Wild e provare a vincere il tuo prossimo grande premio.

I simboli della slot

Nel gioco, i simboli sono organizzati in base al valore di pagamento. I simboli a pagamento basso sono rappresentati dalle comuni figure delle carte da gioco, che vanno dall’Asso (A) al numero 10.

I simboli a pagamento alto includono vari elementi della natura:

Il Serpente , che paga fino a 160 volte il valore della moneta.

, che paga fino a 160 volte il valore della moneta. Le Pere e i Fiori di Cactus , che pagano fino a 120 volte il valore della moneta.

, che pagano fino a 120 volte il valore della moneta. I Mirtilli e i Fiori, che pagano fino a 80 volte il valore della moneta.

Infine, ci sono i simboli Jolly, che sostituiscono tutti gli altri simboli regolari. Questi possono pagare molto di più, con moltiplicatori di 30, 80 o addirittura 320 volte il valore della moneta!

Funzioni e bonus della slot

Il gioco presenta diverse funzionalità interessanti:

Modificatore di rullo Toucan FlyBy: Questa è una delle funzioni bonus più comuni del gioco. Si attiva casualmente durante un giro e sostituisce alcuni dei simboli atterrati per creare combinazioni vincenti migliori. Inoltre, il Toucan volante può aggiungere un moltiplicatore di vincita da x2 a x50.

Questa è una delle funzioni bonus più comuni del gioco. Si attiva casualmente durante un giro e sostituisce alcuni dei simboli atterrati per creare combinazioni vincenti migliori. Inoltre, il Toucan volante può aggiungere un moltiplicatore di vincita da x2 a x50. Giri Gratuiti e Minigioco: Quando compaiono quattro o più scatter Toucans in qualsiasi punto della griglia, vengono assegnati 6 giri gratuiti e si attiva un minigioco. Durante questo minigioco, gli scatter diventano wild mobili, che sostituiscono tutti gli altri simboli e si spostano da una posizione all’altra ad ogni giro. Se atterra un altro scatter, diventa anche un wild mobile e aggiunge un giro gratuito extra.

Quando compaiono quattro o più scatter Toucans in qualsiasi punto della griglia, vengono assegnati 6 giri gratuiti e si attiva un minigioco. Durante questo minigioco, gli scatter diventano wild mobili, che sostituiscono tutti gli altri simboli e si spostano da una posizione all’altra ad ogni giro. Se atterra un altro scatter, diventa anche un wild mobile e aggiunge un giro gratuito extra. Strumenti di Attivazione del Minigioco Giri Gratuiti: Skywind Group ha implementato alcuni strumenti per aiutare i giocatori a attivare il minigioco Giri Gratuiti.

Doppia Chance: Questo strumento raddoppia le probabilità di attivare la funzione Free Spins, ma aggiunge 10 monete (50%) in più alla tua scommessa di base, senza modificare i potenziali pagamenti. Acquisto bonus: Se un giocatore preferisce non attendere l’attivazione casuale della funzione Free Spins, può utilizzare lo strumento Acquisto Bonus per acquistare 4 scatter al prezzo di 100 volte la scommessa.

Pro e Contro della slot

PRO CONTRO Grafica di alta qualità e ottimizzazione completa per dispositivi mobili: Toucan Wild offre una grafica accattivante e di alta qualità. Inoltre, è completamente ottimizzato per dispositivi mobili, offrendo un’esperienza di gioco fluida su smartphone e tablet. Il tasso di RTP può variare e potrebbe essere inferiore al previsto: L’RTP può variare in Toucan Wild, quindi potrebbe essere inferiore a quello che si potrebbe aspettare, rendendo il gioco potenzialmente meno redditizio nel lungo termine. Funzione Bonus Toucan FlyBy: Questa caratteristica distintiva del gioco consente di attivare casualmente un bonus che migliora le combinazioni vincenti, grazie all’intervento del Toucan volante. Il prezzo dell’ Acquisto Bonus è piuttosto alto: La funzione Acquisto Bonus ha un costo piuttosto elevato in Toucan Wild, quindi l’esborso una quantità significativa di denaro per utilizzare questa funzione da parte del giocatore. Giri Gratuiti Illimitati con Wild Mobili: Toucan Wild offre l’opportunità di ottenere un numero illimitato di giri gratuiti, durante i quali gli scatter si trasformano in wild mobili, aumentando le probabilità di vincita. Funzioni Acquisto Bonus e Double Chance: Queste funzioni offrono ai giocatori la possibilità di aumentare le loro probabilità di attivare i giri gratuiti.

I Valori della Slot

RTP 96,50% (di base) Volatilità Medio-Alta Linee di pagamento 20 linee Vincita massima X10000 Puntata Minima 0,20 centesimi Puntata Massima 200 euro Simboli pagamento basso Carte dall’Asso (A) al numero 10 Simboli pagamento alto Serpente, pere, fiori di cactus, mirtilli e fiori Simbolo Jolly Wild Funzione speciale Modificatore di rullo Toucan FlyBy: Funzione speciale Giri Gratuiti e minigioco Funzione speciale Strumenti di Attivazione del Minigioco Giri Gratuiti

Domande frequenti sulla slot online Toucan Wild

Qual è la volatilità e il tasso RTP di Toucan Wild?

La slot Toucan Wild ha una volatilità medio-alta. Il tasso RTP (Ritorno al Giocatore) può variare e la percentuale predefinita è del 96,50%. Tuttavia, questo tasso può essere inferiore a seconda delle diverse opzioni di gioco, quindi è importante prestare attenzione.

Quali sono le caratteristiche di base di Toucan Wild?

Toucan Wild è una slot video che dispone di 5 rulli, 5 righe e 25 linee di pagamento fisse. Ogni round richiede una scommessa di 20 monete, e queste possono avere valori da €0.01 centesimi a 10 euro. Questo determina l’intervallo di scommessa base da 0.20 centesimi a 200 euro per giro.

Cosa rende unica la slot Toucan Wild?

Toucan Wild è arricchito da diverse funzioni bonus, tra cui il Toucan FlyBy, i giri gratuiti con jolly mobili, e le funzioni Double Chance e Bonus Buy che aumentano le possibilità di attivare i giri gratuiti.

Quali sono i simboli di payout più alti in Toucan Wild?

I simboli a pagamento alto includono il Serpente, che paga fino a 160 volte il valore della moneta, e le Pere e i Fiori di Cactus, che pagano fino a 120 volte il valore della moneta. I simboli Jolly possono pagare molto di più, con moltiplicatori di 30, 80 o addirittura 320 volte il valore della moneta!

Toucan Wild è compatibile con i dispositivi mobili?

Sì, Toucan Wild è completamente ottimizzato per i dispositivi mobili e può essere giocato sia su dispositivi Android che iOS. Sia che tu stia giocando a casa o in movimento, puoi goderti un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

