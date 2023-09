Starburst è una delle slot machine online più longeve e amate dai giocatori di casinò online e offre una meccanica di gioco semplice ma molto divertente e accattivante. Starburst Slot Machine Gratis e recensione, trucchi e consigli.

Caratteristiche principali

Starburst è una slot video di NetEnt con 5 rulli, 3 righe e 10 linee di pagamento. Il giocatore può scegliere di scommettere tra la scommessa minima di 0.10 e la scommessa massima di 100.

norma che è 96.09%. Starburst ha una bassa volatilità, e la vincita massima è 500 volte la scommessa. I giocatori ottengono una vincita un po’ più spesso che su ogni quinto giro, con una frequenza di colpi del 22.6%. NetEnt permette ai casinò online di scegliere il loro proprio RTP tra 90.05%-99.06%, con la. Starburst ha una bassa volatilità, e la vincita massima è 500 volte la scommessa.

I trucchi per portare a casa le ricchezze dello spazio sono piuttosto pochi. Presto conoscerai le caratteristiche del gioco: linee di pagamento bidirezionali, simbolo jolly e respin.

Starburst Slot Machine Gratis



Tema e colonna sonora della slot machine online Starburst

La slot machine Starburst è visivamente bellissima e ambientata nello spazio esterno. Ciò che la rende unica è la ricca colonna sonora che le conferisce un’atmosfera cosmica. Rilasciata nel 2012, le grafiche e le animazioni sono ad alta definizione e sembrano ancora buone come le slot rilasciate più di recente. Lo sviluppatore NetEnt ha rivisitato il gioco diverse volte dal suo rilascio iniziale.

Quando ottieni una combinazione vincente, vedrai effetti di luce simili a quelli di un arcade con testi lampeggianti e suoni elettrizzanti. Questo risalta su uno sfondo scuro. La colonna sonora è elettrica ma piuttosto calma e rilassante. Si intensifica quando formi una combinazione vincente

Giocare da Mobile – Android, iPhone e Tablet

Starburst è disponibile su qualsiasi piattaforma mobile, e puoi giocare in movimento utilizzando uno smartphone o un tablet e avere la stessa esperienza che avresti su un desktop. Non importa se preferisci Android di Google o iOS di Apple.

Puoi giocare con iPhone, iPad e qualsiasi altro dispositivo mobile che desideri. In questo modo non dovrai mai annoiarti mentre aspetti gli amici al pub, o mentre viaggi sui mezzi pubblici. Lascia che altre persone guardino fuori dalla finestra mentre tu sei occupato con la prossima grande vincita.

I simboli della slot

In questo viaggio spaziale ci sono solo 8 simboli in totale. Quelli che pagano meno sono gemme di forme e colori diversi. Le gemme viola, blu, arancioni, verdi e gialle pagano tra 0,5X e 1X la scommessa per l’allineamento di 3, e da 2,5X a 6X la scommessa per una combinazione in tutte le 5 posizioni.

Starburst presenta anche alcuni simboli classici da casinò, con il 7 e il BAR che pagano da 2,5X a 5X la scommessa per 3 e da 12X a 25X per una linea di vincita completa. Il simbolo jolly sostituisce tutti gli altri simboli e attiva la funzione respin.

Le funzioni e i bonus della slot Starburst

Linee di Pagamento in Due Direzioni

Pochi giochi hanno questa caratteristica, ma è davvero raro trovarla. Nella stragrande maggioranza dei giochi, ogni vincita deve andare da sinistra a destra, iniziando dal primo rullo a sinistra. Starburst offre un trattamento speciale al giocatore consentendo anche linee di vincita da destra a sinistra, iniziando dal primo rullo a destra.

Simbolo Jolly

La stella color arcobaleno è il Simbolo Jolly, sostituisce tutti gli altri 7 simboli. Può apparire sui rulli 2, 3 e 4, e ogni volta che appare, si espande per coprire tutte e 3 le posizioni sul suo rullo. Inoltre, attiva i Respin quando compare.

Respins

Questa è la grande caratteristica di Starburst, simile a poter ottenere una sessione di giri gratuiti. Ogni volta che un Simbolo Jolly appare, si espande per coprire completamente il rullo.

I simboli jolly sono bloccati sul posto mentre tutti gli altri rulli girano di nuovo. Se un nuovo simbolo jolly colpisce uno dei rulli, anch’esso prenderà il controllo del rullo completamente e si bloccherà sul posto mentre gli altri rulli girano nuovamente. Il numero massimo di respin è 3.

Punti a favore e a sfavore di questa Slot Machine Online

Atmosfera magica: Starburst offre un’atmosfera affascinante e misteriosa che ti trasporta in una galassia lontana piena di gemme scintillanti. Mancanza di funzione giri gratuiti Bassa volatilità: Il gioco ha una bassa volatilità, il che significa che le vincite si verificano relativamente spesso, anche se potrebbero non essere sempre di grande entità. Fascino senza tempo: Anche se è stato rilasciato nel 2012, Starburst ha mantenuto il suo fascino e rimane uno dei giochi di slot più popolari. Espansione dei jolly Starburst: Questa caratteristica unica del gioco vede i simboli jolly espandersi per coprire interi rulli, innescando respin e aumentando le possibilità di vincita.

I dati riepilogativi di Starburst

RTP 96,09% Volatilità Bassa Linee di pagamento 10 Linee Puntata Minima 0,10 centesimi Puntata Massima 100 euro Vincita massima 500 volte la scommessa Simboli che pagano meno gemme viola, blu, arancioni, verdi e gialle Simboli che pagano di più il 7 e il BAR Simbolo speciale Simbolo Jolly (stella color arcobaleno) Funzione speciale Linee di Pagamento in Due Direzioni Funzione speciale Respins

Domande frequenti sulla slot Starburst

Quali sono le caratteristiche principali della slot Starburst?

Starburst è una slot video di NetEnt con 5 rulli, 3 righe e 10 linee di pagamento. Puoi scegliere di scommettere un importo che varia tra 0.10 e 100. Il gioco ha una bassa volatilità e la vincita massima è 500 volte la scommessa. La frequenza di colpi è del 22.6%, il che significa che ottieni una vincita più o meno ogni quinto giro.

Posso giocare a Starburst su dispositivi mobili?

Sì, Starburst è disponibile su tutte le piattaforme mobili. Puoi goderti il gioco in movimento su smartphone o tablet, indipendentemente dal sistema operativo che utilizzi, sia esso Android o iOS. Questo ti offre la stessa esperienza di gioco che otterresti su un computer desktop.

Qual è il tema della slot Starburst?

Starburst è ambientato nello spazio esterno e presenta una grafica e animazioni ad alta definizione. Quando ottieni una combinazione vincente, vedrai effetti di luce simili a quelli di un gioco arcade, con testi lampeggianti e suoni elettrizzanti. La colonna sonora è elettrica ma piuttosto calma e rilassante, intensificandosi quando formi una combinazione vincente.

Quali simboli posso aspettarmi di vedere sulla slot Starburst?

Starburst presenta otto simboli in totale, inclusi gemme di vari colori e forme, il numero 7 e il simbolo BAR. Il simbolo jolly è rappresentato da una stella arcobaleno che sostituisce tutti gli altri simboli e attiva la funzione respin.

Come funzionano le linee di pagamento e i respin in Starburst?

A differenza della maggior parte dei giochi, Starburst offre linee di pagamento in due direzioni. Ciò significa che le vincite possono essere formate sia da sinistra a destra che da destra a sinistra. Quando appare un simbolo jolly, si espande per coprire completamente il rullo e attiva i respin, durante i quali il jolly rimane bloccato mentre gli altri rulli girano nuovamente. Il numero massimo di respin è 3.

