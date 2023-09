Reel’em in Tournament Fishing è una nuova slot video realizzata da Light & Wonder. Il rinomato fornitore di iGaming ha deciso di attirare gli appassionati di giochi a tema pesca con un altro capolavoro ricco di sorprese entusiasmanti. Reel’em in Tournament Fishing Slot Gratis, trucchi e recensione.

Caratteristiche principali

Il gioco a bassa volatilità utilizza un tema di pesca e offre fantastiche funzionalità per ottenere grandi vincite. Puoi vincere fino a x1,015 divertendoti con il creativo round bonus e le affascinanti animazioni. La tavola offre 5 rulli e 3 righe, e 20 linee, pagando da sinistra a destra e rimanendo sempre attive.

Questo gioco è classificato come una “penny slot”, poiché non presenta jackpot progressivi e scommesse superiori a 20 euro per giro.La puntata minima disponibile qui è 0,20 centesimi per giro e la puntata massima è di 20 euro per giro, con molte altre opzioni tra le due. Questo gioco ha un RTP teorico del 96,00%.

Gioca a Reel’em in Tournament Fishing Slot Gratis

Tema e design della slot online

L’ambientazione di Reel Em In! Tournament Fishing ci immerge nell’affascinante mondo sottomarino, conducendoci direttamente sul fondo di un tranquillo lago o di un corso d’acqua. Questo scenario sott’acqua è arricchito dalla presenza di una lussureggiante vegetazione che fa da cornice ai due lati dei rulli, creando un’atmosfera serena e immersiva.

Passando alla composizione dei rulli, possiamo notare la presenza di alcuni simboli che non hanno un legame diretto con il tema marino, come le classiche figure delle carte da gioco. Tuttavia, la vera essenza del gioco emerge con simboli più specifici e remunerativi, che raffigurano oggetti legati al mondo della pesca e dell’acqua, come salvagenti, ancore, cappelli da pescatore e reti da pesca.

Questi simboli non solo arricchiscono l’esperienza di gioco, ma rappresentano anche le chiavi per ottenere le combinazioni vincenti più allettanti.

Qualche info sul creatore di questa slot Reel’em in Tournament Fishing

Light & Wonder, precedentemente conosciuto come SG Digital o Scientific Gaming, è un leader mondiale nell’intrattenimento che offre giochi dinamici, sistemi e servizi per casinò, lotterie, giochi sociali, giochi online e scommesse sportive.

L’Asia ispira molti produttori a creare slot di grande effetto e SG ha raggiunto i loro ranghi con giochi come “88 Fortunes”, che ha una forte influenza dalla cultura cinese e offre 4 diversi jackpot progressivi.

Nel corso degli anni, SG Digital ha sperimentato meccaniche come Megaways e Dual Ways Pays, introducendo giochi innovativi che aumentano le possibilità di vincita. Alcuni dei loro giochi più recenti includono “Road to Riches”, disponibile su diverse piattaforme di gioco online

I simboli della slot

La slot “Reel ’em In!” presenta una ricca varietà di simboli che caratterizzano il suo gameplay. Iniziando dai simboli che hanno un valore inferiore, troviamo i classici simboli delle carte da gioco: Asso, Re, Regina, Fante, Dieci e Nove, che, nonostante siano meno remunerativi, appaiono frequentemente sui rulli, garantendo vincite regolari.

Salendo nella scala di valore, il logo “Reel ’em In!” emerge come il simbolo regolare che offre la ricompensa più alta. Subito dopo, in termini di valore, troviamo rappresentazioni legate al mondo della pesca: l’Amo, il Retino, il Salvagente e il Cappello.

Infine, un elemento chiave del gioco sono i simboli Wild: questi simboli speciali compaiono sui rulli 2, 3, 4 e 5, e hanno la capacità di sostituire tutti gli altri simboli, ad eccezione degli Scatter, aumentando così le possibilità di formare combinazioni vincenti.

Le funzioni e i bonus della slot online

Funzione “Bait Ball”

Durante il gioco base, la funzione “Bait Ball” può attivarsi in modo casuale. Una volta attivata, ti verrà assegnato uno dei 3 “Bait Balls” come segue:

Bad Bait – Non riceverai nulla da questa funzione.

Non riceverai nulla da questa funzione. Wild Bait – Tra 2-8 Wild verranno posizionati casualmente sui rulli 2, 3, 4 o 5. I Wild non possono sovrapporsi ai simboli Scatter.

– Tra 2-8 Wild verranno posizionati casualmente sui rulli 2, 3, 4 o 5. I Wild non possono sovrapporsi ai simboli Scatter. Bonus Bait – Ti verranno assegnati 1 o 2 simboli Scatter, posizionati sui rulli 1, 2, 4 o 5.

Diario di Pesca

Su una scheda separata a sinistra dell’insieme di rulli si trova un Diario di Pesca. Questo mostra i diversi tipi di Pesci Wild che puoi catturare nel gioco, con un totale di 26 Riconoscimenti di Pesca all’interno del Diario.

I riconoscimenti sono associati a due compiti per ciascuno dei 13 Pesci Wild:

Compito 1 – Cattura e conserva un Pesce Wild.

Compito 2 – Cattura e rilascia un Pesce Wild.

Il Diario di Pesca non offre premi aggiuntivi e non ha alcuna influenza sul gioco in sé. Serve esclusivamente a scopo di intrattenimento.

Punti a favore e a sfavore di Reel’em in Tournament Fishing

PRO CONTRO Acquista Giri Gratuiti 20 euro è il valore massimo di puntata. Opzioni interessanti Payout – 1015x. È un valore un po’ basso per un gioco di casinò online. Standard di base dell’RTP Gioco da un centesimo con puntata di 0,01 centesimi per linea

I dati riepilogativi

RTP 96% Volatilità bassa Vincita massima X1015 volte la puntata Puntata minima 0,20 centesimi Puntata massima 20 euro Linee di pagamento 20 linee Simboli pagamento basso Asso, Re, Regina, Fante, Dieci e Nove Simboli pagamento alto il logo “Reel ’em In!”, l’Amo, il Retino, il Salvagente e il Cappello Funzione speciale Bait Ball Funzione speciale Diario di Pesca

Domande frequenti sulla slot machine Reel’em in Tournament Fishing

Chi ha creato la slot Reel’em in Tournament Fishing?

Reel’em in Tournament Fishing è una slot video realizzata dal rinomato fornitore di iGaming, Light & Wonder.

Qual è la posta minima e massima che posso scommettere su questa slot?

La puntata minima per la slot Reel’em in Tournament Fishing è di 0,20 centesimi per giro, mentre la puntata massima è di 20 euro per giro.

Quali sono le principali caratteristiche di questa slot?

La slot ha un layout a 5 rulli e 3 righe con 20 linee di pagamento attive. Offre anche una funzione “Bait Ball” che può attivarsi casualmente e un Diario di Pesca a scopo di intrattenimento che mostra i diversi Pesci Wild che si possono catturare nel gioco.

Qual è l’RTP teorico di Reel’em in Tournament Fishing?

Questo gioco ha un RTP teorico del 96,00%.

Posso catturare dei Pesci Wild durante il gioco?

Sì, ci sono 13 diversi Pesci Wild che puoi catturare nel gioco. Puoi tenere traccia dei Pesci Wild catturati attraverso il Diario di Pesca situato a sinistra dei rulli.