Se siete amanti della corrida, dove i Matador e i tori si sfidano, questa slot a tema spagnolo fa per voi. Ma attenzione che questa volta sono i tori a vincere! Wild Toro slot machine, trucchi, recensione e gioca gratis.

Caratteristiche principali

Un perfido matador affronta un possente toro nella slot Wild Toro, un gioco a 5 rulli 4 righe con 178 modi per vincere dello studio ELK. Crea una combinazione vincente atterrando 3 o più simboli corrispondenti o wild da sinistra a destra sui rulli adiacenti, a partire dal rullo 1.

I livelli di puntata in Wild Toro variano tra 0,20 centesimi a 100 euro per giro.L’RTP di Wild Toro è del 96,4%, e una volatilità media.

La vincita massima da un singolo giro è 2.250 volte la tua puntata totale. La frequenza di hit è del 24,9% quindi in media, puoi aspettarti di ottenere una vincita su circa un quarto dei giri.

Gioca Gratis a Wild Toro slot machine online

Tema design e colonna sonora di Wild Toro

La slot Wild Toro è uno spin-off di Taco Brothers, anch’esso creato dal prodotto di slot machine online, ELK Studios. Il malvagio carceriere Diaz era il cattivo in quel gioco ed è suo figlio matador che assume il ruolo del cattivo in Wild Toro. Con un tema sulla corrida, lo sviluppatore è decisamente dalla parte del toro in questa battaglia con il matador.

L’ambientazione qui è un tradizionale villaggio spagnolo, il che significa che è chiaramente basato sulla corrida in stile spagnolo. Non c’è molto in termini di colonna sonora nel gioco di base, ma sentirai il brusio della vita del villaggio.

Aspettati una colonna sonora salsa rinvigorita quando entrano in gioco le funzionalità. Ci sono opzioni per giocare con suono, effetti, entrambi o nessuno. Come al solito per un gioco di ELK Studios, c’è poco di cui lamentarsi quando si tratta di design.

Compatibilità mobile della slot

Wild Toro è stato progettato mettendo al centro i giocatori su dispositivi mobili. Questo perché ELK Studios è un fornitore che privilegia prima di tutto i dispositivi mobili. Puoi anche giocarci su desktop o tablet.

I simboli della slot

Sui rulli, troverai i simboli che pagano meno, che sono: monete di bronzo, argento e oro, così come un ventaglio e un’arancia di Siviglia con una daga attraverso.

Il simbolo che paga di più è la rosa rossa, pagando 2, 5 o 10 volte la tua puntata totale se atterri 3, 4 o 5 di esse in combinazione.

Il simbolo del logo Wild Toro è il wild. Questo sostituisce tutti i simboli standard quando fa parte di una combinazione vincente. Completano i simboli il perfido Diaz il Matador e il toro. Questi possono combinarsi per attivare respins e wild.

Funzioni e bonus della slot

Funzioni Bonus di Wild Toro

Le 3 funzioni bonus offerte in Wild Toro sono un po’ insolite. Al centro della migliore azione ci sono i wild che camminano e i respin che possono combinarsi per offrire un’azione di alto livello.

Funzione Toro Walking Wild

Il toro wild può atterrare solo sul rullo 5. Quando ciò accade, viene attivata la funzione Toro Walking Wild. Viene assegnato un respin, con il toro wild che si sposta di 1 rullo verso sinistra.

I respin continuano fino a quando il toro non esce dal rullo 1. Essenzialmente, questa è anche conosciuta come funzione dei wild che si spostano. Puoi potenziare questa funzione se atterra anche un simbolo matador.

Funzione Bonus Game Toro Goes Wild

La funzione Bonus Game Toro Goes Wild si attiva quando un wild che cammina e un simbolo matador Diaz compaiono nello stesso spin. Il toro marcia verso il simbolo matador, lasciando una scia di wild mentre avanza.

Quando il matador è stato sconfitto, il toro riprende il suo progresso wild che cammina verso il rullo più a sinistra. Il toro può infilzare più matador nello stesso set di respin, il che può portare a delle enormi scie di wild.

Funzione Matador Respin Challenge

Infine, la funzione Matador Respin Challenge si attiva quando atterri Diaz il Matador sui rulli 2, 3 e 4 nello stesso spin. Il tuo premio sono 3 respin.

È molto più probabile che veda il toro apparire sul rullo 5 durante questa funzione rispetto al gioco base, il che significa attivazioni più frequenti della funzione Bonus Game Toro Goes Wild.

Ogni volta che atterra un nuovo simbolo Matador, viene aggiunto 1 spin extra al tuo totale. La funzione termina solo quando tutti i respin del Matador sono esauriti o se Toro sconfigge tutti i Matador.

Pro e Contro della slot Wild Toro

PRO CONTRO Funzioni bonus divertenti Non esiste la funzione Giri Gratuiti Volatilità media Ottimo su dispositivi mobili

I valori della slot Wild Toro

RTP 96,4% Volatilità media Linee di pagamento 178 linee Vincita massima X2250 volte la puntata Puntata minima 0,20 centesimi Puntata massima 100 euro Simboli pagamento basso monete di bronzo, argento e oro, un ventaglio e un’arancia di Siviglia con una daga attraverso Simbolo che paga di più rosa rossa Simboli Wild Il Toro e il Logo Wild Toro Simbolo Scatter Diaz il Matador Funzione speciale Bonus di Wild Toro Funzione speciale Toro Walking Wild Funzione speciale Bonus Game Toro Goes Wild Funzione speciale Matador Respin Challenge

Domande frequenti sulla slot machine Wild Toro

Qual è l’importo minimo e massimo che posso scommettere su Wild Toro?

I livelli di puntata in Wild Toro variano tra 0,20 centesimi e 100 euro per giro.

Qual è il tasso di rendimento al giocatore (RTP) di Wild Toro?

L’RTP di Wild Toro è del 96,4%, e presenta una volatilità media.

Quanto posso vincere al massimo in un singolo giro su Wild Toro?

La vincita massima da un singolo giro è 2.250 volte la tua puntata totale.

Wild Toro è ottimizzato per il gioco su dispositivi mobili?

Sì, Wild Toro è stato progettato con i giocatori su dispositivi mobili. Questo perché ELK Studios, il suo sviluppatore, è un fornitore che privilegia prima di tutto i dispositivi mobili. Puoi anche giocarci su desktop o tablet.

Quali sono alcune delle funzioni bonus della slot Wild Toro?

Wild Toro offre diverse funzioni bonus, tra cui la funzione Toro Walking Wild, la funzione Bonus Game Toro Goes Wild e la funzione Matador Respin Challenge. Queste funzioni possono portare a respin, wild che si spostano e potenziali vincite maggiori.