La slot Ashoka di ELK Studios è dotata di 6 rulli, 8 righe e utilizza un meccanismo di pagamento Scatter. Per ottenere una combinazione vincente, devi ottenere 8 o più simboli identici che compaiono ovunque sulla griglia. Non hanno bisogno di essere collegati verticalmente e/o orizzontalmente come nei giochi di slot a griglia. Ashoka slot online: gioca gratis, trucchi e consigli.

Caratteristiche Principali

Come per tutte le slot di ELK Studios, le opzioni di scommessa variano da 0,20 centesimi a 100 euro a giro.

Quando si parla di rendimenti, la slot Ashoka di ELK dispone di un RTP del 94%, che risulta notevolmente più basso rispetto alla percentuale media di RTP nelle slot online, che è del 96%. È da notare che il ritorno al giocatore del 94% non è inusuale per ELK, è infatti lo stesso utilizzato nel loro acclamato gioco Nitropolis 4. Nonostante questo possa sembrare uno svantaggio, l’elemento positivo è che questo RTP è costante su tutte le piattaforme di casinò.

Per quanto concerne la frequenza delle combinazioni vincenti, queste tendono a presentarsi mediamente ogni 4,33 giri, poiché la frequenza di hit si attesta al 23,1%. La volatilità di questo gioco è elevata. In termini di vincita massima possibile, la slot Ashoka ha il potenziale di offrire un ritorno fino a 25.000 volte l’importo della puntata iniziale.

Gioca Gratis a Ashoka slot online





Contesto e Tema Musicale

La slot machine Ashoka è avvolta da un fascino mistico che narra l’avventura del Principe Tigre e della sua sacra Tigre Bianca, entrambi impegnati in una nobile missione di bene, di sostegno sia per gli umani che per gli animali. La figura di Ashoka risale all’Impero Maurya nell’india subcontinentale, dove regnò come terzo imperatore dal 268 al 232 a.C. circa. È ricordato come un monarca illuminato, che ha governato un vasto e variegato impero Maurya con principi di pace e rispetto.

Una delle prime cose che colpisce nel gioco è la sua musica di sottofondo. La melodia tradizionale indiana, che riesce a essere sia spirituale che calmante, avvolge il giocatore. Dal punto di vista grafico, Ashoka è raffigurato in preghiera, immerso in un ambiente di giungla. L’aura che emana ha un sapore buddista, evocando un’atmosfera simile a quella del gioco Pearls of India di Play ‘n GO.

I simboli della slot machine

Sulla griglia 6×8, vedrai I simboli nel gioco includono i familiari A, K, Q e J delle carte da gioco. Inoltre, si possono trovare gemme di vari colori: blu, verde, arancione e rosso. Ma l’elemento più significativo è senza dubbio la Tigre Bianca, il compagno devoto del Principe Tigre. Il simbolo della Tigre Bianca è il più redditizio del gioco: quando ne appaiono 15 o più in qualsiasi punto del display, offrono un premio equivalente a 100 volte l’importo puntato.

Impressionantemente, Ashoka presenta vari simboli wild. C’è un simbolo Wild standard, un Big Wild che può essere di dimensioni 2×2 o 3×3 e Charged Wild che rimane sulla griglia per un massimo di 3 vittorie. Tutti i wild sostituiscono come al solito i simboli standard. Altri simboli includono moltiplicatori, super moltiplicatori e il Bonus Scatter Teschio.

ELK Studios, un fornitore di slot con un approccio mobile-first

ELK Studios ha rilasciato il gioco il 24 aprile 2023, ed è un fornitore di slot che privilegia in primo luogo i dispositivi mobili. Questo significa che Ashoka può essere giocato su smartphone iOS, Android e Windows. Grazie all’utilizzo della tecnologia HTML5 per la creazione delle loro slot, il gioco è compatibile anche con laptop, PC e tablet.

Funzioni Bonus di Ashoka

La slot Ashoka include 7 funzioni bonus. Le Valanghe portano a un maggior numero di simboli in gioco sulla griglia. Ci sono Grandi Wild fino a dimensioni di 3×3 e Wild Caricati che rimangono sulla griglia fino a 3 vittorie. Tieni d’occhio i simboli Moltiplicatore e Super Moltiplicatore che moltiplicano tutte le combinazioni vincenti. Questi si applicano tutti durante i giri gratuiti dove i Super Moltiplicatori rimangono in gioco tra i giri gratuiti.

Funzione Valanga

Quando 8 o più simboli corrispondenti atterrano ovunque sulla griglia e si forma una combinazione vincente, viene attivata la funzione Valanga. I simboli vincenti vengono rimossi dalla griglia e i simboli bloccanti verticalmente adiacenti a un simbolo vincente vengono rimossi.

Questo aumenta il numero di simboli in gioco e quindi aumenta le tue possibilità di ottenere un’altra vittoria Scatter Pays. La griglia si riempie con nuovi simboli. Un’altra combinazione vincente porta a più valanghe fino a quando non vengono create ulteriori vittorie.

Funzioni Wild

La slot Ashoka include un paio di funzioni wild. In primo luogo, i simboli Grandi Wild possono atterrare I simboli wild possono presentarsi in formato 2×2 o 3×3, il che implica che otterrai rispettivamente 4 o 9 jolly regolari. Questa caratteristica è conosciuta come la funzione “Wild di Grandi Dimensioni”.

Inoltre, c’è la funzione “Wild Caricati”. Questa entra in gioco quando un simbolo Wild Caricato si posa sulla griglia di gioco. Questo simbolo rimarrà attivo per un totale di 3 combinazioni vincenti e verrà eliminato dopo l’ottenimento dell’ultima vittoria.

Funzioni Moltiplicatore

Oltre ai diversi jolly, il gioco mette in campo un paio di simboli Moltiplicatori che possono fare la loro comparsa sulla griglia di gioco. Quando il simbolo Moltiplicatore viene rivelato, si attiva la funzione Moltiplicatore. Questo aggiunge il suo valore al Moltiplicatore di Vincite ogni volta che si formano delle combinazioni vincenti.

Non da ultimo, esiste la funzione “Super Moltiplicatore”. Quando il simbolo Super Moltiplicatore fa la sua entrata, aggiunge il suo valore e aziona il Moltiplicatore di Vincite in presenza di combinazioni vincenti. Va sottolineato che il simbolo Super Moltiplicatore si ripristina con ogni Valanga di simboli che si verifica.

Funzione Bonus Giri Gratuiti

La funzione “Giri Gratuiti Bonus” si innesca quando 3 simboli Scatter Bonus Teschio si posano in qualsiasi punto della griglia durante un giro normale.

Di conseguenza, vengono attribuiti 10 giri gratuiti. Se durante questa funzione appaiono 2 o 3 scatter, verranno rispettivamente aggiunti 5 o 10 giri gratuiti supplementari, senza alcun limite superiore. Gli scatter inattivi entrano in gioco quando sono adiacenti verticalmente a un simbolo vincente, il che può portare a un ulteriore aumento dei giri gratuiti.

Ancora più interessante, i simboli Super Moltiplicatore persistono tra i giri gratuiti. Questo può tradursi in un aumento dei moltiplicatori applicati alle combinazioni vincenti.

PRO e CONTRO della slot online Ashoka

PRO CONTRO Vincite massime pari a 25.000 volte la scommessa Tasso RTP basso del 94% Tema/concetto unico I Super Moltiplicatori non si resettano nei giri gratuiti

I Valori della slot

RTP 94% Volatilità alta Vincita massima X25000 Meccanismo di pagamento Scatter Frequenza di colpi 23,1% Puntata minima 0,10 centesimi Puntata massima 100 euro Simboli a pagamento basso i reali A, K, Q e J Simboli a pagamento alto gioielli blu, verdi, arancioni e rossi, la tigre Bianca del Principe Tigre Funzione Valanga Funzione Valanga Modalità speciale Modalità Wild (3) Funzione speciale Funzioni Moltiplicatore Modalità speciale Modalità Bonus Giri Gratuiti

Domande frequenti sulla slot machine Ashoka

Come si ottiene una combinazione vincente nella slot Ashoka?

Per ottenere una combinazione vincente nella slot Ashoka, devi ottenere 8 o più simboli identici che compaiono ovunque sulla griglia. Non c’è bisogno che siano collegati verticalmente e/o orizzontalmente come nei giochi di slot a griglia.

Qual è l’RTP della slot Ashoka?

L’RTP (Return To Player) della slot Ashoka è del 94%, che è significativamente inferiore alla media delle slot online del 96%. Tuttavia, questo tasso di ritorno è comune in altri titoli di ELK Studios.

Quali sono le funzioni speciali della slot Ashoka?

La slot Ashoka presenta una serie di funzioni speciali, tra cui:

Funzione Valanga: attivata quando 8 o più simboli corrispondenti atterrano ovunque sulla griglia e formano una combinazione vincente.

Funzioni Wild: includono Grandi Wild di dimensioni 2×2 o 3×3 e Wild Caricati che rimangono sulla griglia fino a 3 vittorie.

Funzioni Moltiplicatore: includono simboli Moltiplicatore e Super Moltiplicatore che moltiplicano tutte le combinazioni vincenti.

Funzione Bonus Giri Gratuiti: attivata quando 3 simboli Scatter Bonus Teschio atterrano ovunque sulla griglia durante un giro di gioco base.

Qual è il potenziale massimo di vittoria nella slot Ashoka?

La slot Ashoka può offrire vincite massime pari a 25.000 volte la scommessa.

In che modo la slot Ashoka è ottimizzata per i dispositivi mobili?

ELK Studios, il fornitore di questa slot, privilegia un approccio mobile-first. Questo significa che Ashoka può essere giocato su smartphone iOS, Android e Windows. Grazie all’utilizzo della tecnologia HTML5 per la creazione delle loro slot, il gioco è compatibile anche con laptop, PC e tablet.