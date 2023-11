La banda Nitro è tornata per la quarta puntata del loro stile di vita spietato nel slot Nitropolis 4 di ELK Studios. Tante novità attendono i giocatori in Nitropolis 4, che ad ogni episodio della serie arricchisce il divertimento per il giocatore. Nitropolis 4 Slot Gratis, trucchi e consigli per giocare.

Caratteristiche Principali

Il gioco Nitropolis 4 è su 6 rulli e 4 righe e ha 4.096 linee di pagamento. Le combinazioni vincenti si formano abbinando 3 o più simboli in qualsiasi posizione sui rulli adiacenti, a partire dal rullo 1. Le puntate variano da soli 0,20 centesimi fino a 100 euro per giro, cosa tipica di molte slot di ELK Studios.

L’RTP di Nitropolis 4 è del 94%, che è al di sotto della media. Quando lo confronti con la precedente slot Nitropolis 3, è inferiore dell’1%. Anche la volatilità è alta, quindi non aspettarti vittorie frequenti. Anche questo valore è più alto rispetto al rilascio precedente, che si trova nel range medio-alto.

La vincita massima è 50.000 volte la tua scommessa totale per giro o giro gratuito. Questo è un dato molto generoso e si colloca tra le migliori slot nel settore. La tua migliore chance di ottenere il premio massimo verrà probabilmente nella funzione Giri Gratuiti, poiché ci sono giri gratuiti illimitati a disposizione.

Gioca Gratis a Nitropolis 4

Tema e colonna sonora della slot

Il tema distopico qui prosegue dalla serie precedente di tre giochi. Se hai giocato a quelli, saprai che è una storia riguardante le gang Nitro che continuano il loro stile di vita spietato. Nel rilascio precedente, si sono trasferiti su una spiaggia tropicale. Qui, sembra che si siano spostati su una piattaforma petrolifera. L’indizio si trova nella tazza a sinistra dei rulli – Mangia, Dormi, Trivella, Ripeti.

La grafica è audace e colorata, con l’audio che suona molto industriale e futuristico. Gli effetti dei simboli quando iniziano ad accadere cose sui rulli sono ottimi. È una delle cose che rende questo gioco davvero divertente.

I simboli della slot machine

Sui rulli, i consueti simboli reali A-J costituiscono i simboli a pagamento inferiore. A questi si uniscono emblemi a pagamento superiore e numerosi boss – ratto, pug, gattino e dawg. Il simbolo del Boss Dawg è il più remunerativo, pagando 1,5, 2, 2,5 o 3 volte la tua puntata per 3, 4, 5 o 6 in combinazione.

Il Wild del gioco sembra una mina a punta, e sostituisce tutti i simboli tranne il Bonus e il Super Bonus.

Gioca a Nitropolis 4 su qualsiasi dispositivo grazie alla tecnologia HTML5 di ELK Studios

ELK Studios è un fornitore che privilegia prima di tutto i dispositivi mobili, pertanto tutti i suoi giochi sono prodotti con la tecnologia HTML5 più recente. Ciò significa che Nitropolis 4 può essere goduto su dispositivi mobili iOS e Android. È anche disponibile su tablet, laptop e PC. Tuttavia, preferisco giocare a giochi di questo tipo su uno schermo più grande.

Funzione Avalanche

Tutti i simboli che fanno parte di una combinazione vincente esploderanno e lasceranno i rulli. Questo farà spazio a nuovi simboli che cadranno, con una riga aggiuntiva di simboli che viene aggiunta in alto fino a un massimo di 8 righe. Le Avalanche continuano fino a quando non si formano nuovi vincitori.

Sebbene ci siano 4.096 linee di pagamento, queste possono aumentare a 262.144 se ottieni il massimo di 8 righe. Ecco come cambiano le possibilità di vincita in base alle righe:

Con 4 righe, hai 4.096 modi per vincere.

Con 5 righe, hai 15.625 modi per vincere.

Con 6 righe, hai 46.656 modi per vincere.

Con 7 righe, hai 117.659 modi per vincere.

Con 8 righe, hai 262.144 modi per vincere.

Funzione dei Simboli Grandi

I Super simboli di dimensioni 2×2 e i Mega simboli di dimensioni 3×3 possono apparire casualmente su qualsiasi giro o caduta di simboli. Questo aspetto è simile alla serie di giochi Gold con titoli come Tahiti Gold e Voodoo Gold. Tuttavia, in questi ultimi i simboli possono arrivare fino a 4×4, mentre qui si limitano a 3×3.

Funzione Nitro Reels

I Nitro Reels coprono 2 posizioni simboliche nel gioco di slot Nitropolis 4 e contengono 4, 6, 8, 10 o 12 simboli di pagamento 1×1. I Nitro Reels grandi coprono 6 posizioni simboliche e contengono 2, 3, 4, 5 o 6 simboli di pagamento 2×2.

Funzione Nitro Multiplier

Questi copriranno anche 2 posizioni e moltiplicheranno tutte le vincite in vista. Noterai un moltiplicatore 10x nello screenshot del gioco base sopra. Se fosse stato parte di una combinazione vincente, la vincita sarebbe stata moltiplicata per 10. Ecco i moltiplicatori disponibili: 4x, 6x, 8x, 10x o 12x.

Nitro Booster

Noterai sopra i rulli che ci sono un paio di display. Questi possono assegnare Nitro Booster sui rulli principali, che sono modificatori emozionanti con 8 possibilità. Questi includono:

Redrop : Tutti i simboli Bonus e Nitro Reels vengono conservati. I simboli vengono rimossi con nuovi che cadono. I rulli poi girano nuovamente.

: Tutti i simboli Bonus e Nitro Reels vengono conservati. I simboli vengono rimossi con nuovi che cadono. I rulli poi girano nuovamente. Both Ways : Tutti i modi pagano da sinistra a destra e da destra a sinistra, il che significa effettivamente pagamenti doppi.

: Tutti i modi pagano da sinistra a destra e da destra a sinistra, il che significa effettivamente pagamenti doppi. Nitro Match : Un Nitro Reel esistente sui rulli viene abbinato con un simbolo in vista e il Nitro Reel viene riempito con quel simbolo.

: Un Nitro Reel esistente sui rulli viene abbinato con un simbolo in vista e il Nitro Reel viene riempito con quel simbolo. Nitro Upgrade : Tutte le istanze di un simbolo in vista vengono rimosse casualmente dai rulli.

: Tutte le istanze di un simbolo in vista vengono rimosse casualmente dai rulli. Nitro Wild : Un Nitro Reel esistente in vista viene riempito con simboli Wild.

: Un Nitro Reel esistente in vista viene riempito con simboli Wild. Max Rows : Questo espanderà il gioco fino a un massimo di 8 righe.

: Questo espanderà il gioco fino a un massimo di 8 righe. Garbage Collect : Tutte le istanze di un simbolo vengono rimosse casualmente dai rulli, innescando un’Avalanche.

: Tutte le istanze di un simbolo vengono rimosse casualmente dai rulli, innescando un’Avalanche. Nitro Appear: Un Nitro Reel di qualsiasi dimensione viene posizionato sui rulli per sostituire i simboli esistenti in vista durante il giro in corso.

Funzione Bonus Game

Nel gioco base della slot Nitropolis 4, atterrare 3 o più simboli Bonus attiva questa funzione. Ecco quanti giri gratuiti puoi ottenere a seconda di quanti simboli Bonus atterrano:

Con 3 simboli Bonus , ricevi 8 giri gratuiti.

, ricevi 8 giri gratuiti. Con 4 simboli Bonus , ricevi 12 giri gratuiti.

, ricevi 12 giri gratuiti. Con 5 simboli Bonus , ricevi 16 giri gratuiti.

, ricevi 16 giri gratuiti. Con 6 simboli Bonus, ricevi 20 giri gratuiti.

Il round bonus inizierà sempre con 4 righe. Ogni spin vincente gratuito fa avanzare il livello di sicurezza di 1 riga fino a un massimo di 8 righe. I Nitro Reels e i Big Nitro Reels possono anche far avanzare il livello di sicurezza di diverse righe contemporaneamente se sono impilati sopra il livello che una vincita regolare fornisce.

È importante notare che durante questo round bonus, tutti i Nitro Reels sono appiccicosi e rimarranno al loro posto per la durata della funzione.

Il Super Bonus game verrà attivato se uno di questi simboli è un simbolo Super Bonus. Viene giocato con Max Rows e Both Ways attivati.

Se riesci ad atterrare 3 o più simboli Bonus durante i giri gratuiti, vincerai ulteriori giri gratuiti corrispondenti al numero che avevi bisogno per attivare la funzione.

Funzione X-iter

Infine, potresti avere una funzione X-iter che ti permette di acquistare la tua strada in 5 modalità di gioco. Non disponibile per i giocatori del Regno Unito, costeranno tra 2x e 500x la tua puntata totale. Ecco le opzioni:

Bonus Hunt : Costa 2x la puntata. Ottieni 1 giro con più del doppio delle possibilità di attivare i giri gratuiti. Nitro Booster : Costa 10x la puntata. Ottieni 1 giro con 2 funzioni dal Nitro Booster. Super Spin : Costa 25x la puntata. Ottieni 1 giro con Max Rows e Both Aways attivi. Bonus Game feature : Costa 100x la puntata. Ottieni l’accesso ai giri gratuiti. Super Bonus Game feature : Costa 500x la puntata. Ottieni l’accesso al Super Bonus game.



PRO e CONTRO della slot machine

PRO CONTRO Vincite massime pari a 50.000 volte la puntata Un RTP del 94% è basso Numerose funzioni bonus Grafica e audio fantastici

I Valori della slot machine

RTP 94% Volatilità alta Vincita massima X50000 Linee di pagamento 4096 linee Puntata minima 0,20 centesimi Puntata massima 100 euro Simboli basso valore simboli reali A-J Simboli alto valore numerosi boss – ratto, pug, gattino e dawg. Simbolo Wild una mina a punta Funzione speciale Funzione Avalanche Funzione speciale Funzione dei Simboli Grandi Funzione speciale Funzione Nitro Reels Funzione speciale Funzione Nitro Multiplier Funzione speciale Nitro Booster Funzione speciale Funzione Bonus Game Funzione speciale Funzione X-iter

Domande frequenti sulla slot machine Nitropolis 4

Quali sono le caratteristiche base di Nitropolis 4?

Nitropolis 4 è una slot machine creata da ELK Studios. Il gioco è composto da 6 rulli e 4 righe, con 4.096 linee di pagamento. Le combinazioni vincenti si formano abbinando 3 o più simboli in qualsiasi posizione sui rulli adiacenti, a partire dal rullo 1. Le puntate variano da 0,20 centesimi a 100 euro per giro.

Qual è l’RTP di Nitropolis 4 e come si confronta con altre slot?

L’RTP di Nitropolis 4 è del 94%, che è al di sotto della media. Quando confrontato con la precedente slot Nitropolis 3, è inferiore dell’1%. La volatilità è alta, quindi non aspettarti vittorie frequenti.

Qual è la vincita massima in Nitropolis 4?

La vincita massima in Nitropolis 4 è 50.000 volte la tua scommessa totale per giro o giro gratuito. Questo è un importo molto generoso e si colloca tra le migliori slot nel settore.

Di cosa tratta il tema di Nitropolis 4 e come è la sua grafica e audio?

Nitropolis 4 prosegue la storia distopica delle gang Nitro. La grafica è audace e colorata, con un audio che suona molto industriale e futuristico. Gli effetti dei simboli quando iniziano a succedere cose sui rulli sono ottimi, rendendo il gioco molto divertente.

Quali sono le funzioni bonus di Nitropolis 4?

Nitropolis 4 vanta 13 funzioni bonus, tra cui la meccanica Avalanche, che può aumentare i rulli fino a 8 righe di altezza, vari Nitro Booster e giri gratuiti. Altre funzioni includono grandi simboli, Nitro Reels, Nitro Multiplier e il Bonus Game. Tutte queste funzioni contribuiscono a rendere il gameplay complessivo più entusiasmante e unico.