Playtech Origins espande la sua collezione di giochi Cash Collect con un nuovo titolo a tema egizio chiamato Queen of the Pyramids. I giocatori qui vengono riportati ai tempi di Cleopatra per esplorare l’antica civiltà alla ricerca di ricchezze.Queen of the Pyramids Mega Cash Collection: gioca gratis e recensione.

Caratteristiche Principali

Matematicamente parlando, la slot machine online Mega Cash Collect: Queen of the Pyramid non ha sorprese. L’intervallo delle puntate, fedele allo stile Playtech, è piuttosto ampio, consentendo scommesse da un minimo di 0,10 centesimi fino a un massimo di 500€ a giro.

L’RTP predefinito è inferiore alla media, al 95,41%, ma si possono trovare valori ancora più bassi poiché il gioco viene fornito in diverse impostazioni, la volatilità della slot è media.

Il gioco si svolge su una struttura insolita di rulli 3-4-4-4-3, dove 3 o più simboli corrispondenti creano combinazioni vincenti da sinistra a destra lungo 30 linee di vincita fisse.

Gioca Gratis a Queen of the Pyramids Mega Cash Collection

Tema e Design della slot

Il design è sempre stato uno dei punti di forza di Playtech e, come previsto, Mega Cash Collect: Queen of the Pyramid è superbo esteticamente, con grafiche di alto livello e una moltitudine di animazioni fluide e vivaci. Lo studio è riuscito a trasmettere la fondamentale atmosfera dell’antico Egitto e i giocatori saranno immediatamente immersi nell’azione una volta caricato il gioco.

L’estetica complessiva ha un’aria di eleganza che si abbina alle puntate elevate. Una nota degna di menzione è il layout dell’interfaccia utente del gioco. I Premi Cash Collect, visibili prominenti sopra i rulli, mantengono i giocatori consapevoli di ciò che possono vincere.

Simboli, visualizzazioni dei premi e trigger delle funzioni sono ben integrati nel design. Ciò garantisce un’esperienza utente facile, aiutando sia i principianti che i giocatori esperti a divertirsi con il gioco.

I simboli della slot

La tabella dei pagamenti è composta da quattro simboli delle carte da A a J a bassa paga e cinque diversi simboli premium, che in ordine crescente sono occhi di Horus, ankh, serpenti, scarabei e gatti.

Le combinazioni da cinque simboli uguali a bassa paga valgono 1,5 volte la puntata, mentre i simboli premium pagano da 2,5 a 5 volte la puntata per combinazioni di cinque. Ad aiutarti a ottenere quelle vincite ci sono i simboli Wild, che sostituiscono tutti i simboli regolari. Possono atterrare su qualsiasi rullo e appaiono sempre impilati, interamente o parzialmente visibili.

Mobile della slot Queen of the Pyramids Mega Cash Collect

La slot Queen of the Pyramids Mega Cash Collect è ottimizzata per dispositivi mobili e offre un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente anche su smartphone e tablet. Il design responsive si adatta automaticamente allo schermo del dispositivo, mantenendo intatta la qualità grafica e le animazioni della versione desktop.

I controlli touch rendono l’interazione semplice e intuitiva, permettendo di puntare, girare i rulli e attivare le funzioni con un tap. Anche in modalità mobile è possibile sfruttare tutte le innovative meccaniche di gioco Cash Collect e vivere l’emozione dei Free Spins ovunque ci si trovi. Insomma, questa slot dal fascino senza tempo dell’Antico Egitto è davvero a portata di mano grazie all’app Playtech per iOS e Android.

La nuova slot machine Queen of the Pyramids Mega Cash Collect

I simboli Cash Collect

Durante il gioco base, i simboli Cash Collect sono disponibili solo sui rulli 1 e 5 e quando appaiono insieme a qualsiasi simbolo bonus, raccolgono il premio mostrato sul simbolo bonus. Ci sono diversi tipi di simboli bonus:

Cash Prize – mostra un moltiplicatore casuale della puntata da 0.5x a 15x.

mostra un moltiplicatore casuale della puntata da 0.5x a 15x. Diamond – assegna una delle quattro jackpot mystery da 20x, 50x, 200x o 500x la puntata.

assegna una delle quattro jackpot mystery da 20x, 50x, 200x o 500x la puntata. Free Games – mostrano +2, +3, +4, +5, +7 o +10 giri gratuiti.

Se appaiono due simboli Cash Collect, i premi sui rulli vengono raccolti separatamente per ciascuno di essi. Se il simbolo Cash Collect appare insieme a un simbolo Free Games, si accede ai bonus con un numero di giri iniziali pari al numero mostrato sui simboli bonus raccolti. Più simboli Cash Collect raccolgono i valori dei Free Games più volte.

I Free Spins

All’inizio dei Free Spins, si accede ad una griglia espansa con file bloccate aggiuntive sopra i rulli principali. Qui, i simboli Cash Collect possono apparire su tutti i rulli e quando appaiono, rimangono bloccati per i successivi 3 giri. Quelli che appaiono sulla 4° fila, invece, rimangono per 5 giri e quelli sulla 5° fila restano bloccati per tutti i Free Spins.

Simboli e funzioni speciali nei Free Spins

Entrano in gioco nuovi Simboli Chiave. Quando un simbolo Chiave appare nello stesso giro insieme a simboli Cash Collect, viene rimosso un lucchetto. Quando tutti i lucchetti vengono rimossi, la riga si sblocca. Inoltre, tre diversi simboli speciali possono apparire sui rulli extra sbloccati e attivare i loro effetti speciali quando vengono raccolti:

Wild Speciale – attiva la funzione Wild Cadenti. Una pila di simboli Wild cade sui rulli principali direttamente sotto il Wild Speciale. Se c’è già un simbolo Wild su quel rullo, la posizione con esso otterrà un moltiplicatore. Se ci sono 2 o più simboli Cash Collect che attivano un simbolo Wild Speciale, ognuno di essi aumenterà i valori dei moltiplicatori Wild impilati di +1, fino a un massimo di 3x.

attiva la funzione Wild Cadenti. Una pila di simboli Wild cade sui rulli principali direttamente sotto il Wild Speciale. Se c’è già un simbolo Wild su quel rullo, la posizione con esso otterrà un moltiplicatore. Se ci sono 2 o più simboli Cash Collect che attivano un simbolo Wild Speciale, ognuno di essi aumenterà i valori dei moltiplicatori Wild impilati di +1, fino a un massimo di 3x. Bastone del Faraone – attiva la funzione Cash Spreader. Aggiunge fino a 5 monete in posizioni casuali sui rulli extra e poi si trasforma in una moneta casuale.

attiva la funzione Cash Spreader. Aggiunge fino a 5 monete in posizioni casuali sui rulli extra e poi si trasforma in una moneta casuale. Cash Appiccicoso – rimane bloccato sui rulli fino a quando non si trasforma in un Diamante. Ha un valore iniziale di 1x, che raddoppia a ogni giro quando 1 o più simboli Cash Collect sono presenti sui rulli. Quando raggiunge un valore 16x, al giro successivo il simbolo si trasformerà in un Diamante jackpot. Una volta raccolto il jackpot, si sblocca e scompare dai rulli.

PRO e CONTRO della slot

PRO CONTRO Tema egizio affascinante con grafica e animazioni di alta qualità che immergono il giocatore nell’atmosfera. RTP basso, inferiore alla media delle slot online. Ampio intervallo di puntata che permette di giocare con budget diversi. Struttura di rulli insolita 3-4-4-4-3 che può disorientare i giocatori abituati allo standard 5×3. Innovativo meccanismo di gioco Cash Collect con simboli speciali che raccolgono premi e attivano funzioni. Numerose funzionalità extra nei Free Spins come i Wild Cadenti, Cash Spreader e Cash Appiccicoso.

Caratteristiche della slot

RTP 95,41% Volatilità Media Linee di pagamento 30 linee Puntata minima 0,10 centesimi Puntata massima 500 euro Simboli che pagano meno carte da gioco dalla A alla J Simboli che pagano di più occhi di Horus, ankh, serpenti, scarabei e gatti Simboli Cash Collect cash prize, diamond e Free games Simbolo speciale Simbolo chiave Funzione speciale Wild speciale Funzione speciale Bastone del Faraone Funzione speciale Cash Appiccicoso Funzione speciale Free spins

Domande frequenti sulla slot machine Queen of the Piramids Mega Cash Collection

Su quali dispositivi si può giocare alla slot Queen of the Pyramids Mega Cash Collect?

La slot è ottimizzata sia per PC desktop che per dispositivi mobili iOS e Android. È sufficiente scaricare l’app Playtech per giocare in mobilità.

Come funziona il meccanismo Cash Collect?

Durante il gioco base, i simboli Cash Collect che appaiono sui rulli 1 e 5 raccolgono i premi mostrati dai simboli bonus come moltiplicatori, jackpot e giri gratis.

Quanti sono i rulli e le linee di pagamento?

La slot presenta una struttura di rulli 3-4-4-4-3 per un totale di 30 linee di pagamento fisse.

Quali sono i simboli speciali nei Free Spins?

Nei giri gratis compaiono il Wild Speciale, il Bastone del Faraone e il Cash Appiccicoso, che attivano funzioni extra come Wild Cadenti, Cash Spreader e jackpot.

Qual è il RTP della slot Queen of the Pyramids?

Il Return to Player teorico è del 95,41%, leggermente inferiore alla media delle slot online. Si tratta quindi di un gioco con volatilità media.