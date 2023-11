Benvenuto nella savana africana alla ricerca di grandi vincite con la slot machine online Animal Instinct, profotta dal provider Playtech. Animal Instinct slot machine online: gioca gratis, trucchi e consigli e recensione completa.

Caratteristiche Principali

La slot machine online, Animal Instinct, è formata da 5 rulli e 4 righe con 40 linee di pagamento fisse. Per ottenere una combinazione vincente, devi far apparire 3 o più simboli uguali da sinistra a destra a partire dal primo rullo su una qualsiasi delle 40 linee. Più simboli uguali compaiono sulla stessa linea, maggiore sarà la vincita.

Per quanto riguarda le puntate, puoi giocare da un minimo di 8 centesimi fino ad un massimo di 240 euro a giro.

Il tasso di ritorno al giocatore (RTP) di Animal Instinct è del 95,51%, le vincite massime sono di 7.553 volte la puntata la e volatilità è media. Le combinazioni vincenti appaiono in media ogni 2,95 giri, con una frequenza di successo del 33,88%.

Gioca Gratis a Animal Instinct



Tema e colonna sonora della slot

Con un tema da safari africano, la slot machine Animal Instinct ti porta ad esplorare la vasta savana africana. In un’atmosfera spirituale ed elevante, ti imbatti nei più grandi animali dell’Africa con la speranza di ottenere vincite enormi come leoni.

L’ambientazione è pacifica e rilassante, la colonna sonora è mistica e tribale. Il design è magnifico, i simboli di valore più alto appaiono alti 2 caselle con splendide immagini ad alta definizione. A dir la verità, somiglia un po’ alle slot machine Raging Rhino di WMS e Buffalo Blitz di Playtech per quanto riguarda la grafica.

Mentre ti aggiri tra le sconfinate praterie, potrai ammirare branchi di elefanti che si abbeverano placidamente ad un lago, leoni che riposano all’ombra di un albero, giraffe che brucano le fronde più alte, rinoceronti imponenti che pascolano e zebre che corrono libere. L’atmosfera rilassata e la bellezza della natura africana creano una sensazione di pace interiore e connessione con il mondo animale.

Non perdere però di vista l’obiettivo: quello di ottenere combinazioni vincenti e premi degni del re della savana. I simboli sugli animali africani e sui loro habitat naturali ti aiuteranno in questa missione. Sfrutta i simboli speciali come i jolly e le funzioni bonus per avere più chance di successo. Lasciati trasportare in questo viaggio virtuale nella terra selvaggia dell’Africa, per provare forti emozioni e vincite da leone!

I simboli della slot

Sui rulli troverai i simboli di basso valore A, K, Q, J e 10. I simboli di alto valore includono bufali africani, rinoceronti, leopardi, elefanti e leoni. Il leone è il simbolo che paga di più, assegnando 0,75, 3,75 o 12,5 volte la puntata totale rispettivamente per 3, 4 o 5 simboli in combinazione.

Fai attenzione al simbolo Sunset Wild che sostituisce tutti i simboli paganti. 3, 4 o 5 simboli Sunset Wild pagano 0,75, 3,75 o 12,5 volte la puntata come per il simbolo del leone. Altri simboli da tenere d’occhio sono il Power Collect e lo Scatter con l’Uomo della Tribù Africana, fondamentali per attivare le funzionalità bonus.

Animal Instinct – Slot progettato per mobile

Creata utilizzando la tecnologia HTML5, Istinto Animale può essere giocata su dispositivi mobili, tablet e/o desktop. Come tutte le slot machine Playtech di oggi, è stata prodotta pensando al gioco da mobile. È compatibile con iOS, Android e/o smartphone Windows.

Caratteristiche Bonus di Animal Instinct

La slot Animal Instinct presenta 6 funzioni bonus. I simboli Power Collect raccolgono tutte le occorrenze di 1 simbolo animale, con il leone che paga fino a 625 volte la puntata. Poi ci sono 5 funzioni legate agli Animali con 4 di esse che offrono giri gratuiti. Si hanno wild animali casuali, moltiplicatori che si applicano ai Power Collect, premi in denaro, simboli Power Collect doppi impilati e wild impilati.

Funzione Collect

Quando 1 o più simboli Power Collect appaiono sui 3 rulli centrali, si attiva la funzione Collect. Il simbolo Power Collect lampeggia con 1 di 5 colori e raccoglie tutte le occorrenze di 1 dei simboli animali.

I simboli del bufalo africano, rinoceronte, leopardo, elefante e leone sono rispettivamente blu, rosa, verde, rosso e oro. Ecco cosa può pagare ciascun simbolo animale:

Bufalo africano/Rinoceronte/Leopardo: 1-10 paga da 0,75 a 375 volte la puntata

1-10 paga da 0,75 a 375 volte la puntata Elefante: 1-10 paga da 1 a 500 volte la puntata

1-10 paga da 1 a 500 volte la puntata Leone: 1-10 paga da 1,25 a 625 volte la puntata

Una volta raccolti tutti i simboli animali, il simbolo Power Collect si trasforma in un Sunset Wild. Il rullo su cui è stato raccolto il simbolo animale collassa e la relativa barra si riempie.

Funzioni speciali di Animal Instinct

La slot Animal Instinct presenta 5 funzioni Animali. Quando il simbolo Scatter African Tribe Man appare contemporaneamente sui rulli 1, 3 e 5, si attiva una delle cinque funzioni.

La funzione attivata dipende da quale barra è riempita di più. Se più barre sono completamente piene, riempite ugualmente o completamente vuote, una delle funzioni viene scelta casualmente. La colonna sonora in tutte le funzioni è ritmata e allegra come nel film Il Re Leone del 1994. Ecco cosa prevede ogni funzione:

Funzione Giri Gratuiti Leone (Barra Oro): Ad ogni giro gratuito, 1 simbolo animale casuale funge da simbolo Sunset Wild.

Funzione Giri Gratuiti Elefante (Barra Rossa): Per 10 giri gratuiti, una fila di moltiplicatori appare sopra i rulli. Il moltiplicatore più a destra sopra i rulli moltiplica tutti i pagamenti ottenuti dai simboli Power Collect. Quando si applica un moltiplicatore, questo scompare e tutti i moltiplicatori sopra i rulli si spostano a destra con un nuovo moltiplicatore che appare da sinistra. I valori dei moltiplicatori vanno da 2x a 25x.

Funzione Bonus Leopardo (Barra Verde): Compaiono 3 Scatter. Girare il primo scatter per rivelare un premio in denaro e il secondo scatter per rivelare un moltiplicatore di vincita fino a 5x. Il moltiplicatore viene poi applicato al premio in denaro.

Funzione Giri Gratuiti Rinoceronte (Barra Rosa): Per 10 giri gratuiti, tutti i simboli Power Collect appaiono doppi impilati.

Funzione Giri Gratuiti Bufalo (Barra Blu): Al 1° giro gratuito, 55 simboli Wild impilati vengono aggiunti sul rullo 2. Al 2° e 4° giro gratuito, 40 e 65 Wild impilati vengono aggiunti sui rulli 3 e 4. I simboli Sunset Wild rimangono sui rulli fino al termine della funzione.

PRO e CONTRO della slot

PRO CONTRO Tema safari africano coinvolgente e suggestivo Volatilità media, le vincite grandi non sono frequenti Ottima grafica e design con simboli di grandi dimensioni Manca il jackpot progressivo che aumenterebbe il potenziale di vincita 6 diverse funzionalità bonus per aumentare le possibilità di vincita Buon RTP al 95,51% Compatibile con dispositivi mobili grazie alla tecnologia HTML5

Scheda tecnica della slot Animal Instinct

RTP 95,51%, Volatilità Media Linee di Pagamento 40 Linee Vincita massima 7553 volte la puntata Puntata minima 0,8 centesimi Puntata massima 240 euro Frequenza di colpi 33,88% Simboli che pagano meno A, K, Q, J e 10 Simboli che pagano di più bufali africani, rinoceronti, leopardi, elefanti e leoni Simbolo speciale Sunset Wild Simbolo speciale Power Collect Simbolo scatter l’Uomo della Tribù Africana Funzione speciale Funzione Collect Funzioni giri gratuiti Leone, Elefante, Rinoceronte, Bufalo Funzione Bonus Leopardo

Domande frequenti sulla slot machine Animal Instinct

Qual è il RTP della slot Animal Instinct?

Il RTP (Return To Player) di Animal Instinct è del 95,51%, un valore nella media per le slot machine online.

Quali sono i simboli speciali in Animal Instinct?

I simboli speciali sono: il Sunset Wild che sostituisce gli altri simboli per formare combinazioni vincenti, il Power Collect che attiva la funzione Collect e lo Scatter con l’Uomo della Tribù Africana che attiva una delle funzioni bonus.

Quanti bonus e giri gratuiti sono presenti in Animal Instinct?

Animal Instinct offre 6 bonus diversi, di cui 5 funzioni tematiche con giri gratuiti dedicati ai vari animali africani: Leone, Elefante, Leopardo, Rinoceronte e Bufalo.

Da quali dispositivi si può giocare alla slot Animal Instinct?

Essendo sviluppata con tecnologia HTML5, Animal Instinct si può giocare su mobile e su smartphone e tablet iOS, Android e Windows.