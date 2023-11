Gravity Bonanza Slot Online, gioca gratis e recensione completa

Fai un viaggio nello spazio esterno dove il Buco Nero è tuo amico nella slot Gravity Bonanza Slot Machine Online, realizzata da Pragmatic Play e disponibili sui principali casinò online italiani. Gravity Bonanza Slot Online, gioca gratis.

Caratteristiche Principali

La slot Gravity Bonanza si gioca su una griglia 7×7 e utilizza la meccanica Cluster Pays. Servono 5 o più simboli per una combinazione vincente e devono essere collegati verticalmente o orizzontalmente. Viene pagata solo la vincita più alta per combinazione.

Una volta che una combinazione vincente appare, quei simboli scompaiono per fare spazio a nuovi simboli che cadono dall’alto. Questo processo di Cascata continuerà fino a quando non si formano nuove combinazioni vincenti.Le puntate vanno da un minimo di 20 centesimi fino a 240€ a giro. L’RTP di Gravity Bonanza è del 96,09%, la volatilità è alta.

La vincita massima è di 10.000 volte la puntata totale. Questo si ottiene al meglio nella funzione Giri Gratuiti poiché non c’è un limite massimo di giri gratuiti che si possono ottenere. Fare uscire una schermata piena di simboli Luna farebbe ottenere anche la vincita massima.

Gioca Gratis a Gravity Bonanza

Tema e Sound della slot

Pragmatic Play ha dato al tema dello spazio esterno una torta al gusto di caramelle con gelati, muffin e biscotti sullo sfondo. Le grafiche sono abbastanza semplici ma mi piace quello che hanno fatto nel complesso con i simboli audaci e colorati. L’astronauta a destra dei rulli prende vita quando appare il Buco Nero. È un’aggiunta interessante se ti piace questo tema e sicuramente batte l’alternativa, che è il nulla.

La colonna sonora non è male ed è disco-simile mentre fai girare i rulli. Le animazioni e gli effetti sonori migliorano il gameplay complessivo. Fai uscire la funzione Giri Gratuiti e vieni trasferito in un mondo infuocato dove l’audio si alza di tono e l’astronauta diventa più attivo quando moltiplicatori e Buchi Neri appaiono sulla griglia. Ci sono comunque i soliti suoni quando si calcola una grande vincita.

I simboli della slot

Sui rulli, i simboli a basso pagamento sono costituiti da diversi pianeti colorati, una stella, del sushi e un hamburger che sembrano pianeti, e una luna sono i simboli a pagamento alto. Il simbolo della luna è quello più redditizio, pagando 2 volte la puntata per 5 in combinazione fino a 10.000 volte la puntata per 31-49 lune.

Non c’è nessun simbolo Wild nel gioco, ma c’è un simbolo Scatter con l’aspetto di un UFO, che appare su tutti i rulli. Ecco un utile elenco dei simboli che incontrerai nel gioco e le relative vincite:

Pianeta Saturno = da 0,4 a 2.000 volte la puntata

= da 0,4 a 2.000 volte la puntata Pianeta Verde = da 0,5 a 3.000 volte la puntata

= da 0,5 a 3.000 volte la puntata Pianeta Sushi = da 0,6 a 4.000 volte la puntata

Stella = da 0,8 a 5.000 volte la puntata

= da 0,8 a 5.000 volte la puntata Pianeta Viola = da 1 a 8.000 volte la puntata

= da 1 a 8.000 volte la puntata Pianeta Hamburger = da 1,5 a 12.000 volte la puntata

Luna = da 2 a 20.000 volte la puntata

= da 2 a 20.000 volte la puntata Bonus Scatter attiva i Giri Gratuiti

attiva i Giri Gratuiti Buco Nero – Può apparire su tutti i rulli, massimo 1 per giro

Versione mobile di Gravity Bonanza

Rilasciata il 28 settembre 2023, Pragmatic Play ha utilizzato le più recenti tecnologie HTML5 per produrre la versione mobile della slot Gravity Bonanza. Ciò significa che il gioco rileva automaticamente il dispositivo che stai utilizzando. Preferisci giocare dallo smartphone? È compatibile con iOS e Android. Detto questo, secondo me questo gioco dà il meglio di sé su uno schermo più grande, vista la griglia 7×7.

Funzioni Bonus di Gravity Bonanza

Ci sono 3 funzioni bonus nella slot Gravity Bonanza. Il simbolo Buco Nero ha un ruolo importante nel gioco poiché i simboli possono essere raccolti dal Bonus Gravità per vincite potenzialmente elevate. C’è anche una funzione Giri Gratuiti che offre moltiplicatori fino a 10x quando appare il simbolo Buco Nero. Continuate a leggere mentre approfondiamo tutte queste funzioni, iniziando con il simbolo Buco Nero.

Simbolo Buco Nero e Bonus Gravità

Il simbolo Buco Nero è una parte importante della slot Gravity Bonanza e può apparire su tutti i rulli. Solo 1 di questi simboli può comparire in modo casuale su ogni singolo giro e su tutti i rimbalzi che ne conseguono. Ogni volta che un Buco Nero appare, viene selezionato casualmente un simbolo pagante e tutte le occorrenze di quel simbolo sulla griglia e dai rimbalzi successivi verranno raccolte nell’indicatore Bonus Gravità, che vedrete nello screenshot qui sotto.

Una volta terminati i Rimbalzi, il Bonus Gravità paga un importo pari alla vincita del simbolo raccolto, per il numero di simboli che l’indicatore ha raccolto.

Funzione Giri Gratuiti

Per attivare questa funzione bonus, è necessario ottenere 3 o più simboli Bonus Scatter nel gioco base. Ecco quanti giri gratuiti si possono ottenere in base al numero di Scatter che appaiono:

3 Scatter – 10 Giri Gratuiti

– 10 Giri Gratuiti 4 Scatter – 15 Giri Gratuiti

– 15 Giri Gratuiti 5 Scatter – 20 Giri Gratuiti

– 20 Giri Gratuiti 6 Scatter – 30 Giri Gratuiti

30 Giri Gratuiti 7 Scatter – 50 Giri Gratuiti

Durante questo round bonus, il Buco Nero è leggermente diverso rispetto al gioco base, in quanto può colpire con un moltiplicatore casuale di 2x, 3x, 5x o 10x. Il moltiplicatore si applicherà alla vincita del Bonus Gravità.

Se si riescono a ottenere 3, 4, 5, 6 o 7 Scatter durante questa funzione bonus, si otterranno rispettivamente 10, 15, 20, 30 o 50 giri gratuiti aggiuntivi, senza limite massimo.

PRO e CONTRO DELLA SLOT

PRO CONTRO Tema spaziale originale e grafica accattivante Mancanza del simbolo Wild classico Meccanica Cluster Pays per vincite frequenti Presenza del simbolo Buco Nero per attivare il Bonus Gravità Funzione Giri Gratuiti potenzialmente illimitata

Scheda tecnica della slot Gravity Bonanza

RTP 96,09% Volatilità alta Meccanismo di pagamento Cluster Pays Vincita massima X10000 Puntata minima 0,20 centesimi Puntata massima 240 euro Simboli a basso pagamento diversi pianeti colorati Simboli ad alto pagamento una stella, del sushi e un hamburger che sembrano pianeti, e una luna sono Simbolo Scatter Un UFO Funzione speciale simbolo Buco Nero Funzione speciale Bonus Gravità Funzione speciale Giri Gratuiti

Domande frequenti della slot Gravity Bonanza

Qual è il tema della slot Gravity Bonanza?

Il tema della slot è lo spazio, con pianeti, astronauti e buchi neri come simboli principali. L’ambientazione ricorda una festa spaziale con dolciumi.

Come funziona il simbolo Buco Nero?

Il Buco Nero è un simbolo speciale che può comparire casualmente sui rulli ed attivare il Bonus Gravità, raccogliendo i simboli per premi aggiuntivi.

Cosa sono i Cluster Pays?

I Cluster Pays sono delle combinazioni vincenti che si formano con 5 o più simboli adiacenti in orizzontale o verticale, senza linee di pagamento fisse.

Quanti giri gratis si possono ottenere?

Si possono ottenere da 10 a 50 giri gratis in base al numero di Scatter che attivano il bonus. Non c’è limite massimo ai giri gratis durante i Free Spins.

La slot è ottimizzata per mobile?

Sì, Gravity Bonanza è ottimizzata per il gioco da mobile grazie alla tecnologia HTML5 che si adatta automaticamente allo schermo.