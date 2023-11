Diamond Tales: The Emperor’s New Clothes è ispirato alla celebre fiaba dell’autore di fama mondiale Hans Christian Andersen. Greentube ha svelato il racconto classico e lo ha tessuto in una slot che ha il potere di lanciare un incantesimo anche sui giocatori più esperti, non da ultimo grazie alla sua innovativa opzione di volatilità. Diamond Tales: The Emperor’s New Clothes slot machine: la nostra recensione.

Caratteristiche Principali

In Diamond Tales: The Emperor’s New Clothes, si gioca su un set di rulli composto da cinque rulli regolari, un rullo speciale, 40 linee di vincita e un Contatore Cuori. Per vincere, ti servono solo da tre a cinque simboli corrispondenti che si fermano sui rulli e seguono una linea di vincita da sinistra a destra.

A seconda del capitolo, ti verranno presentate diverse opzioni di volatilità: bassa, medio-bassa, media, medio-alta o alta. Questo influenza la frequenza con cui viene attivata la funzione Diamond Tales e quindi anche la comparsa dei Cuori di Diamante Dorati e dei Cuori con funzione collezionabile.

Tema e ambientazione

Diamond Tales: The Emperor’s New Clothes è basata sull’omonima fiaba di Hans Christian Andersen. La slot machine cattura perfettamente l’atmosfera di questa favola classica con una grafica accattivante che ricrea il regno incantato con il suo castello reale.

I simboli sui rulli comprendono il re, la regina, il principe, la principessa e altri personaggi della storia. La colonna sonora orchestrale completa l’effetto fiabesco. I giocatori possono davvero immergersi nel mondo di Diamond Tales mentre girano i rulli alla ricerca di preziose combinazioni vincenti. Con i suoi temi magici e i personaggi affascinanti, questa slot porta in vita la celebre storia di Andersen con stile ed eleganza.

I Simboli in Diamond Tales: The Emperor’s New Clothes Online

Diamond Tales: The Emperor’s New Clothes presenta diversi simboli sui rulli, che possono essere divisi in tre categorie:

Simboli a basso pagamento:

Questi includono le carte da gioco classiche, come J, Q, K e A, che pagano le vincite minori.

Simboli ad alto pagamento:

I simboli più preziosi sono tematici e basati sulla fiaba, come il Re, la Regina, il Principe e la Principessa. Questi simboli offrono pagamenti più alti quando compaiono in combinazioni vincenti.

Simboli speciali:

Il simbolo Scatter Bonus Book attiva il gioco bonus Diamond Tales. Il simbolo Wild Crown può sostituire gli altri simboli per completare combinazioni vincenti. Il Cuore di Velluto è fondamentale per avanzare attraverso i capitoli della slot.

Diamond Tales: The Emperor’s New Clothes ti invita ad iniziare un nuovo capitolo dei cinque disponibili una volta che hai raccolto abbastanza punti nel Contatore Cuori. Ottieni punti raccogliendo Cuori di Velluto che vengono spostati sul rullo speciale dopo essere apparsi sul set di rulli regolari sottostante. Alla fine di ogni giro, vengono poi sommati nel Contatore Cuori.

Caratteristiche e funzioni della slot machine

Attivazione della funzione Diamond Tales

Quando il simbolo Bonus Book (lo Scatter) si ferma sui rulli uno, tre e cinque, viene attivata la funzione Diamond Tales. Ti vengono quindi concessi Cuori di Velluto aggiuntivi per ogni posizione sul rullo speciale. Inoltre, puoi goderti tre rispin per finché compaiono Cuori di Velluto o Cuori di Diamante Dorati sui rulli o noti simboli con funzione di potenziamento o collezionabile.

Funzionamento dei Cuori di Velluto

I Cuori di Velluto hanno lo stesso valore moltiplicatore del numero di Cuori nella rispettiva posizione sul rullo speciale. Per esempio, se ci sono due Cuori in posizione tre sul rullo speciale, il moltiplicatore del Cuore della funzione è due. Inoltre, se un Cuore di Velluto appare durante i tre rispin, il suo valore verrà aggiunto a quello di tutti gli altri Cuori precedentemente atterrati sullo stesso rullo.

Funzionamento dei Cuori con funzione di potenziamento

Un Cuore con funzione di potenziamento ha inizialmente lo stesso valore del Cuore di Velluto sul rullo speciale. Ma quando un Cuore di Velluto si ferma sui rulli durante un rispin, il Cuore con la funzione di potenziamento assume il valore del nuovo Cuore.

Funzionamento dei Cuori con funzione collezionabile

Il Cuore con funzione collezionabile può assumere il valore totale di tutti gli altri Cuori attualmente visibili sui rulli. Se un Cuore di Velluto atterra sul rullo del Cuore con funzione collezionabile, quest’ultimo assume il valore del Cuore di Velluto nella corrispondente posizione sul rullo speciale. E come se non bastasse, in ogni capitolo puoi ottenere un Cuore collezionabile aggiuntivo, per un totale di cinque se li ottieni tutti.

Funzionamento dei Cuori di Diamante Dorato

Infine, c’è il Cuore di Diamante Dorato. Questo simbolo agisce in modo simile al Cuore di Velluto, anche se il suo valore è moltiplicato per i valori di tutti i Cuori precedentemente atterrati sullo stesso rullo. Proprio come con il Cuore con funzione collezionabile, hai la possibilità di attivare un Cuore di Diamante Dorato aggiuntivo per capitolo.

PRO e CONTRO della Slot

PRO CONTRO Tema coinvolgente basato sulla celebre fiaba di Hans Christian Andersen La presenza di 5 rulli e 40 linee può risultare complessa per i principianti Grafica accattivante che ricrea perfettamente l’atmosfera della storia La difficoltà nell’ottenere i Cuori e attivare le funzioni bonus può frustrante Diverse opzioni di volatilità per adattarsi alle preferenze del giocatore Funzioni bonus interessanti come Snap Drop e Diamond Tales Simboli speciali come i Cuori che offrono grandi premi

Scheda tecnica della slot machine Diamond Tales: The Emperor’s New Clothes

Volatilità: A seconda del capitolo: bassa, medio-bassa, media, medio-alta o alta; Linee di pagamento: 40 linee; Simboli che pagano meno: J, Q, K e A; Simboli che pagano di più: il Re, la Regina, il Principe e la Principessa; Simboli speciali: Il simbolo Scatter Bonus Book, il simbolo Wild Crown, il Cuore di Velluto; Funzione speciale: Attivazione della funzione Diamond Tales; Funzione speciale: Funzionamento dei Cuori di Velluto; Funzione speciale: Funzionamento dei Cuori con funzione di potenziamento; Funzione speciale: Funzionamento dei Cuori con funzione collezionabile; Funzione speciale: Funzionamento dei Cuori di Diamante Dorato;



Domande frequenti sulla slot machine Diamond Tales: The Emperor’s New Clothes

Su quale fiaba è basata questa slot machine?

Diamond Tales: The Emperor’s New Clothes è basata sull’omonima fiaba di Hans Christian Andersen.

Quanti rulli e linee di pagamento ha?

La slot è composta da 5 rulli e 40 linee di pagamento.

Come si attiva il gioco bonus Diamond Tales?

Il gioco bonus Diamond Tales si attiva quando il simbolo Scatter Bonus Book compare sui rulli 1, 3 e 5.

Cosa sono i Cuori di Velluto e a cosa servono?

I Cuori di Velluto compaiono sul rullo speciale e servono a far avanzare il giocatore attraverso i diversi capitoli della slot machine.

Quali sono le opzioni di volatilità selezionabili?

Si può scegliere tra diverse opzioni di volatilità: bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta.

