IGT ha rivisitato uno dei suoi giochi da casinò online e terrestri più popolari nella slot Kitty Glitter. Questa celebrazione di tutto ciò che è felino è semplice ma la combinazione di design di base e funzionalità semplici si è rivelata estremamente popolare. Kitty Glitter slot machine: trucchi e consigli per questa slot a tema gatti.

Caratteristiche Principali

La slot Kitty Glitter è giocata su una macchina con 5 rulli, 3 righe e 30 linee di pagamento. Per creare una combinazione vincente, dovrai ottenere 3, 4 o 5 simboli corrispondenti o jolly da sinistra a destra su una linea di pagamento, a partire dal rullo più a sinistra. È un set up classico e old school. Puoi unirti a questi gatti alle puntate che vanno da 0,30 centesimi a 300 euro a giro.

L’RTP di Kitty Glitter è del 94,92%, piuttosto basso. Poiché questo gioco ha le sue radici nei casinò terrestri, è un tasso standard.

La volatilità è nella fascia media, offrendo un’equilibrata gamma tra dimensioni e frequenza dei pagamenti. Inoltre, la slot Kitty Glitter ha una frequenza di colpi del 38%, il che significa una vincita ogni 2,63 giri in media. I giri gratuiti richiederanno circa 152 giri per attivarsi.

Infine, la vincita massima è di 1.000 x la tua puntata totale. Ciò può essere ottenuto riempiendo tutte le posizioni dei rulli con il simbolo Gatto Persiano Bianco di alto valore. Le tue possibilità aumentano durante i giri gratuiti in cui più simboli si trasformano in jolly.

Tema design e sound della slot

La slot machine Kitty Glitter è nata originariamente nei casinò di Las Vegas e le sue radici da gioco da casinò terrestre sono chiaramente visibili anche in questa versione online.

Il design appare molto semplice e minimalista, soprattutto se paragonato alle numerose slot machine graficamente molto ricche e curate nei dettagli che oggi dominano il mondo dei casinò digitali. I simboli sono basici e la grafica non spicca certo per originalità o inventiva.

Anche la colonna sonora di sottofondo nel gioco base risulta piuttosto generica e ripetitiva, senza guizzi particolari. Le cose si animano un po’ durante la principale funzionalità bonus, quando sentiamo una vivace versione ottonata di “Puttin’ on the Ritz” di Irving Berlin, che dà un po’ di brio alla slot.

Non è chiaro il collegamento di questa canzone con il tema dei gatti protagonista del gioco, ma il ritmo brillante contribuisce a creare un’atmosfera più divertente e coinvolgente per il giocatore.

I simboli della slot Kitty Glitter

I rulli blu scuro sono formati da simboli reali di valore più basso che vanno dall’Asso alla figura 10 e che compaiono insieme a 4 gatti più remunerativi. In ordine crescente di valore troviamo il Gatto Siamese, il Gatto Tricolore, il Gatto Arancione Tabby e il Gatto Bianco Persiano. Il Gatto Bianco Persiano è il simbolo di maggior valore. Combinare 5 di questi simboli su una linea di pagamento frutta una vincita pari a molte volte la puntata totale.

Il logo Kitty Glitter è il simbolo jolly. Può comparire solo sui rulli 2, 3, 4 e 5 e sostituisce tutti i simboli standard quando fa parte di una combinazione vincente. Ci sono più possibilità di ottenere jolly extra durante i giri gratuiti, che descriverò in dettaglio più avanti. A completare i simboli c’è una Ciotola di Gioielli Bonus che è il simbolo scatter.

Tra i simboli speciali, il Diamante Bianco Jolly appare solo durante i giri gratuiti.

Kitty Glitter per dispositivi mobili

La slot machine Kitty Glitter è disponibile su tutti i dispositivi, inclusi laptop, PC, smartphone e tablet. Ciò è dovuto al fatto che questo gioco da casinò terrestre molto amato è stato rinnovato utilizzando la tecnologia HTML5 nel luglio 2021.

Il design semplice e il gameplay basilare significano che non perderai nulla giocando a questa slot su dispositivi con schermi più piccoli rispetto a un computer desktop. Su desktop (laptop/PC), è preferibile giocare in modalità landscape con rapporto 16:9. Su dispositivi mobile e tablet, è stato ottimizzato rispettivamente per rapporti 9:16 e 16:9.

Funzionalità Bonus di Kitty Glitter

Come molte slot IGT che sono passate dalle sale terrestri ai casinò online, il gameplay nella slot Kitty Glitter è molto semplice. Ci sono 2 funzionalità bonus di cui 1 deriva dalla principale funzione Free Spins Bonus. C’è però una possibilità in più data dai jolly che può animare un po’ le cose.

Funzionalità Free Spins Bonus

La ciotola piena di diamanti è il simbolo scatter del gioco. Se atterrano 3 simboli Scatter Ciotola di Gioielli Bonus in qualsiasi posizione sui rulli nello stesso giro, si attiva la funzionalità Free Spins Bonus. Riceverai prima un pagamento equivalente a 3x la puntata. Poi giocherai 15 giri gratuiti. Fin qui tutto standard.

Sono possibili anche nuovi trigger. Se atterrano 3 simboli Bonus nello stesso giro gratuito, riceverai altri 15 giri gratuiti. Questi possono essere molto utili se sei riuscito a trasformare più simboli gatto in jolly. In teoria, potresti giocare fino a 225 giri gratuiti in totale.

Funzionalità Accumulatore di Diamanti

Sotto i rulli ci sono una serie di misuratori di diamanti che appaiono accanto ai simboli gatto di alto valore. Tieni d’occhio in particolare il simbolo diamante bianco che è un nuovo simbolo jolly. Quando ne arriva 1 sul rullo 5, si illumina 1 dei diamanti nel misuratore sotto i rulli. Se riesci a illuminare tutti i diamanti accanto a un gatto, quel gatto diventa un jolly e rimarrà tale per il resto della funzionalità.

I diamanti vengono aggiunti al misuratore del gatto in ordine, a partire dal più prezioso Gatto Bianco Persiano e poi scendendo di valore. Ciò significa che puoi beneficiare di 4 simboli jolly extra durante i giri gratuiti. Conosciuta come funzionalità Accumulatore di Diamanti, i jolly possono atterrare ovunque tranne che sul rullo 1, come nel gioco base.

PRO e CONTRO della slot

PRO CONTRO Gameplay semplice e intuitivo, adatto anche ai principianti: Le regole di gioco sono elementari e la struttura classica a 5 rulli rende la slot facile da comprendere anche per chi è alle prime armi. Ottima scelta per chi muove i primi passi nel mondo delle slot online. Grafica e colonna sonora piuttosto basiche e poco coinvolgenti: Lo stile grafico è piuttosto minimal e la musica risulta monotonale lunga. Manca qualcosa per rendere l’atmosfera più vivace. Possibilità di ottenere molti giri gratuiti (fino a 225) durante il bonus: Grazie ai frequenti re-trigger è possibile accumulare un elevato numero di giri gratuiti durante la modalità bonus, il che aumenta le chance di vincite sostanziose. RTP relativamente basso (94,92%) rispetto alla media delle slot online: Il ritorno teorico per il giocatore è leggermente inferiore alla media, il che rende questa slot un po’ meno vantaggiosa nel lungo periodo. Presenza dell’Accumulatore di Diamanti che regala jolly extra: L’Accumulatore di Diamanti è una meccanica distintiva di questa slot che permette di trasformare i simboli felini in jolly, incrementando le combinazioni vincenti.

Scheda tecnica della slot machine Kitty Glitter

RTP 94,92% Volatilità media Frequenza di colpi 38% Vincita massima X1000 volte la puntata Linee di pagamento 30 linee Puntata minima 0,30 centesimi Puntata massima 300 euro Simboli che pagano meno dall’Asso alla figura 10 Simboli che pagano di più il Gatto Siamese, il Gatto Tricolore, il Gatto Arancione Tabby e il Gatto Bianco Persiano Simbolo Jolly Il logo Kitty Glitter Simbolo Scatter Ciotola di Gioielli Bonus Simbolo speciale Diamante Bianco Jolly Funzione speciale Funzionalità Free Spins Bonus Funzione speciale Funzionalità Accumulatore di Diamanti

Domande frequenti sulla slot machine Kitty Glitter

Qual è il tema e lo stile grafico della slot Kitty Glitter?

Kitty Glitter ha come tema i gattini ed è caratterizzata da una grafica piuttosto semplice e minimalista, con simboli basici che ricordano le vecchie slot machine terrestri da cui deriva questo gioco.

Quali sono i simboli speciali in Kitty Glitter?

I simboli speciali sono: il Logo Kitty Glitter che funge da Wild, la Ciotola di Gioielli Bonus che è il simbolo Scatter e il Diamante Bianco Wild che compare solo durante i Free Spin.

Come funziona il bonus Free Spins?

Atterrando 3 simboli Scatter si attivano 15 Free Spins. È possibile ottenere altri 15 giri gratis se durante le giocate bonus compaiono nuovamente 3 Scatter. In totale si possono vincere fino a 225 Free Spins.

Che cos’è la funzionalità Accumulatore di Diamanti?

Durante i Free Spins compare il Diamante Bianco Wild che illumina i collezionabili sotto i rulli, trasformando i simboli felini in Wild e aumentando le chance di vincita.

Kitty Glitter è ottimizzata per il mobile?

Sì, grazie alla tecnologia HTML5 il gioco è fruibile su desktop e su dispositivi mobili, con grafica adeguata allo schermo.