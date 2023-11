C’è un motivo se le slot sono il gioco più diffuso nei casinò: sono le meno intimidatorie, le più facili da giocare, le più immediate per i giocatori occasionali. Non c’è bisogno di imparare regole o parlare con croupier o altri giocatori, ti siedi, inserisci le monete e giochi. E le vincite offerte superano di gran lunga quelle di giochi come Roulette o Blackjack – puoi vincere grandi somme con un investimento minimo. Come giocare alle slot online: segui la nostra guida.

C’è molto di più nelle slot di quello che si vede! L’obiettivo di questa “guida per principianti alle slot” è prevenire che tu sia uno dei tanti e farti diventare uno dei pochi – uno di quelli che capiscono veramente come funzionano le slot, che sanno come sbloccare le funzionalità speciali di ogni gioco e massimizzare le possibilità di vincere ad ogni giro.

Spiegheremo tutta la terminologia di base per assicurarti di non sentirti intimidito, ti illustreremo cosa cercare nei diversi tipi di giochi, come darti le migliori possibilità di vincere scegliendo la giusta dimensione della puntata, come arrivare ai giri bonus, cosa consiste una strategia efficace alle slot, come giocare nei tornei di slot, dove ottenere i migliori bonus di benvenuto e ti daremo la possibilità di fare pratica gratuitamente prima di giocare con soldi veri.

I casinò online contano sul comportamento passivo dei giocatori che si siedono e infilano meccanicamente monete nelle macchine. Con la guida qui sotto, puoi distinguerti dal gregge e diventare il tipo di giocatore che i casinò rispettano e temono – lo scommettitore informato e scaltro che ingaggia una battaglia ad armi pari con la casa.

Leggi la guida, assimila le informazioni e inizia a giocare con sicurezza.

Come funzionano le slot online?

Iscriversi a uno dei migliaia di casinò online apre un mondo di giochi altamente coinvolgenti, tra cui i più divertenti sono senza dubbio le slot. La varietà di slot è inizialmente travolgente, ma ricadono tutte in poche categorie. Capire come funzionano le slot online rende molto più facile identificare quella più adatta al tuo budget, stile di gioco, tema preferito e che offre il risultato che cerchi.

Molti anni fa, tutte le slot da casinò erano meccaniche, azionate da ingranaggi, leve, freni, sistemi di arresto e sensori che indicavano alla macchina quali vincite erogare in base alle combinazioni di simboli. Dischi con scanalature profonde controllavano i rulli, rilasciavano un congegno all’interno della slot e le combinazioni vincenti si allineavano in sequenza. Oggi le macchine meccaniche sono state sostituite da macchine controllate da microchip.

L’arrivo delle moderne slot video ha fatto sì che ingranaggi, come meccaniche e leve fossero rimpiazzati da microchip che controllano l’azione di rotazione dalla scheda madre della slot. Una volta premuto il pulsante di spin, il sistema computerizzato all’interno della slot seleziona numeri tramite un generatore di numeri casuali. Il numero selezionato viene quindi inviato al computer in corrispondenza dei simboli sui rulli. La slot fa girare i rulli e le combinazioni di tre o più simboli identici premiano una vincita.

Grazie ai generatori di numeri casuali (RNG), l’esito di ogni giro è completamente casuale. L’aleatorietà di ogni slot terrestre e online viene testata da laboratori indipendenti per garantire risultati equi ai giocatori. Durante il processo di test, non viene verificata solo la casualità ma anche la percentuale di ritorno al giocatore di ogni gioco. Molti chiamano il generatore di numeri casuali il “dio del caso” della slot video dato che determina l’esito.

La percentuale di ritorno al giocatore (RTP) è il payout teorico sul lungo termine. Le slot online hanno una percentuale RTP più alta di quelle terrestri. La maggior parte delle slot online offrono un RTP del 96%, il che significa che per ogni 100€ giocati, 4€ vengono trattenuti e la macchina ne restituisce 96€. Le slot terrestri, d’altra parte, offrono un RTP tra l’85 e il 90%. Oggi molti sviluppatori riportano la percentuale di ritorno al giocatore nell’ultima pagina relativa ai pagamenti della slot.

Oltre alla percentuale RTP, la varietà di simboli e funzionalità bonus della slot video ha un enorme impatto sui pagamenti. L’ingrediente principale per ottenere profitti enormi rimane però la fortuna – anche se moltiplicatori, jolly e giri gratis possono fare molto bene al tuo bankroll. Il costo di giocare alle slot è determinato dal numero di rulli e linee di pagamento. Giocando con tutte le linee di pagamento attive, i giocatori hanno più possibilità di vincere, mentre per aggiudicarsi un jackpot progressivo potrebbe essere necessaria una puntata massima.

Le slot video online sono la forma più popolare di intrattenimento da casinò, adorate per la loro natura assolutamente casuale, misteriosa e divertente!

Simboli delle slot

Ogni mese vengono rilasciate nuove slot online, e ogni nuovo gioco porta con sé livelli più avanzati di intrattenimento grazie a simboli e funzionalità bonus unici. Sebbene le slot siano in costante evoluzione, si basano su tipi di simboli simili. Questo rende il gioco alle slot facile da imparare, dato che i giocatori devono conoscere solo le differenze tra simboli standard, jolly, scatter e bonus.

Tutti i tipi di slot hanno simboli standard, che pagano quando appaiono tre o più simboli uguali su una linea di pagamento. I simboli con payout più basso sono per lo più rappresentati da simboli alti come re, regine, jack, dieci e assi. I simboli con pagamenti più alti sono direttamente collegati al tema del gioco.

Per quanto riguarda i simboli bonus, i jolly sono i più comuni e possono sostituire tutti i simboli standard per aumentare le possibilità di formare combinazioni vincenti. I simboli scatter sono probabilmente i più attesi, dato che hanno due funzioni: pagare ovunque si trovino e attivare round bonus come i giri gratuiti. Nei giri gratuiti, il numero di scatter presenti spesso determina quanti giri gratuiti il giocatore ottiene senza puntare. Proprio come gli scatter, i simboli bonus sono molto attesi e anche se non pagano direttamente, attivano giochi bonus o round jackpot.

Linee di pagamento

Le slot classiche hanno tre rulli con una singola linea di pagamento che va da sinistra a destra sui rulli. Le slot video hanno da 5 fino a 7 o anche più rulli, che permettono di creare giochi con fino a 100 o più linee di pagamento.

Queste linee non vanno solo in orizzontale ma anche in diagonale, verticale e orizzontalmente per offrire più possibilità di pagamento. Molte delle slot più moderne hanno 243, 1024, 3125 o più modi di vincere! Il vantaggio è che simboli identici adiacenti, a partire dal primo rullo, pagano anche quando appaiono su righe diverse.

Tabella dei pagamenti

Dedicarvi qualche minuto per studiare la tabella dei pagamenti di una slot offre l’opportunità di scoprire quasi tutto sul gioco. Bastano pochi secondi per capire se la slot ha jolly, scatter, moltiplicatori e funzionalità bonus. La tabella dei pagamenti offre anche una breve spiegazione di come funzionano le caratteristiche bonus, come si attivano e quanti giri gratuiti possono essere attivati.

La tabella dei pagamenti riporta le combinazioni vincenti e i relativi pagamenti con tre, quattro o cinque simboli identici. Nell’ultima pagina della tabella viene solitamente indicata la percentuale di ritorno al giocatore offerta dalla slot. Se il gioco ha un jackpot progressivo, è fondamentale controllare le regole di attivazione, per assicurarsi di massimizzare le possibilità di vincere premi multimilionari.

Probabilità delle slot

Premere il pulsante di spin, sperare per il meglio e aspettare il risultato non è tutto ciò che c’è nelle slot. Anche una comprensione basilare delle probabilità coinvolte fornisce ai giocatori conoscenze sufficienti per prendere decisioni informate sul gioco da scegliere, dato che la scelta del gioco può influire notevolmente sui risultati previsti.

Le slot video sono creature ben progettate, perfettamente realizzate e molto più difficili da prevedere, sebbene sia garantita equità e sicurezza.

Quando si parla di probabilità delle slot si tratta fondamentalmente di una combinazione di probabilità di rimborso, numeri casuali, frequenza di successo e probabilità della puntata, ognuna delle quali gioca un ruolo nel risultato. Alla fine, ciò che conta sono le probabilità di ottenere un pagamento, che è legato al numero di simboli, rulli e linee di pagamento.

Come vengono determinate le probabilità delle slot

Le probabilità di vincita nelle slot video dipendono dal numero di simboli su ciascun rullo. Per calcolarle, i giocatori possono moltiplicare il numero di simboli presenti su ogni rullo.

Ad esempio, in una slot classica a 3 rulli con 20 simboli per rullo, ci sono 20x20x20=8.000 combinazioni possibili. Se si vuole calcolare la probabilità di ottenere un simbolo specifico su tutti e 3 i rulli, è 1/20 x 1/20 x 1/20, cioè 1 su 8.000 giri.

Le slot video sono più complesse, con più di 256 fermate o simboli per rullo. Ciò rende difficile il calcolo manuale delle probabilità.

È più semplice controllare la percentuale di ritorno al giocatore (RTP) indicata nella tabella pagamenti. L’RTP è la percentuale di denaro puntato che viene restituita al giocatore nel tempo. Ad esempio un RTP del 96% significa che il casinò trattiene il 4%.

Per i jackpot progressivi la probabilità può essere di 1 su 50 milioni. Queste probabilità sono enormi, ma l’intrattenimento sta nel far girare i rulli nell’attesa che si fermino.

Quanto si può vincere giocando a una slot standard?

Vincite enormi non sono riservate solo ai jackpot progressivi – ci sono diverse slot che hanno il potenziale per offrire pagamenti elevati. Calcolare i pagamenti più alti di solito comporta prendere il pagamento più alto per simbolo e moltiplicarlo per il numero di linee di pagamento, anche sediversi fattori influenzano il pagamento, tra cui il livello di puntata e/o le puntate per linea di pagamento.

La vincita massima possibile è anche influenzata dalla presenza di jolly, giri gratuiti, moltiplicatori e round bonus. Ancora una volta, la fortuna gioca un ruolo importante – una puntata da 1euro su Gonzo’s Quest potrebbe risultare in una vincita massima di 825.000 euro durante il round bonus dei giri gratuiti.

Quanto si può vincere giocando alle slot con jackpot progressivo?

La risposta sta nel capire come funzionano i jackpot progressivi. I jackpot che spesso raggiungono diversi milioni vengono incrementati da un flusso costante di puntate che hanno luogo su una rete mondiale di casinò online. Una percentuale di ogni scommessa viene canalizzata verso il jackpot progressivo. Siccome la rete può includere diversi casinò online, le puntate con soldi veri dei giocatori fanno sì che il jackpot aumenti costantemente e si accumulino pagamenti enormi molto velocemente.

I jackpot progressivi possono crescere a somme esorbitanti per diversi motivi, incluso l’importo elevato da cui il jackpot parte, il fatto che viene alimentato da migliaia di giocatori da tutto il mondo e anche il fatto ovvio che sono relativamente difficili da centrare! Diverse slot video presentano più di un jackpot progressivo, dando ai giocatori la possibilità di aggiudicarsi uno tra tre o quattro jackpot.

Sebbene sia richiesta una puntata massima per centrare la maggior parte dei jackpot progressivi, questo non ne aumenta l’ammontare ma spesso ne incrementa le probabilità di ottenere la combinazione che attiva il round bonus del jackpot.

I rulli nelle slot machine

Le slot machine classiche hanno 3 rulli, mentre quelle video possono averne fino a 7 o più. Sebbene la maggior parte delle slot video abbia 5 rulli, le nuove versioni come la slot a tema ‘Il Pianeta delle Scimmie’ hanno 10 rulli formati da due set di 5.

Nelle slot online, i giocatori fanno girare i rulli e quando si fermano, i simboli visualizzati possono assegnare una vincita se tre o più simboli identici si allineano su una linea di pagamento attiva, oppure se appaiono tre o più scatter si attiva un bonus.

Oltre al numero di rulli, ci sono anche diversi tipi, come i popolarissimi rulli a cascata. I rulli a cascata funzionano diversamente da quelli tradizionali: una volta che i rulli si fermano, i simboli che formano una combinazione vincente scompaiono dopo aver assegnato la vincita, lasciando spazio ad altri simboli che cadono nelle caselle vuote. Questa azione animata può causare una reazione a catena di vincite senza ulteriori puntate richieste al giocatore.

Modi di vincere

Gli sviluppatori capiscono che i giocatori di slot cercano sempre più modi per vincere e molti dei nuovi giochi offrono da 243, 1.024 a migliaia o più modi per vincere. Conosciuti ampiamente come giochi “tutti i modi vincenti”, i giocatori scommettono un prezzo fisso per accedere a tutte le combinazioni vincenti possibili che il gioco offre, il che rende la puntata più conveniente.

Le slot a modi di vincita girano di solito su 5 rulli e le combinazioni pagano da sinistra a destra e viceversa. Il grande vantaggio è il numero di funzionalità speciali aggiunte per insaporire il gameplay, che includono molti giri gratis, scatter, simboli wild e round bonus.

La comprensione della matematica fa rabbrividire molte persone, eppure chiunque giochi alle slot online usa informazioni matematiche, anche quando il giocatore non ne è consapevole.

La matematica non solo ha un ruolo nel calcolare le tue vincite, ma può anche essere usata per capire cosa si può ottenere da una slot online. La matematica dietro il vantaggio della casa, la percentuale di ritorno al giocatore, la volatilità delle slot e altro è complessa, ma conoscere le basi permette di scegliere il proprio gioco di conseguenza.

La volatilità nelle slot machine

La volatilità delle slot è importante per tutti gli appassionati che vogliono far durare il proprio budget un po’ di più e ottenere grandi vincite. La volatilità di una slot online è facile da capire perché rappresenta il rischio coinvolto. Nelle slot i giochi sono classificati come a bassa, media e alta volatilità.

Ognuna di queste ha caratteristiche che potrebbero influenzare notevolmente il divertimento o il raggiungimento dell’obiettivo di vincita. Il modo più semplice per capirle è ricordare che le slot a bassa volatilità sono giochi a basso rischio, le slot ad alta volatilità comportano rischi maggiori, e i giochi a media volatilità stanno nel mezzo.

Le slot a bassa volatilità offrono vincite più frequenti grazie al loro basso rating di volatilità. Le slot classificate come a bassa volatilità attirano i giocatori online che vogliono divertirsi molto durante una lunga sessione di gioco. Giocando a questo tipo di slot, i bonus e le vincite regolari offrono la possibilità di mantenere il proprio bankroll. In generale, le vincite equivalgono a 5 o 10 volte la puntata.

Le slot a media volatilità comportano un rischio medio e la maggior parte delle migliaia di slot online rientrano in questa categoria. Il motivo per cui così tante slot sono a media volatilità è dovuto alle aspettative dei giocatori, dato che la maggior parte tende ad essere attratta da giochi che offrono una combinazione di vincite basse e alte a intervalli regolari.

Le slot ad alta volatilità equivalgono ad alto rischio. La grande varietà di slot online ad alta volatilità non è per tutti, dato che il gioco su di esse richiede un bankroll piuttosto consistente. I giochi classificati come slot ad alta volatilità sono progettati per assegnare vincite meno frequentemente. Quindi, mentre i giocatori devono avere pazienza nell’attendere le vincite, il vantaggio è che quando arrivano, di solito offrono una somma considerevole.

I Simboli Scatter

I simboli scatter sono probabilmente i più amati tra tutti i simboli bonus, dato che una volta che ne appaiono alcuni assegnano vincite ovunque, anche quando non formano una combinazione tradizionale su una linea di pagamento. Oltre alle vincite che sono facili da ottenere indipendentemente da dove appaiono questi simboli, portano con sé grande eccitazione poiché hanno il potere di attivare round bonus.

Una volta che appaiono tre scatter in una singola giocata, molto probabilmente si attiva immediatamente il round di giri gratis. Ma il compito degli scatter non finisce qui, dato che nella maggior parte dei casi il loro numero determina anche quanti giri gratis vengono assegnati.

Un minimo di 3 scatter possono sbloccare il round di giri gratis e assegnare fino a 20 giri gratuiti, mentre 4 scatter aumentano il numero di giri gratis a circa 30 e quando appaiono 5 scatter vengono assegnati da 50 a 100 giri gratuiti. Il numero di giri gratis varia molto da gioco a gioco.

Durante il round di giri gratis, 3 o più scatter possono ri-triggerare il bonus, il che significa che vengono aggiunti altri giri gratis al numero di quelli rimanenti.

In alcune slot video, la comparsa di scatter durante il round di giri gratis aggiunge un valore moltiplicatore alle vincite dei giri gratuiti.

Numerose slot video presentano giri gratis e round bonus a schermata separata, per questo motivo il gioco presenta anche simboli bonus. Mentre gli scatter di solito attivano i giri gratis, i simboli bonus attivano round di tipo pick me, arcade, pick and click o a più livelli. I simboli bonus sono anche spesso responsabili dell’attivazione dei round per il jackpot progressivo che possono includere la rotazione di una ruota della fortuna.

I simboli bonus assumono molte forme; nella slot Tomb Raider un simbolo bonus rappresentato da passaporti su ogni rullo sblocca un round bonus legato a una località specifica. I simboli bonus non hanno valore e quindi la loro funzione principale è l’attivazione di round bonus, anche se a differenza degli scatter, devono apparire sul primo, secondo o terzo rullo.

I rulli bonus sono la parte più eccitante del gioco alle slot, e i round bonus a più livelli sono estremamente popolari dato che richiedono interazione e presentano sfide.

Controlli degli slot

La maggior parte delle slot video online create da sviluppatori di prim’ordine iniziano con un video introduttivo, che fornisce ai giocatori una presentazione basica dei personaggi e del tema del gioco. Il video introduttivo mostra anche i premi più alti che si possono ottenere.

Una volta terminata l’introduzione, i giocatori possono conoscere tutti i pulsanti normalmente posizionati sotto i rulli.

Pulsanti:

Sopra i rulli, una striscia in esecuzione mostra tutte le funzionalità bonus più eccitanti mentre i numeri delle linee di pagamento sono facilmente individuabili su entrambi i lati dei rulli. I pulsanti sotto i rulli includono puntata, livello, autoplay, gira, puntata massima e valore della moneta.

Il pulsante valore della moneta consente a ciascun giocatore di selezionare un valore della moneta con cui si sente a proprio agio. La varietà di monete soddisfa tutti i budget dei giocatori e consente valori della moneta da 0,01 fino a 1,00 o superiore.

Il pulsante “i” o tabella dei pagamenti è importantissimo prima che i giocatori inizino a fare spin, poiché sblocca tutte le informazioni di gioco. La tabella dei pagamenti consiste in diverse pagine e spiega nel dettaglio le caratteristiche bonus. Le ultime pagine confermano il numero di linee di pagamento e se pagano da sinistra a destra, entrambi i modi, ecc.

L’icona piccola consente ai giocatori di personalizzare alcune opzioni come disabilitare il video introduttivo. Fornisce anche la possibilità di abilitare la barra spaziatrice su desktop o laptop da utilizzare come barra di spin.

Autoplay:

Mentre la maggior parte dei giocatori non userebbe la funzione autoplay, altri la trovano rilassante e comoda mentre guardano i rulli girare senza interazione. Selezionando la funzione auto, si apre il menu che consente di selezionare il numero di giri da effettuare in modalità automatica.

C’è anche un’impostazione avanzata che può essere selezionata per configurare le opzioni di arresto dell’autoplay, come la fine dell’autoplay su una certa vincita. Queste impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento.

Funzione Raddoppia:

La funzione raddoppia diventa disponibile quando un giocatore ottiene una combinazione vincente. Selezionandola il gioco continua su uno schermo mini che mostra carte da gioco. È un gioco di doppio o niente basato sul colore o seme della carta successiva. Alcune slot hanno opzioni di raddoppio che possono quadruplicare le vincite se si indovina correttamente sia il colore che il seme.