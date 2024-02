Ti sei mai chiesto cosa siano le slot online ad alta volatilità? Bene, non c’è più bisogno di chiederselo perché in questo breve ma informativo articolo rispondiamo alla domanda. Slot Online ad alta volatilità: Pro e Contro.

Scopriamo le informazioni sulle slot ad alta volatilità

Innanzitutto, ci sono tre tipi di volatilità: bassa, media e alta. Una slot a bassa volatilità è quella in cui tendiamo a vincere spesso, ma l’ammontare di quelle vincite tende ad essere circa delle dimensioni della nostra puntata. Questo è il tipo meno emozionante di vincita.

D’altra parte, con le slot a volatilità media tendiamo a vincere un po’ meno spesso, ma quando succede, gli importi tendono ad essere leggermente più alti.

Spesso, entrambi questi tipi di slot includono giochi bonus, wild extra, wild appiccicosi e giri gratuiti. Principalmente, queste funzionalità aiutano a far durare più a lungo il nostro bankroll.

Possiamo tipicamente identificare una slot a bassa o media volatilità perché i massimi pagamenti dichiarati sono di solito fino a circa 250x o 1.000x la puntata totale. La volatilità di una slot è determinata dal suo generatore di numeri casuali (RNG) che è progettato per avere probabilità specifiche.

Cosa significa “alta volatilità” nelle slot machine?

Le slot ad alta volatilità, conosciute anche come slot a varianza alta, sono quelle in cui i pagamenti possono comportare vincite enormi rispetto alle slot a bassa o media volatilità. È fondamentale capire che le slot ad alta volatilità sono imprevedibili.

Una slot ad alta volatilità ha potenziali pagamenti che sono molto più sostanziosi, tipicamente intorno a 3.000x, 5.000x, 10.000x o anche di più. Ci sono anche slot ad alta varianza come Dead or Alive 2 e alcune Megaways che possono premiare con vincite da circa 50.000x a 100.000x la puntata!

Come paga una slot machine ad alta volatilità?

Per rispondere a questa domanda, useremo come esempio il gioco Book of Dead di Play’n GO. Book of Dead è una slot ad alta volatilità con un jackpot in denaro reale fino a 250.000 monete.

La prima cosa da ricordare è che vincere importi vicini al massimo su una slot ad alta volatilità è estremamente difficile.

Per esempio, la probabilità di ottenere una Mega Vincita da 2.000x a 5.000x la puntata totale è di circa 1 su 500.000 giri. La probabilità di una Mega Vincita da 5.000x o più della puntata totale scende a 1 su 2 milioni di giri.

La bassa probabilità è il motivo per cui è essenziale capire che il pagamento massimo in una slot ad alta volatilità può essere considerato più un importo teorico. Per confronto, la probabilità di vincere una piccola somma fino a 10x la puntata totale è di circa 1 su 3,2 giri e 1 su 80 giri per vincite da 10x a 20x.

Più alta è la volatilità, maggiore è il potenziale pagamento ma minore è la probabilità di vincere. Questa probabilità non è diversa da quella di una lotteria.

I vantaggi delle slot ad alta volatilità

Non sorprende che molti giocatori in Gran Bretagna e nel mondo preferiscano giocare alle slot molto volatili proprio per l’enorme potenziale di vincita. Sebbene ci sia la possibilità di vincere grandi somme di denaro nel tempo, non è realistico aspettarsi che questa sia la normalità.

Ricordiamo che è più probabile prosciugare il nostro saldo e aver bisogno di un bankroll più alto.

Senza dubbio, la possibilità di vincite Mega è una grande tentazione per molti giocatori che possono gestire un gioco ad alta volatilità.

L’adrenalina è molto più intensa rispetto ad un gioco a bassa volatilità che offre vincite relativamente piccole.

Come si può immaginare, le grandi vincite sono molto più eccitanti! Ricordiamo sempre che c’è un trade-off tra rischio e rendimenti.

Ancora una volta, possiamo paragonarlo ad una lotteria; solo che una slot ha un RTP più alto.

Svantaggi delle slot machine ad alta volatilità

Uno dei principali svantaggi di un gioco ad alta volatilità è che probabilmente richiederà un bankroll più alto per giocarci più a lungo. In altre parole, il nostro saldo ha più probabilità di scendere a 0 che di aumentare grazie ad una mega vincita.

Anche vincite più piccole tra 20x e 200x la puntata totale hanno una probabilità inferiore di essere ottenute.

La realtà è che non è inusuale prosciugare un bankroll giocando una slot ad alta volatilità senza neanche vincere un singolo round bonus.

Per questo motivo, la maggior parte dei giocatori sceglie di giocare alle slot a bassa volatilità o media volatilità.

Le slot ad alta volatilità: il fascino del rischio

Le slot machine ad alta volatilità esercitano un fascino irresistibile su molti giocatori grazie alla possibilità, seppur remota, di ottenere vincite straordinarie. L’adrenalina della “caccia al jackpot” è impareggiabile.

Tuttavia, la rincorsa al colpo grosso comporta anche svantaggi: serve un bankroll elevato e c’è il rischio concreto di perdere il proprio budget senza nemmeno aggiudicarsi bonus intermedi. Per questo le slot a bassa e media volatilità, con vincite più frequenti seppur di entità inferiore, rimangono le preferite dalla maggioranza.

Alla fine, la scelta dipende dal profilo del giocatore: c’è chi è disposto a rischiare per provare l’ebrezza della vincita più alta e chi predilige un’esperienza più costante e duratura. L’importante è giocare responsabilmente, tenendo sempre sotto controllo il proprio bankroll.

Domande frequenti sulle volatilità delle slot machine

Qual è la differenza tra slot a bassa, media e alta volatilità?

La differenza sta nella frequenza e nell’entità delle vincite. Nelle slot a bassa volatilità si vince più spesso ma con importi ridotti. Nelle slot ad alta volatilità le vincite sono meno frequenti ma potenzialmente più alte.

Quali sono i vantaggi delle slot ad alta volatilità?

I vantaggi delle slot ad alta volatilità sono la possibilità di ottenere vincite ingenti, anche superiori a migliaia di volte la puntata, e il maggiore coinvolgimento emotivo dato dall’attesa della grande vincita.

Quali sono gli svantaggi delle slot ad alta volatilità?

Gli svantaggi sono la minore frequenza delle vincite, il rischio di esaurire il bankroll senza vincite intermedie e la necessità di un budget di partenza più alto.

Cosa significa che le slot ad alta volatilità sono imprevedibili?

Significa che è difficile prevedere quando arriveranno le combinazioni vincenti. Queste slot hanno un comportamento meno “regolare” rispetto a quelle a bassa volatilità.

Perché le slot ad alta volatilità richiedono un bankroll più alto?

Servono più fondi perché il rischio di una sequenza negativa di spin senza vincite è più alto. Bisogna quindi avere un bankroll sufficiente ad assorbire questi momenti senza esaurirlo.