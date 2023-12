Il Baccarat è uno dei giochi da casinò più antichi e raffinati, che richiede solo fortuna e intuizione. Si tratta di un gioco di carte in cui i giocatori puntano su una delle due mani in gioco, chiamate “punto” e “banco”, o su un pareggio, cercando di indovinare quale mano avrà un punteggio più vicino a 9. Come si gioca al Baccarat: regole, consigli e trucchi.

Le regole del Baccarat

Il Baccarat si gioca con sei o otto mazzi di 52 carte francesi, senza i jolly. Il valore delle carte è il seguente:

Le carte numeriche valgono il loro valore nominale (da 2 a 9).

Le figure (fante, regina, re) e il 10 valgono zero punti.

L’asso vale 1 punto.

Il gioco inizia con il banco che distribuisce due carte scoperte al punto e due carte scoperte al banco, alternandole tra le due mani.

Il punteggio di ogni mano è dato dalla somma delle carte, ma solo la cifra delle unità viene considerata. Per esempio, se una mano ha un 7 e un 6, il punteggio è 13, ma solo il 3 viene conteggiato. Se una mano ha un 9 e un 10, il punteggio è 19, ma solo il 9 viene conteggiato.

Se una delle due mani ha un punteggio di 8 o 9, si dice che ha fatto “naturale” e il gioco si conclude, confrontando i punteggi e determinando il vincitore. Se nessuna delle due mani ha fatto naturale, il gioco prosegue con la possibilità di ricevere una terza carta, seguendo delle regole fisse:

– Se il punto ha un punteggio da 0 a 5, deve chiedere una terza carta.

– Se il punto ha un punteggio da 6 a 7, deve stare.

– Se il punto ha un punteggio di 8 o 9, non può chiedere una terza carta.

– Se il banco ha un punteggio da 0 a 2, deve chiedere una terza carta.

– Se il banco ha un punteggio da 3 a 6, deve chiedere o stare in base al punteggio del punto e alla terza carta eventualmente ricevuta da quest’ultimo, seguendo una tabella di decisione.

– Se il banco ha un punteggio da 7 a 9, deve stare.

A questo punto, si confrontano i punteggi delle due mani e si determinano i vincitori e i perdenti. Le possibili situazioni sono le seguenti:

– Se il giocatore ha puntato sulla mano del punto e questa ha un punteggio superiore a quella del banco, vince e riceve una vincita pari alla sua puntata.

– Se il giocatore ha puntato sulla mano del banco e questa ha un punteggio superiore a quella del punto, vince e riceve una vincita pari alla sua puntata, meno una commissione del 5% a favore del casinò.

– Se il giocatore ha puntato sul pareggio e le due mani hanno lo stesso punteggio, vince e riceve una vincita pari a 8 o 9 volte la sua puntata, a seconda della variante di Baccarat.

– Se il giocatore ha puntato su una delle due mani e queste hanno lo stesso punteggio, perde e perde la sua puntata.

I consigli e i trucchi per vincere

Non esiste una strategia infallibile per vincere al Baccarat, ma ci sono alcuni consigli e trucchi che possono aiutare a giocare meglio e a ottimizzare le probabilità di successo. Ecco alcuni dei più comuni:

– Scegliere la variante di Baccarat più vantaggiosa: tra le diverse varianti di Baccarat, la più diffusa e vantaggiosa è il Baccarat Punto Banco, che segue le regole descritte sopra.

Altre varianti, come il Baccarat Chemin de Fer o il Baccarat Banque, prevedono che i giocatori possano decidere se chiedere o stare con le loro carte, il che richiede una maggiore abilità e una minore casualità. Inoltre, queste varianti hanno delle commissioni più alte sulle vincite del banco, che riducono il vantaggio del giocatore.

– Puntare sul banco: tra le tre possibili puntate, quella sul banco è quella che offre la maggiore probabilità di vincita, anche se comporta una commissione del 5% a favore del casinò.

Infatti, il banco ha un vantaggio statistico sul punto, perché gioca per ultimo e può adattare la sua decisione in base alla situazione. La probabilità di vincere puntando sul banco è del 45,86%, mentre quella di perdere è del 44,62%. La probabilità di pareggio è del 9,52%, ma non influisce sulla puntata sul banco, che viene restituita al giocatore in caso di parità.

– Evitare di puntare sul pareggio: tra le tre possibili puntate, quella sul pareggio è quella che offre la minore probabilità di vincita, anche se offre una vincita più alta.

Infatti, la probabilità che le due mani abbiano lo stesso punteggio è molto bassa, e non vale la pena di rischiare una puntata per una possibilità così remota.

La probabilità di vincere puntando sul pareggio è del 9,52%, mentre quella di perdere è del 90,48%. La vincita per il pareggio è di 8 o 9 volte la puntata, a seconda della variante di Baccarat, ma il vantaggio del casinò è molto alto, tra il 14,36% e il 4,84%.

– Gestire il capitale: un altro aspetto importante per vincere al Baccarat è quello di gestire il proprio capitale, ossia la somma di denaro che si ha a disposizione per giocare. È bene stabilire un budget da rispettare, di non puntare più di una certa percentuale del capitale per ogni mano, di variare la puntata in base alla situazione e di fermarsi quando si raggiunge un certo obiettivo o si subisce una certa perdita.

– Giocare con responsabilità: infine, il consiglio più importante è quello di giocare con responsabilità, ossia di considerare il Baccarat come un gioco e non come una fonte di guadagno sicura.

Il Baccarat è un gioco d’azzardo, e come tale comporta dei rischi e delle incertezze. Quindi, è bene giocare con moderazione e consapevolezza, e non lasciarsi influenzare dalle emozioni o dalla superstizione. Il Baccarat è un gioco elegante e coinvolgente, ma va praticato con intelligenza e cautela.

Il fascino senza tempo del Baccarat: un gioco di eleganza e mistero

Il Baccarat rimane dunque un gioco affascinante e coinvolgente, che unisce eleganza, tradizione e un pizzico di mistero. Sebbene la fortuna sia un elemento imprescindibile, conoscere le regole, sfruttare le probabilità a proprio vantaggio e gestire con intelligenza il proprio capitale possono senza dubbio aiutare ad migliorare le possibilità di successo.

L’importante, come sempre quando si parla di giochi d’azzardo, è mantenere un approccio responsabile, giocare nei limiti del proprio budget e considerare il Baccarat soprattutto come un’esperienza divertente e rilassante. In questo modo, ci si potrà godere al massimo tutto il fascino senza tempo di questo raffinato gioco da casinò.

Domande frequenti su come si gioca a Baccarat

Quante carte vengono distribuite a ciascuna mano nel Baccarat?

Vengono distribuite inizialmente 2 carte scoperte sia alla mano del “punto” che alla mano del “banco”.

Cosa significa fare “naturale” nel Baccarat?

Fare “naturale” significa ottenere un punteggio di 8 o 9 con le prime due carte. In questo caso, la mano si conclude senza distribuire altre carte.

Su cosa si può puntare nel Baccarat?

Si può puntare sulla mano del “punto”, sulla mano del “banco” oppure sul pareggio, cioè che entrambe le mani ottengano lo stesso punteggio.

Quando conviene puntare sul pareggio?

Non conviene quasi mai puntare sul pareggio, perché ha una probabilità di successo molto bassa, intorno al 9%. È meglio puntare sul “banco”.

Come si calcola il punteggio delle mani nel Baccarat?

Il punteggio viene calcolato sommando i valori delle carte, ma si considera solo l’unità della decina. Quindi un 7 e un 5 valgono 2 punti (12 -> solo il 2 conta).