Il mondo dei casinò online è eccitante e con nuove piattaforme che aprono ogni giorno, scegliere dove giocare o investire i propri soldi può essere difficile. Molti aspetti dell’industria suscitano però la curiosità di chi ha aspirazioni finanziarie o imprenditoriali in questo settore molto popolare del gioco online. Casinò Online: differenza tra bonus di benvenuto e bonus senza deposito.

Dato che il mercato dei casinò online è molto competitivo, gli operatori hanno dovuto trovare modi nuovi ed entusiasmanti per attirare e fidelizzare i clienti. Uno di questi è offrire vari bonus e promozioni ai giocatori.

Se sei nuovo ai casinò online o al gioco online in generale, potresti non essere sicuro di cosa offre ogni bonus e quale sia migliore per te. Di seguito analizziamo le tre categorie di incentivi più popolari, i loro vantaggi e le differenze tra loro.

I bonus più comuni offerti dai casinò online

Bonus di benvenuto: è il primo bonus che troverai in qualsiasi casinò online o fisico. Di solito è un mix di giri gratis e bonus deposito, ma potrebbe essere uno o l’altro.

I nuovi giocatori che si registrano per la prima volta al casinò online hanno diritto ai bonus di benvenuto. Come tutti gli altri bonus, devono essere puntati un certo numero di volte prima di poter essere prelevati.

I vantaggi del bonus di benvenuto

Aumenta il tuo bankroll così puoi giocare nei casinò online.

Oltre al tuo deposito iniziale, avrai accesso a una quantità di fondi maggiore con cui giocare.

Alcune offerte includono giri gratuiti come bonus aggiuntivo.

Casinò Online: Bonus deposito

I bonus deposito sono incentivi che ricevi quando effettui un deposito in qualsiasi casinò online. Il tipo di incentivo più comune è il bonus di iscrizione o di match, ma puoi riceverne anche in seguito come parte di una campagna pubblicitaria.

Tali bonus possono coprire una parte del tuo deposito (ad esempio 50%, 70% o oltre) o l’intero importo. Contengono sempre una serie di termini e condizioni, quindi assicurati di leggerli prima di prelevare.

Casinò Online: Bonus senza deposito

Un bonus senza deposito si differenzia dagli altri per alcuni aspetti. In questo caso, il bonus viene dato senza bisogno di effettuare alcun deposito. Il casinò online può fornirti giri gratuiti o fiches gratuite per il tuo gioco.

L’obiettivo del sito è assicurarsi che tu possa provare i loro giochi. Tale offerta è di solito molto inferiore al bonus di benvenuto di un casinò online e non offre una grande quantità di fondi per giocare.

I vantaggi dei bonus senza deposito

I giri gratuiti ti permettono di provare nuovi giochi senza rischiare i tuoi soldi. Non devi effettuare alcun deposito per ottenere questo tipo di offerta. Prima di spendere la tua valuta, puoi usare fiches gratuite per giocare ai giochi da tavolo.

Il bonus di gioco gratuito è il tipo più recente di bonus senza deposito. Si tratta di un grande premio in denaro che i giocatori devono spendere entro un certo periodo di tempo. Di solito i giocatori hanno 1 ora per usare le loro offerte di gioco gratuito nei casinò online. I giocatori possono tenere tutte le vincite oltre il bonus di gioco gratuito alla fine del periodo.

Alcuni casinò impongono limiti e tetti massimi su quanto denaro può essere prelevato dai bonus di gioco gratuito.

Le differenze tra i bonus:

Bonus di benvenuto: il denaro bonus è disponibile per le scommesse. Certe promozioni possono essere riscattate più volte. A seconda dell’offerta, il denaro bonus può valere fino a 1000€ o più.

il denaro bonus è disponibile per le scommesse. Certe promozioni possono essere riscattate più volte. A seconda dell’offerta, il denaro bonus può valere fino a 1000€ o più. Bonus deposito: richiede prima un deposito. Può coprire una parte o tutto il tuo deposito.

richiede prima un deposito. Può coprire una parte o tutto il tuo deposito. Bonus senza deposito: regala fiches o giri gratuiti. Alcune promozioni sono esclusive per ogni gioco, incoraggiando i giocatori a provare nuovi giochi. Permette di giocare gratuitamente senza dover effettuare un deposito.

La reputazione del casinò

Prima di finanziare il tuo account, non devi considerare solo le condizioni di scommessa ma anche la credibilità di un casinò online. Dopotutto, non vuoi prelevare una grossa somma di denaro solo per essere truffato da un casinò che non rispetta il tuo prelievo.

I siti poco affidabili spesso hanno requisiti e condizioni vaghe che rendono difficile ritirare i fondi. L’unico modo per evitare questi intoppi è leggere attentamente le condizioni prima di riscattare un bonus. Quando si tratta della credibilità di un sito, anche le recensioni sono utili. Puoi giocare con soldi veri solo nei casinò legittimi che hanno una storia di pagamenti rapidi.

Come approcciare il gioco

La somma di denaro che devi scommettere prima di poter prelevare il denaro bonus è nota come rollover (chiamato anche playthrough). Si tratta di un multiplo del bonus oppure di un multiplo del bonus + deposito. Il valore del rollover dipende dalla somma investita. In parole povere, varia da un casinò all’altro.

Scommessa massima

In passato, alcuni giocatori hanno approfittato delle offerte di bonus completando il rollover in una sola scommessa o in una serie di grosse puntate. Quando un giocatore completa facilmente i requisiti di playthrough su un bonus senza deposito e ottiene denaro gratuito, questa condizione diventa ancora più complicata.

I casinò non vogliono che i giocatori prendano misure drastiche per ottenere fondi bonus. Preferiscono invece che i giocatori sfruttino al massimo i bonus prima di decidere se continuare a giocare nel casinò. Di conseguenza, alcune piattaforme di gioco impongono una scommessa massima.

I giocatori non devono scommettere più di una certa somma quando è disponibile un bonus, altrimenti il bonus verrà annullato.

Vincite massime

I casinò online amano muoversi sul filo del rasoio offrendoti la possibilità di vincere denaro gratuito senza approfittarsi. Per questo impongono vincite massime su alcuni bonus specifici. Quando si tratta di offerte senza deposito e giri gratuiti, questa è una clausola comune. Entrambe queste offerte dipendono dall’importo massimo che può essere vinto da una singola vincita.

Tutti i tipi di offerte di solito pagano fino a 100 o 200 €. Quindi hai anche la possibilità di guadagnare una somma considerevole prima di raggiungere la vincita massima.

Punti chiave sui bonus dei casinò online

Il mondo dei casinò online offre una grande varietà di bonus e promozioni per attirare nuovi giocatori e fidelizzare quelli esistenti. Ogni tipologia di bonus presenta vantaggi e svantaggi che è bene conoscere prima di aderirvi. I bonus di benvenuto permettono di iniziare con una somma extra da giocare, quelli sul deposito aumentano l’importo investito, mentre quelli senza deposito consentono di provare i giochi gratuitamente.

Per poter prelevare le vincite derivanti dai bonus è necessario soddisfare certi requisiti di puntata e limiti massimi alle vincite. È fondamentale scegliere solo casinò affidabili, controllando le recensioni, e leggere attentamente termini e condizioni prima di riscattare le offerte.

Conoscere le dinamiche dei diversi bonus è la chiave per sfruttarli al meglio e massimizzare le proprie chance di vincita. L’importante è giocare responsabilmente, gestendo il proprio bankroll in modo sostenibile per divertirsi senza eccessivi rischi.

Domande frequenti sulle differenze dei bonus casinò

Qual è la differenza tra bonus di benvenuto e bonus senza deposito?

Il bonus di benvenuto viene dato ai nuovi giocatori al momento della registrazione, di solito prevede un deposito iniziale ed è di importo più alto. Il bonus senza deposito non richiede alcun deposito iniziale ed è di importo inferiore, serve per provare i giochi del casinò.

Posso prelevare subito le vincite ottenute con un bonus?

No, per prelevare le vincite ottenute grazie a un bonus è necessario prima soddisfare determinati requisiti di puntata (rollover) indicati nei termini e condizioni del bonus stesso.

I bonus hanno sempre condizioni vantaggiose per il giocatore?

Non sempre. Prima di riscattare un bonus è fondamentale leggere con attenzione termini e condizioni, perché alcuni bonus possono avere rollover alti o limitazioni. Meglio diffidare delle offerte che sembrano troppo vantaggiose.

Posso usare più bonus insieme?

Di solito non è possibile, i casinò permettono di utilizzare un solo bonus alla volta. È necessario completare i requisiti di un bonus prima di poterne riscattare un altro.

Come faccio a scegliere il bonus migliore per me?

Confronta i diversi bonus offerti dai casinò in base alle tue esigenze: se vuoi provare senza depositare, scegli i bonus senza deposito; se cerchi un extra sul tuo primo deposito, valuta i bonus di benvenuto. Controlla poi i requisiti di scommessa, più bassi sono più facile è soddisfarli.