Le scommesse sportive live sono una delle forme di gioco d’azzardo in più rapida crescita. Avere la giusta strategia per le scommesse live può essere la chiave per ottenere successi costanti. Anche se valgono i principi base delle scommesse sportive tradizionali, in quelle live tutto si muove più velocemente. Scommesse Sportive Live: le strategie vincenti

Ma abbiamo i migliori consigli sulle scommesse live per farti fare un passo avanti rispetto agli altri. Continua a leggere per capire come funzionano le scommesse live se sei nuovo nel mondo delle scommesse sportive. Ti forniremo alcune delle strategie testate che i scommettitori più esperti hanno utilizzato con grande successo.

Cos’è il betting?

Il live betting, chiamato anche “scommesse in-play“, è il concetto di scommettere su eventi sportivi in tempo reale, piuttosto che piazzare le scommesse prima dell’inizio dell’evento e aspettare il risultato finale. Con il live betting si possono usare strategie uniche e provare l’emozione di scommettere sui propri sport preferiti mentre l’azione si svolge.

Si ha l’opportunità di scommettere su numerosi aspetti di una partita mentre essa accade, come risultati più brevi che si verificano durante un quarto o un tempo, o anche scommettere su vari aspetti dell’incontro minuto per minuto.

Come funziona le scommesse live?

Le quote live funzionano allo stesso modo di qualsiasi altro mercato pre-partita. La differenza è che si muovono in tempo reale a seconda dell’andamento dell’evento.

Ad esempio, se una squadra ha una quota di 4.00 per vincere ma segna improvvisamente due gol pareggiando, la sua quota potrebbe velocemente cambiare a 2.50.

Le quote si muovono dinamicamente con l’evolversi della situazione di gioco. I trader aggiustano costantemente le quote usando tecniche e algoritmi speciali. I migliori siti di scommesse live regoleranno le quote nel giro di pochi secondi da un cambiamento importante nella partita, e faranno anche piccoli aggiustamenti nel corso della stessa.

Esempi di differenze tra scommesse live e scommesse pre-match

Immaginiamo una scommessa pre-match di base. Troveresti delle ottime quote prima dell’inizio dell’evento e piazzeresti la tua scommessa. Le tue quote vengono bloccate e ora devi semplicemente aspettare che l’evento finisca. Nella maggior parte dei casi, non puoi modificare la tua scommessa. Non appena l’evento inizia, tutti i mercati vengono chiusi e non è possibile fare altre scommesse pre-match.

Per le scommesse live, invece, aspetteresti che la partita inizi. Verranno quindi mostrate in tempo reale le quote per i vari mercati disponibili. Queste quote si muoveranno con l’evolversi dell’azione e i prezzi rifletteranno lo stato dell’evento.

Per esempio, potresti scommettere sulla vittoria del Real Madrid dopo il calcio d’inizio ma prima del primo tempo. Se la squadra avversaria segna, ora potresti puntare su un totale di oltre 3 gol, se pensi che il Real Madrid possa rimontare o che la squadra avversaria dominerà nel secondo tempo.

Oppure immagina una scommessa su un totale di oltre 5 gol: ad ogni gol segnato, le quote per la selezione “over 5” diventeranno più forti. Al contrario, se il punteggio rimanesse 0-0 per tutto il primo tempo, le quote per la selezione “over 5” si allungherebbero sempre di più.

Chi stabilisce le quote?

I bookmaker hanno squadre di persone comunemente conosciute come trader che impostano, monitorano e aggiustano le quote su cui scommettere. Usano una combinazione di dati storici, statistiche, algoritmi e tendenze delle scommesse per determinare la probabilità più accurata possibile. Alcuni bookmaker fanno affidamento in maniera consistente sui loro scommettitori più abili per aiutare a determinare le migliori quote.

Perché queste informazioni sono importanti per le scommesse live? I dati statistici e le tendenze sono un buon indicatore di potenziali risultati quando si impostano le quote pre-partita, ma gli esiti durante un evento sportivo reale sono molto più sfumati.

Ecco perché le quote possono variare così tanto con le scommesse live e perché gli scommettitori possono trovare vantaggi significativi quando le quote non considerano fattori che il pensiero statistico spesso non prende in considerazione.

Ecco i migliori consigli per scommesse live di successo

Prima di rivelare una strategia per le scommesse live che puoi usare fin da subito, vogliamo darti alcuni consigli per avere successo. Di seguito trovi i nostri 6 migliori suggerimenti per prepararti al meglio prima dell’inizio della partita.

Usa lo streaming live – Se il tuo bookmaker offre lo streaming live, è il compagno perfetto per scommettere in mobilità. Potrai guardare l’azione e scommettere sullo stesso schermo.

Se il tuo bookmaker offre lo streaming live, è il compagno perfetto per scommettere in mobilità. Potrai guardare l’azione e scommettere sullo stesso schermo. Chiudi tutte le schede sul PC – Riduci il consumo di RAM del tuo PC durante le scommesse live. La velocità è fondamentale. Interrompi qualsiasi app in background non necessaria e chiudi le schede del browser che non sono essenziali e potrebbero rallentare le cose.

– Riduci il consumo di RAM del tuo PC durante le scommesse live. La velocità è fondamentale. Interrompi qualsiasi app in background non necessaria e chiudi le schede del browser che non sono essenziali e potrebbero rallentare le cose. Usa un sito di scommesse da mobile – Usa un sito di scommesse sportive offshore dedicato e accessibile da mobile. Spesso può essere il modo più veloce per attuare una strategia di scommesse live.

Usa un sito di scommesse sportive offshore dedicato e accessibile da mobile. Spesso può essere il modo più veloce per attuare una strategia di scommesse live. Sfrutta i tabelloni virtuali – Non è la strategia perfetta per le scommesse live, ma se non puoi guardare la partita, usa il tabellone virtuale del bookmaker. Spesso fornisce più dati in tempo reale rispetto al seguire un evento alla radio o tramite un commento online.

Non è la strategia perfetta per le scommesse live, ma se non puoi guardare la partita, usa il tabellone virtuale del bookmaker. Spesso fornisce più dati in tempo reale rispetto al seguire un evento alla radio o tramite un commento online. Confronta i bookmaker – Questa potrebbe essere considerata anche una strategia avanzata per le scommesse live, perché devi elaborare molte informazioni. Tieni aperti alcuni bookmaker e insegui le migliori quote possibili in qualsiasi momento. Funziona meglio su uno schermo desktop che su mobile.

Questa potrebbe essere considerata anche una strategia avanzata per le scommesse live, perché devi elaborare molte informazioni. Tieni aperti alcuni bookmaker e insegui le migliori quote possibili in qualsiasi momento. Funziona meglio su uno schermo desktop che su mobile. Non inseguire le perdite – Proprio come con le scommesse pre-match, non dovresti mai inseguire le perdite scommettendo live. È sempre meglio prendersi una pausa e scegliere un altro evento su cui scommettere più avanti. Tutti gli scommettitori di successo hanno un buon bankroll management.

Proprio come con le scommesse pre-match, non dovresti mai inseguire le perdite scommettendo live. È sempre meglio prendersi una pausa e scegliere un altro evento su cui scommettere più avanti. Tutti gli scommettitori di successo hanno un buon bankroll management. Conosci bene lo sport – Approfondisci molto lo sport o concentrati solo su sport che conosci bene. Per quanto veloci possano essere le quote live, si basano sui dati e spesso non riescono a prevedere possibili cambi di gioco come le rimonte. Una conoscenza approfondita può darti un enorme vantaggio nelle scommesse live.

Ecco le migliori strategie per le scommesse live

Ci sono tantissime diverse strategie di scommesse live che potresti sfruttare in qualsiasi momento. È davvero una buona idea studiarne alcune e sviluppare un repertorio di approcci. Ti consigliamo di ricercare e provare ognuna delle strategie di scommesse live spiegate di seguito.

Piazza scommesse live 1X2 per quote migliori – La quota 1X2 live spesso si muove in modo netto all’inizio di un evento. Spesso puoi sfruttare questo cambiamento per ottenere quote notevolmente migliori rispetto a una scommessa 1X2 pre-match. Aspetta semplicemente l’inizio dell’evento e piazza una scommessa live 1X2.

La quota 1X2 live spesso si muove in modo netto all’inizio di un evento. Spesso puoi sfruttare questo cambiamento per ottenere quote notevolmente migliori rispetto a una scommessa 1X2 pre-match. Aspetta semplicemente l’inizio dell’evento e piazza una scommessa live 1X2. Guarda dal vivo – Alcuni bookmaker potrebbero essere lenti ad aggiustare le quote live. Se puoi, guarda la partita dal vivo. In questo modo non ci saranno ritardi nel vedere ciò che accade e potrai sfruttare rapidamente i cambiamenti delle quote.

Alcuni bookmaker potrebbero essere lenti ad aggiustare le quote live. Se puoi, guarda la partita dal vivo. In questo modo non ci saranno ritardi nel vedere ciò che accade e potrai sfruttare rapidamente i cambiamenti delle quote. Scommetti sul risultato opposto – Riesci a vedere chiaramente come si mette male fin da subito? Inverti la tua scommessa sbagliata scommettendo velocemente sull’altra squadra. Questa strategia di scommesse live non darà sempre grossi guadagni ma può aiutare a recuperare alcune perdite.

Riesci a vedere chiaramente come si mette male fin da subito? Inverti la tua scommessa sbagliata scommettendo velocemente sull’altra squadra. Questa strategia di scommesse live non darà sempre grossi guadagni ma può aiutare a recuperare alcune perdite. Copri le scommesse con il middling – Puoi coprire una scommessa iniziale e far sì che entrambe le scommesse siano vincenti. Questo è conosciuto come middling. Immagina di puntare sulla vittoria della Juventus con handicap -1 gol e poi su una vittoria dell’Inter con handicap -0,5 gol in una fase successiva della partita. Se la partita finisce con la vittoria dell’Inter con 1 gol di scarto, vincerai entrambe le scommesse.

Puoi coprire una scommessa iniziale e far sì che entrambe le scommesse siano vincenti. Questo è conosciuto come middling. Immagina di puntare sulla vittoria della Juventus con handicap -1 gol e poi su una vittoria dell’Inter con handicap -0,5 gol in una fase successiva della partita. Se la partita finisce con la vittoria dell’Inter con 1 gol di scarto, vincerai entrambe le scommesse. Scommetti sull’over 1.5 gol – Questa è una popolare e coerente strategia di scommesse live sul calcio. Trova una partita che sembra da over 2.5 gol e aspetta l’inizio, poiché le quote per l’over 1.5 saranno intorno a 1.20. Più a lungo non viene segnato un gol, più preziose diventeranno le quote per l’over 1.5. Scegli il momento giusto per piazzare la scommessa e ottenere le quote migliori.

Questa è una popolare e coerente strategia di scommesse live sul calcio. Trova una partita che sembra da over 2.5 gol e aspetta l’inizio, poiché le quote per l’over 1.5 saranno intorno a 1.20. Più a lungo non viene segnato un gol, più preziose diventeranno le quote per l’over 1.5. Scegli il momento giusto per piazzare la scommessa e ottenere le quote migliori. Usa le scommesse arbitraggio – I bookmaker propongono certe quote su alcuni mercati in modo diverso e hanno i loro pregiudizi. Tenendo aperti alcuni bookmaker live, spesso potrai trovare opportunità per coprire i mercati giusti che ti garantiranno profitto certo con le scommesse arbitraggio.

I vantaggi e gli svantaggi delle scommesse live

Essendo una forma di scommesse più reattiva, che toglie alcuni vantaggi agli algoritmi e alle tecniche usate dai trader per produrre le quote, le scommesse live danno un enorme vantaggio agli scommettitori che hanno una grande conoscenza dello sport scelto. Se sai leggere una partita, le scommesse live ti daranno distinti vantaggi.

Vantaggi:

Scommesse meno basate sulle statistiche e più reattive

Si può facilmente trasformare una scommessa perdente in una vincente

Le quote favoriscono più gli scommettitori che i bookmaker

Più opportunità di scommesse arbitraggio

Svantaggi:

Le quote possono muoversi velocemente, devi prestare molta attenzione

La strategia di scommesse live non sempre combacerà con l’andamento della partita

Le scommesse live vs le scommesse pre-match – Quali sono migliori?

Francamente, le scommesse live sono l’opzione migliore. Per i bookmaker è molto più difficile generare quote che siano allo stesso tempo accurate e vantaggiose per la loro quota d’azione quando l’azione si svolge così velocemente. Quando si definiscono le quote dei mercati pre-match, è fin troppo facile per i bookmaker fornire un ampio margine di probabilità che si traduce in quote rigide che non sono particolarmente interessanti.

Basta guardare una partita live e osservare le quote. Si vedrà probabilmente quanto le quote possano essere lente nel riflettere accuratamente ciò che potenzialmente potrebbe accadere in una partita, perché si basano sui dati e sono focalizzate su ciò che accade nell’immediato.

Per esempio, non è infrequente che le quote live riflettano in modo inaccurato una grande rimonta. Poniamo che la Juventus sia in svantaggio di 2 gol contro il Milan. La Juventus segna un gol su calcio di rigore. Tu lo sai, chiunque stia guardando lo sa, il modo in cui quel gol è stato segnato segnala l’inizio di una grande rimonta della Juventus. Tuttavia, i dati mostrano solo un gol di svantaggio contro i 2 precedenti e quindi le quote riflettono quei dati. Si può piazzare una scommessa sulla vittoria della Juventus a quote molto vantaggiose, prima che le quote live riflettano veramente quella rimonta.

Si può piazzare una scommessa con quote incredibilmente vantaggiose prima che le quote live riflettano veramente quella rimonta. E questo è solo un esempio di come le scommesse live siano superiori alle scommesse pre-match.