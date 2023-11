Tra gli appassionati di scommesse sta diventando sempre più diffusa la tendenza di posticipare la giocata fino all’ultimo istante disponibile prima dell’inizio dell’evento sportivo. Ma fino a che punto è possibile ritardare la puntata senza perdere l’occasione di scommettere? Generalmente, la maggior parte dei migliori siti di betting consente di piazzare le puntate fino al secondo precedente il fischio d’inizio della partita. Scommesse Live o pre-partita: cosa conviene di più?

Fortunatamente, nel caso in cui tu finisca per temporeggiare troppo a lungo e superare il limite massimo consentito, non sarai obbligato a rinunciare completamente al divertimento delle scommesse: le puntate live, infatti, diventano disponibili non appena vengono chiuse le scommesse pre-match.

Ma la tempistica di una scommessa può rivelarsi un fattore determinante per il successo della puntata. Le quote associata ad un evento, infatti, sono in continua evoluzione in base alle ultime notizie e agli aggiornamenti che emergono su stampa e media.

Pertanto, ritardare la giocata fino all’ultimo potrebbe consentirti di avere un quadro più chiaro e consapevole su cui basare la scelta. D’altro canto, scommettere con largo anticipo garantisce l’accesso alle quote e alle condizioni più vantaggiose.

In questa guida analizzeremo più in dettaglio l’importanza del tempismo per massimizzare le possibilità di successo delle tue scommesse. Saper individuare il momento ottimale in cui piazzare la puntata, infatti, può rivelarsi quasi importante quanto scegliere l’evento e la squadra su cui scommettere. Un timing preciso e ragionato può fare la differenza tra una vincita soddisfacente e una perdita bruciante.

L’Emotività del live betting

Le scommesse live iniziano nel momento preciso in cui ha inizio l’evento sportivo. Nonostante non siano ancora disponibili presso tutti i bookmakers, i principali siti di betting offrono già la possibilità di puntare live su un’ampia varietà di discipline, tra cui calcio, tennis, pallacanestro e golf.

Il fascino delle scommesse live sta nella molteplicità di opzioni offerte: un ventaglio pressoché illimitato di sport su cui puntare, con diversi tipi di giocate disponibili all’interno di ciascun evento. Oggi poi, grazie allo streaming degli incontri, il live betting vive una popolarità crescente.

Durante una partita di calcio, ad esempio, è possibile scommettere sul prossimo marcatore, sulla squadra che si aggiudicherà il corner successivo, persino sul calciatore che verrà ammonito. Le chance sono così numerose da disorientare e al contempo esaltare la fantasia degli scommettitori più temerari.

Le opzioni offerte son così vaste da risultare quasi esilarante ma al contempo anche intimidatoria: il mercato globale delle scommesse consente ormai di puntare live praticamente in ogni istante di una competizione.

Il fascino del live betting risiede proprio nella possibilità di sfruttare l’emozione e l’adrenalina del risultato incerto, provando a cogliere l’attimo favorevole per la giocata vincente.

Le Scommesse Live per principianti: Consigli e Strategie

Per chi muove i primi passi nel mondo delle scommesse, orientarsi nel frenetico via vai delle puntate live può risultare complesso e confusionario. In questi casi, una buona strategia può essere quella di porsi fin da subito dei limiti chiari, scegliendo in anticipo particolari categorie o tipologie di giocate live su cui concentrare le proprie puntate.

In alcuni sport caratterizzati da numerose interruzioni di gioco, come il golf o il football americano, le scommesse dal vivo vengono temporaneamente congelate fino al termine di una specifica fase di gioco.

Al momento della ripresa dell’azione, le puntate live tornano nuovamente disponibili con quote ricalcolate che tengono conto di ciò che è accaduto fino a quel punto.

Si tratta di una caratteristica unica di queste discipline, mentre negli sport dal ritmo più incalzante le scommesse live rimangono sempre attive senza interruzioni.

In generale, per i principianti può essere utile concentrare le proprie puntate live solo su alcuni eventi sportivi ben conosciuti, evitando di disperdere le giocate su troppi sport diversi.

Meglio focalizzarsi, almeno all’inizio, su poche competizioni di cui si ha una buona conoscenza e familiarità. In questo modo è più semplice cogliere le occasioni favorevoli man mano che si presentano durante l’incontro.

Con l’esperienza e la pratica, la varietà delle scommesse live su cui puntare può essere ampliata gradualmente. L’importante è procedere per piccoli passi per evitare di perdersi nella complessità dei mercati live.

Prepartita VS Live: Le differenze nelle Scommesse

Non è una regola universale, ma tendenzialmente le scommesse live si differenziano da quelle effettuate prima del fischio d’inizio di un evento sportivo.

La distinzione tra le due strategie di puntata emerge in modo evidente osservando l’andamento delle quote proposte. Nel momento in cui una partita ha inizio, i bookmakers possono farsi un’idea più precisa dell’andamento probabilistico dell’incontro e di conseguenza variare le quote offerte durante il match, adeguandole a ciò che accade effettivamente sul terreno di giuoco.

Allo stesso modo in cui i bookmaker adeguano le quote live al mutare delle sorti sul campo, anche gli scommettitori hanno la facoltà di rivedere in tempo reale le proprie puntate, sfruttando un’occasione più ghiotta o limitando i danni.

Sebbene all’inizio di un match le quote del live betting possano sembrare analoghe a quelle pre-gara, con il trascorrere dei minuti vengono continuamente ritarate per rispecchiare l’evolversi delle azioni di gioco. L’obiettivo è mantenere alto il coinvolgimento e offrire chance di riscatto a chi ha sbagliato pronostico.

Un altro vantaggio del live betting consiste nella possibilità per gli scommettitori di monetizzare la puntata vincente prima del termine dell’evento. Ad esempio, se hai scommesso sulla vittoria della Juventus contro l’Empoli e i bianconeri passano in vantaggio, puoi decidere di incassare anticipatamente quella scommessa, anche se in cambio di una vincita inferiore.

La maggior parte dei siti di bookmakers oggi offre la facoltà di scommettere live, quindi perdere l’inizio di una partita non preclude definitivamente la possibilità di puntare. Ciò nonostante, giocare prima del fischio d’inizio garantisce l’accesso a quote solitamente più remunerative e a potenziali vincite più succulente.

Le Scommesse Anticipate: Pro e Contro di puntare con largo anticipo

Scommettere con settimane o mesi di anticipo rispetto ad un evento sportivo presenta sia vantaggi che svantaggi per gli scommettitori.

Sicuramente molti giocatori vogliono semplicemente puntare sulla propria squadra o atleta preferito, senza considerare i dettagli che emergeranno solo più avanti.

Tuttavia, nei mesi precedenti all’inizio di una competizione, i bookmakers dispongono di poche informazioni per valutare in modo preciso le probabilità associate alle varie opzioni di scommessa. Per questo, chi scommette in anticipo ha spesso la possibilità di ottenere quote più generose e vincite potenzialmente più ricche, nel caso in cui la puntata risulti vincente.

D’altra parte, le notizie disponibili a ridosso di un evento sportivo sono spesso incomplete o già superate nel momento in cui la gara ha effettivamente inizio. Per tale motivo, molti scommettitori con una strategia più ragionata preferiscono aspettare fino all’ultimo istante utile o addirittura orientarsi direttamente sulle scommesse live.

In definitiva, assicurarsi di disporre di tutti gli aggiornamenti e le ultime news su una partita può rivelarsi sempre cruciale nel betting pre-match. Scommettere in anticipo conviene soprattutto per quote più alte, mentre per pronostici più accurati è meglio puntare a ridosso dell’evento. Sta allo scommettitore trovare il giusto compromesso tra questi due aspetti.

Domande frequenti sulla differenza tra scommesse live o pre-partita

Qual è la differenza principale tra scommesse live e pre-partita?

La differenza sta nel momento in cui vengono effettuate le puntate. Le scommesse pre-partita vengono fatte prima dell’inizio dell’evento sportivo, mentre quelle live vengono fatte a match già iniziato, in tempo reale.

Quando si possono fare le scommesse live?

Le scommesse live sono disponibili non appena l’evento sportivo ha effettivamente inizio. Si può continuare a scommettere live per tutta la durata della partita o competizione.

Cosa conviene di più tra live e pre-partita?

Non c’è una risposta universale. Le quote pre-partita sono solitamente più vantaggiose, ma le scommesse live permettono di valutare l’andamento in tempo reale. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra le due opzioni.

Fino a che punto prima della partita si può scommettere?

Di solito i migliori siti consentono di scommettere fino al secondo precedente il fischio d’inizio. Ma per quote migliori conviene giocare con un certo anticipo.

I principianti cosa dovrebbero privilegiare tra live e pre-partita?

Per i principianti è consigliabile focalizzarsi sul pre-partita, dove è più facile orientarsi. Le scommesse live sono più complesse e adatte a chi ha già esperienza.