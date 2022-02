WSOP Las Vegas, si torna alle origini: il Bally’s si trasformerà nello storico Horseshoe

World Series of Poker. Operazione “nostalgia” nella splendida Las Vegas, dove il Bally’s si trasformerà nello storico Horseshoe per ospitare i prossimi campionati del mondo.

World Series of Poker 2022: si torna alle origini, l’Horseshoe rivivrà in primavera

Grande notizia dalla città dei giochi e delle luci. La Caesars Entertainment ha infatti annunciato che presto inizieranno i lavori per trasformare il Bally’s, futura sede delle WSOP, nello storico “ferro di cavallo”. Il progetto prevede che, a partire dalla prossima primavera, il casino venga completamente rinnovato per riportare quanto più possibile in vita il leggendario e glorioso Horseshoe.

“All’Horseshoe, tutto gira intorno al giocatore. Dal 1951 i Casinò Horseshoe sono stati la sede delle migliori quote, dei limiti più alti e dei più grandi jackpot. Quindi, è giusto riportare l’Horseshoe a Las Vegas, e proprio sulla Strip. Seguendo la tradizione forniremo un servizio impeccabile a tutti i nostri ospiti che vedranno trasformare il casino nel tempo, assicurandoci però di non interrompere l’eccitazione mentre effettuiamo la transizione“, ha affermato l’SVP e General Manager della proprietà Jason Gregorec.

Niente più Rio, nel 2022 inizia una nuova era per le WSOP

E cosi dopo 17 anni passati nelle poker room del Rio All-Suite Hotel & Casino, i giocatori si dovranno abituare all’idea di cambiare location per tornare nella vera casa delle WSOP: l’Horseshoe.

Una svolta voluta da tutto il management e soprattutto da Ty Stewart, SVP e Direttore Esecutivo delle WSOP: “Non potremmo essere più entusiasti di vedere i campionati del mondo tornare al Casino Horseshoe! Il ferro di cavallo è dove tutto ha avuto inizio. È sempre stato un marchio esclusivo per i giocatori di poker“.

