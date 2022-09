PokerItaliaweb cambia e si rifà il look!

PokerItaliaWeb la voce libera del poker, si aggiorna e cambia grafica ma non i contenuti! Si potrebbe racchiudere cosi questo articolo di presentazione del nuovo portale, ma le novità in arrivo sono tante.

Ci rinnoviamo per migliorare il nostro prodotto

Molti di voi, che da anni leggete le migliori notizie dedicate al mondo del poker live e online sul nostro portale, oggi entrando nella nostra home vi sarete sorpresi (magari chi in positivo o in negativo) sul cambio grafico e sulla nuova concezione della home page.

Noi siamo poker al 100%

Ma un fatto è sicuro chi entra in PIW, troverà sempre notizie di poker e non di altri prodotti (per quello abbiamo altri due siti dedicati, notizie sportive www.betitaliaweb.it per le news di casinò www.casinoitaliaweb.it ) perchè il poker è da sempre nel nostro DNA.

Siamo rimasti in pochi portali a parlare di poker

Purtroppo nel corso degli ultimi anni, il poker ha subito un grosso tracollo di interesse da parte sia dei giocatori che dei concessionari e questo ha portato a un forte ridimensionamento di siti e portali che parlano di questo fantastico gioco.

Andiamo avanti a testa alta

Ma noi di PIW abbiamo deciso di scommettere ancora sul poker, non abbandonando il prodotto, anzi rilanciando il portale con una nuova grafica e tante novità in arrivo. Voi siete con noi?