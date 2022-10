Poker Editoriale: scopriamo le origini del poker

Il gioco del poker non ha una origine ben definita. Ci sono teorie che pensano che sia nato negli Usa, più precisamente nello stato del Mississipi nel lontano 1834. Altre che sia nato in Europa, in Francia o in Germania.

Il gioco del poker sul Mississipi

Nel 1834, lo scrittore americano Jonathan H. Green, descriveva un gioco che veniva svolto sui battelli che viaggiavano sul fiume Mississipi e veniva chiamato “Il gioco della truffa“.

Il gioco era simile al poker moderno, ma si utilizzava un mazzo con sole 20 carte, dal 10 all’asso e le regole erano molto semplici. Si distribuivano 5 carte a 4 giocatori e il punto migliore vinceva il piatto.

Il poker è nato in Francia o Germania?

Sono in molti a pensare che il gioco del poker sia nato in Francia all’inizio del mille settecento e il nome in uso era Poque. Altri identificano l’origine del poker con la Germania e in quel caso il nome utilizzato era Pochspiel e il bluff era il punto di incontro con il poker moderno.

E se fosse nato dai bari?

L’ipotesi più suggestiva, che ancora una volta lega il poker alla malavita e al mondo di bari e borseggiatori, suggerisce che il nome del gioco derivi da una storpiatura del termine “poke”, in uso tra i borseggiatori.

Possibile che i bari, in presenza delle proprie vittime, abbiano iniziato ad utilizzare quel termine con l’aggiunta di una “r”. Da dove deriva a sua volta “poke”? Era una formuletta alla stregua di “abracadabra”.