Addio a Invernomuto. Se non avete mai sentito il nome, o il nickname, di Vito “Invernomuto” Planeta, significa che non giocate a poker da tanto tempo, o siete stati tanto, troppo, distratti, perché vi basta fare una ricerca sul nostro sito per scoprire un giocatore vincente, ma anche un creatore di contenuti strategici, oltre che ovviamente un produttore di vini di qualità, e una persona di cultura, universalmente riconosciuta come una delle più intelligenti e poliedriche nel mondo del poker italiano. A soli 57 anni Invernomuto ci lascia.

Indice





Addio a Invernomuto: la storia pokeristica di Vito Planeta

“Carismatico”, è il primo aggettivo che mi viene in mente quando penso a Vito Planeta. Tra le tante personalità interessanti che il mondo del poker mi ha fatto conoscere, quella di Invernomuto era tra quelle più riconoscibili. Dotato di grande intelligenza, di cordialità (lo avremo disturbato centinaia di volte al tavolo per chiedere interviste, mani o resoconti dello stack e mai una parola scortese), ma anche di battute taglienti e di capacità analitica del gioco che lo ha portato ad essere uno dei più vincenti negli anni del lancio del poker italiano online.

Se fate una ricerca “Invernomuto” nel nostro sito trovate 10 pagine di risultati, 200 articoli, dei quali più di 20 sono preziosi articoli di strategia che scrisse per Winga e che riportammo in accordo anche sul nostro sito. Ancora oggi rimangono tra i contenuti più apprezzabili e letti, nonostante siano passati tanti anni e il gioco sia cambiato molto.

Nel periodo del boom del poker nella nostra penisola, anche Vito si meritò la sua patch. Era Winga che costruì un bel team live con Rocco Palumbo e lo stesso Invernomuto come pilastri e stelle principali (non ce ne vogliano gli altri validi compagni di team). Nel 2010 il suo nome era già una garanzia, e il nostro Forum, al tempo abitato quotidianamente da tantissimi utenti e pokeristi, lo votò come MIGLIOR GIOCATORE ITALIANO MTT ONLINE (confermandosi al 3° posto anche nel 2012) secondo la nostra comunity. L’anno dopo, proprio il Team Winga fu il più votato dai nostri utenti come miglior team italiano, meglio perfino della corazzata di Pokerstars e di Gioco Digitale che a quel tempo la faceva da padrone, e anche in quel caso il peso di Invernomuto era tra quelli più determinanti per l’esito finale.

Invernomuto era rispettato da tutti nell’ambiente del poker, dalle generazioni più giovani dei nuovi grinder online, ai veterani. Non è un caso che in queste ore in tanti stanno postando sulla sua bacheca Facebook ricordi e condoglianze. Da giocatori della prima ora come Carlo Braccini, a giocatori delle generazioni più giovani come Dave En Nutarelli, fino a professionisti del settore come Giulio Astarita, tutti stanno dando l’ultimo saluto allo “zio” come si faceva chiamare nell’ambiente.

I risultati Live di Planeta

Fare un censimento dei tornei online vinti da Vito Planeta è praticamente impossibile, sono troppi. QUI ne puoi trovare un piccolo estratto per capire di cosa e chi di parliamo. Di un giocatore che tra 2010 e 2013 è stato protagonista e ha vinto i principali mtt delle poker room più importanti in Italia, da Pokerstars a Lottomatica, passando ovviamente per Winga.

Live le cose sono andate diversamente, ma non sono mancati colpi vincenti anche qui, come nel caso del Main event Italian Rounders Poker Tour a Campione nel 2010, quando trionfò per una prima moneta da €57.603 per quella che rimane la sua unica vittoria dal vivo, ma il premio più alto lo vince nel 2013, sempre a Campione. Questa volta si gioca l’IPT di Pokerstars e Vito si ferma al 2° posto per $176.244 di premio, arrendendosi in heads up al solo Andrea Montini.

Un piazzamento anche alle WSOP del 2013 ad un evento 6-handed e poi l’ultimo piazzamento riscontrato anche du Hendon Mob, sempre in quei giorni di WSOP a Las Vegas, quando chiude 8° ad un evento Deep Stack Extravaganza.

Addio a Invernomuto: non solo poker

Pian piano, come tanti altri, Invernomuto ha gradualmente abbandonato il poker, ma non era certamente il gioco la sua prima, o unica, qualità. Produttore di vini (l’azienda Planeta era cresciuta molto negli ultimi anni), ma anche intellettuale e uomo di cultura con l’organizzazione di Sciara Nuova Festival, un teatro in vigna che organizzava in estate, coinvolgendo molti artisti siciliani della sua terra.

Con lui si spaziava da discorsi politici con cui animava anche le sue pagine social, a poker e cultura come appena detto, ma anche a serie tv di cui era grande appassionato e conoscitore.

Facciamo le condoglianze a famiglia ed amici e salutiamo Invernomuto, anzi Vito, perchè come abbiamo visto era molto più che un semplice giocatore di poker, Vito che ci ha lasciato a sorpresa un giorno di metà febbraio. Ti salutiamo con una bella intervista datata 2012, il Viticoltore del Poker.