Poker Natale 2023. Cosa regalare sotto l’albero ad un grande appassionato di poker? Le idee non mancano, dalle classiche valigette di chips, passando per carte, libri e tantissimi gadget.

Poker Natale 2023: Valigette di chips

La prima cosa che viene in mente ed è quasi sempre un regalo apprezzato, è una bella Valigetta di chips. Ce ne sono tantissime, di vari tagli, qualità e prezzi. Cerchiamo di fare chiarezza ai neofiti.

Ci sono valigette molto modeste che partono da prezzi popolari di €20. Ci sono poi le repliche dei grandi eventi come Wsop e Wpt e per quelle bisogna stanziare un prezzo più alto.

Chips in plastica, con inserto, o completamente in ceramica, scegliete voi. Solitamente a fare la differenza nei costi delle valigette, oltre al numero di pezzi, sono proprio la qualità delle chips, quelle in plastica sono le più economiche, ma sono anche le più “cheap” nonostante molte produzioni anche in plastica facciano la loro bella figura e siano adatte all’utilizzo, ovvero giocare, ma il suono che fanno non è quello classico da casino, e anche i trick vengono peggio.

Le chips con inserto rappresentano una valida via di mezzo tra quelle in plastica e quelle totalmente in ceramica, che sono le migliori, le più leggere, quelle col suono più “bello” (se si può definire bello il suono incessante delle chips che si mescolano, per me lo è) e anche le migliori da utilizzare nei trick, ma attenzione perché sono anche le meno resistenti e certe cadute possono scheggiarle, quindi allenatevi nei trick solo se siete già pratici o in posti con superfici morbide.

Anche le grandi firme hanno brandizzato questo popolarissimo articolo da regalo. Si possono per esempio trovare valigette di Gucci dal costo di €5.000, mentre col set Montblanc si sale oltre i €6.000, anche se quella più “assurda” è la valigetta di Louis Vuitton. Alla modica cifra di €24.000 avrete un set con (soltanto) 100 chips in vari colori, un mazzo di carte, un dealer button e anche i 5 dadi intarsiati d’oro.

Poker Natale 2023: Mazzi di carte e libri di strategia

Un altra idea è quella del Mazzo di Carte Collezionabili. Ce ne sono di tutti i gusti e anche in questo caso per tutte le tasche. Praticamente ogni brand pop ha una sua versione di carte da poker, dai grandi film alle grandi firme anche in questo caso, fino alle carte con le donnine nude, intramontabili (ma anche gli omini nudi volendo).

Io vi consiglio le Bicycle, storico marchio di carte da poker, che per qualità-prezzo è tra i migliori. Si tratta di carte apprezzate ed utilizzate da molti eventi professionistici, e hanno praticamente una miriade di variazioni grafiche e di tipologie di carte. In Italia abbiamo una grande produttrice di carte in Modiano.

Libri di poker. Intramontabili, da quelli che sono ormai i grandi best seller, fino a nuove edizioni rivisitate e riviste, anche per via del cambiamento che il gioco ha avuto in questi anni. Certo, leggere un Dan Harrington o uno Slansky male non vi farà se siete alle prime armi col poker, ma alcuni concetti potrebbero essere un pò datati. Purtroppo non possiamo tornare ad una decina d’anni fa quando le pubblicazioni di libri sul poker (anche in Italia) era straordinaria, ma potete trovare tanta letteratura utile anche oggi, pure fuori dal poker in senso stretto.

Volete un consiglio? I libri sui teels sono sempre interessanti per chi gioca poker live. Ci sono libri scritti da grandi giocatori di poker (Phil Hellmuth per esempio) in collaborazione con agenti del FBI che spiegano alcuni aspetti facciali e comportamentali al tavolo. Possono passare gli anni, il gioco può cambiare, ma i tells rimangono quelli.

Per rimanere in casa nostra invece è uscita un edizione rivisitata e aggiornata del 2021 del nostro Flavio Ferrari Zumbini, “Il Nuovo Poker: Edizione 2021”, che trovate intorno alle €25, altrimenti potete andare un uno storico nome della produzione di libri in Italia, Dario De Toffoli col suo “100 poker. Tutte le varianti per giocare e vincere”. Tornando all’estero, qualche tempo fa ci è capitato di parlare con un grande giocatore italiano, Alioscia Oliva, e il suo libro di poker preferito è “Ogni Mano Rivelata” di Gus Hansen, un libro ormai datato visto che è stato pubblicato nel gennaio 2009, ma leggere il thinking process, mano per mano, di un giocatore come Hansen è sempre interessante ed utile.

Tornando in Italia, una delle ultime pubblicazioni nel nostro paese è del maggio 2023, “Poker e Rossetto”, libro scritto da Veronica Tuscano e Fabrizio Corona, un racconto tra il romanzo e la biografia di Veronica Tuscano una giocatrice di poker, una donna e una imprenditrice che affronta un mondo con un immaginario molto maschile. Noi non lo abbiamo ancora letto, e probabilmente non lo faremo mai, ma se ce lo regalassero non lo butteremmo di certo, e se vi ispira lo trovate su Amazon intorno ai €20.

Poker Natale 2023: Gadget a tema pokeristico e altre idee

Altre idee regalo strettamente legate al poker giocato solo i tavoli. Ce ne sono di varie dimensioni, pieghevoli o meno, ma hanno un certo costo e hanno bisogno di molto spazio. Se volete occupare meno spazio e spendere meno ci sono i top da mettere sopra ad un tavolo normale, in panno e legno, altrimenti ci sono i semplici tappetini che sono l’opzione più economica.

Ci sono anche i miscelatori automatici per le carte che evitano di dover mescolare a mano il mazzo ogni volta, anche se su internet si trovano oggetti amatoriali di questo tipo, che a dirla tutta non funzionano benissimo (ne abbiamo provati parecchi). Un mescolatore professionale di livello, come troviamo nei casino, costa tanto.

Abbiamo poi una serie di gadget a tema poker infinito. Dalle svariante magliette a poster, porta chiavi, apri bottiglie, bicchieri, tazze, cappelli, occhiali da sole, Energy drink a tema… Per esempio le WSOP hanno una serie di gadget molto ben realizzati, come porta chiavi e magliette.

Se non avete problemi di bankroll, le World Series of Poker hanno appena annunciato le date ufficiali del prossimo Main Event WSOP, si gioca dal 3 al 17 luglio. Siamo sicuri che ogni pokerista sia felice di trovare sotto l’albero un bel pacchetto completo con viaggio, alloggio e iscrizione da $10.000 al torneo più importante al mondo. Per riscattare il regalo bisognerà aspettare qualche mese, fino a questa estate, ma siamo convinti che sarebbe una bella attesa.