Film poker Natale 2023. Come ogni periodo natalizio vi segnaliamo questa veloce e pratica lista di film imperdibili da gustarvi sotto l’albero, a tema gioco e soprattutto poker. Dai grandi classici italiani come Regalo di Natale, alle grandi produzioni americane come The Rounders (in foto una scena del film di cui aspettiamo da anni il seguito, come una chimera), passando per film che hanno fatto letteralmente la storia, come La stangata, fino alle uscite più recenti come Molly’s Game.

Film poker Natale 2023: i nostri consigli su Sky

La stangata (1973)

Disponibile su: Sky

Qui andiamo negli anni 70 con un film culto che racconta di due truffatori (Paul Newman e Robert Redford) in cerca di denaro e vendetta. Non solo poker ma anche corse dei cavalli e gioco d’azzardo in generale.

Casinò (1995)

Disponibile su: Sky

Non si parla prettamente di poker ma del mondo dei casino e di mafia negli anni della crescita di Las Vegas, ma il capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro è da vedere assolutamente.

Casino Royale (2006)

Disponibile su: Sky

Chi non conosce l’agente 007? Nel 2006, in pieno boom del poker, l’ennesima Pellicola dell’agente segreto più famoso del mondo, si concentrò sul Texas Hold’em con una grande partita con Bond (Daniel Craig) che dimostra il suo acume matematico calcolando le odds mentre legge un tell di Le Chiffre. Non è un film solo di poker, ma mixando con l’azione di 007 è piacevole.

Film poker Natale 2023: i nostri consigli su Netflix

The Rounders – Il giocatore (1998)

Disponibile su: Netflix

Se Regalo di Natale è il film di riferimento del poker classico in Italia, la pellicola con Edward Norton e Matt Damon è il film a livello mondiale più noto sul Texas Hold’em. Una pietra miliare da vedere.

All In: The Poker Movie (2009)

Disponibile su: Netflix

Il gioco del poker ha trovato la sua trattazione sotto forma di documentario con il film All In, col regista Doug Tirola che parla della storia del poker e della sua l’impennata di popolarità avuta dopo la storica vittoria di Chris Moneymaker all’evento principale delle WSOP 2003. Nella pellicola sono presenti anche interviste con alcuni dei volti principali del gioco, tra cui Phil Hellmuth, Daniel Negreanu, Antonio Esfandiari e molti altri ancora.

Mississippi Grind (2015)

Disponibile su: Netflix

Dopo una serie di sfortunati eventi, due giocatori d’azzardo e di poker si mettono in viaggio, nella speranza di far girare la fortuna. Nel film si susseguono partite d’azzardo e interazioni con strozzini, bari professionisti, criminali e altro ancora nella strada verso la ricerca del successo.

Kid Poker (2016)

Disponibile su: Netflix

Il film presenta i retroscena completi sulla vita di Negreanu, uno dei giocatori più vincenti e popolari nella storia del poker. Il documentario narra le sue radici a partire dalle partite pazze giocate con gli amici a Toronto fino alle prime incursioni nel mondo del poker a Las Vegas.

Molly’s Game (2017)

Disponibile su: Netflix

Uno degli ultimi film sul gioco, uscito 3 anni fa e disponibile su Netflix. Molly’s Game è un film drammatico ritratto della storia di Molly Bloom, ex sciatrice professionista finita a gestire le partite di poker più ricche di Hollywood. Basato sul libro della stessa Bloom, Molly’s Game presenta uno spaccato di queste partite underground.

Film poker Natale 2023: i nostri consigli su Amazon Prime

Cincinnati Kid (1965)

Disponibile su: Amazon Prime

Iniziamo dagli anni 60 col classico con Steve McQueen che interpreta Eric Stoner, giovane e astuto giocatore di poker che vuole dimostrare le sue abilità nel gioco e sfida il vecchio Lancey.

A Big Hand for the Little Lady (1966)

Disponibile su: Amazon Prime

Anche qui siamo negli anni 60 con questa divertente commedia western è incentrata su una singola mano di five-card draw. Tra i protagonisti c’è Henry Fonda.

California Poker (1974)

Disponibile su: Amazon Prime

Il titolo originale è California Spit per il film di Robert Altman diventato culto che parla della storia di uno sfortunato giocatore d’azzardo, Bill Denny (George Segal), guidato dall’energico Charlie Waters (Elliot Gould).

Regalo di Natale (1986)

Disponibile su: Amazon Prime

Un grande classico per gli italiani il film sul poker di Pupi Avati, con con Carlo Delle Piane, Diego Abatantuono ed Alessandro Haber che si sposa benissimo col Natale visto che è ambientato proprio durante la Vigilia con una partita a poker classico. Se non lo avete visto dovete assolutamente recuperarlo e c’è anche il seguito, La rivincita di Natale del 2004.

Maverick (1994)

Disponibile su: Amazon Prime

Film basato sulla serie originale degli anni 50. Mel Gibson interpreta il ruolo del protagonista Maverick in questa commedia, al fianco di Jodie Foster e James Garner (che nella serie TV originale recitava nel ruolo del baro). Maverick spera di partecipare a un torneo di poker, ma ha bisogno di soldi. È costretto ad affrontare una strada irta di insidie e cadute (sia al tavolo sia fuori) per guadagnare il denaro necessario. Il film, accolto da recensioni positive, offre uno spaccato umoristico della vita di un genio della truffa ai tempi del Far West.

High Roller: The Stu Ungar Story (2003)

Disponibile su: Amazon Prime

Stu Ungar è stato una superstar agli albori del poker, per molti il Maradona del poker vista la sua ai limiti tra le droghe e le difficoltà finanziarie che hanno preso il sopravvento su di lui. Il film ne racconta la vita sin dall’infanzia vissuta a New York come figlio di un allibratore, passando per le grandi vincite ottenute nella città del peccato e arrivando agli eventi che l’hanno portato alla triste scomparsa.

Grinders (2011)

Disponibile su: Amazon Prime

Il regista Matt Gallagher si ritrova a provare a trasformare un hobby profittevole nella sua principale fonte di guadagno, giocando a poker non per gloria o trofei, ma per nutrire la sua giovane famiglia. Il film è ambientato a Toronto dove Gallagher incontra una serie di personaggi interessanti, giocatori e proprietari di club, tutti con vari livelli di ambizione e illusione. Si imbatte persino in Daniel Negreanu, la cui carriera è iniziata nello stesso modo e nella stessa città, ma la cui attività lo ha portato all’apice del gioco.

Bet Raise Fold (2013)

Disponibile su: Amazon Prime

Si tratta di un documentario, analisi del fenomeno globale del poker online: i milioni vinti da giovani grinder su internet; la crescente e la popolarità dei tornei online e live, ma dopo il Black Friday i tre registi furono costretti ad un cambio di rotta. Nel film possiamo apprezzare molti cenni storici e alcuni personaggi fondamentali (Tony Dunst, Danielle Andersen e Martin Bradstreet su tutti). Ovviamente, un solo film non poteva contenere tutto il racconto del poker, ma Bet Raise Fold è ciò che più si avvicina al concetto di documentario completo di un periodo storico molto strano per questo gioco.