Poker Live calendario febbraio 2024. Il mese di febbraio vede i riflettori del grande poker live puntati sulla Francia con l’inizio della stagione EPT a Parigi, ma anche col WPT Prime ad Aix-en-Provence. Si giocano anche IPF a Nova Gorica e il Festival Italiano con l’unione tra IPO e La Notte degli Assi a Malta. Insomma, febbraio a tutto poker live!

Poker Live calendario febbraio 2024: i tornei da non perdere

IPS (ITALIAN POKER SPORT)

29 gennaio – 5 febbraio (Rozvadov)

Abbiamo già parlato nell’articolo di gennaio del Italian Poker Sport, IPS, in programma al King’s Casino Rozvadov, con inizio il 29 gennaio e si giocherà fino al 5 febbraio 2024 quindi riproponiamo anche qui questo remember per un torneo da 380 euro di buy-in che avrà la bellezza di 9 flight iniziali per quanto riguarda il Main Event, e una kermesse, organizzata da EuroRounders, che mette 1 milione di euro garantiti sul piatto!

WPT PRIME PROVENZA

1 febbraio – 5 febbraio (Aix-en-Provence)

Inizia anche la stagione europea del circuito minore del World Poker Tour, il WPT Prime che si giocherà ad Aix-en-Provence in Francia dal 1 al 5 febbraio 2024. Il Main Event avrà un buy-in di €1.100 e prevede 3 flight iniziali come day1, dal 1 al 3 febbraio, un day2 e il final day in programma per il 5 febbraio.

IPF (ITALIAN POKER FESTIVAL)

8 febbraio – 12 febbraio (Nova Gorica)

In Slovenia, al Perla di Nova Gorica, dal 8 al 12 febbraio si gioca l’IPF KO EDITION. Il Main Event avrà quattro flight iniziali, con un buy-in a salire, da €300 per chi si inscrive al primo giorno, fino ai €500 del day1D. Le chips di partenza saranno 40.000 e su tutti i giocatori c’è una taglia da €100 (montepremi stimato di €200.000). Sono poi presenti tanti altri Side event, anche di Omaha.

THE BIG WRAP PLO

2 febbraio – 12 febbraio (Rozvadov)

Appuntamento fisso per gli amanti del Omaha, dal 2 al 12 febbraio al King’s Casino di Rozvadov dove per dieci giorni si giocheranno spettacolari e ricchi tornei della variante a quattro carte, con la bellezza di 2.600.000 garantiti. Saranno presenti grandi big del PLO, speriamo anche il nostro specialista per eccellenza, Dario Alioto, che lo scorso anno a questa kermesse si è messo in evidenza con ottimi risultati.

EPT (EUROPEAN POKER TOUR)

14 febbraio – 25 febbraio (Parigi)

Il torneo più atteso si gioca a Parigi dove si apre la stagione 2024 dell’European Poker Tour, il circuito di poker live più ricco ed importante del vecchi continente. Nel giorno di San Valentino, la romantica capitale francese farà da cornice alla serie di tornei che inizieranno con le FPS (France Poker Series) come riscaldamento e che si concluderanno col Main Event EPT, come sempre da €5.300 di Buy-in. Ecco il programma completo:

FPS:

Main Event FPS: dal 14 al 19 febbraio – €1.100

FPS Cup: dal 17 al 18 febbraio – €550

FPS High Roller: dal 18 al 19 febbraio – €2.200

EPT:

Super High Roller EPT: dal 18 al 20 febbraio – €50.000

Main Event EPT: dal 19 al 25 febbraio – €5.300

Mystery Bounty EPT: dal 21 al 23 febbraio – €3.000

EPT High Roller: dal 23 al 25 febbraio – €10.300

GDP (GERMAN POKER DAYS)

14 febbraio – 19 febbraio (Rozvadov)

Sempre dal King’s Casino di Rozvadov, meta importante per i pokeristi tedeschi, si giocano i German Poker Days se volete confrontarvi con i players teutonici che affolleranno le sale del King’s dal 14 al 19 febbraio con tanti tornei e con un Main Event da €200 di buy-in e bel €300.000 garantiti!

EPSC (EUROPEAN POKER SPORT CHAMPIONSHIP)

21 febbraio – 26 febbraio (Rozvadov)

Rimaniamo al King’s Casino con l’ESPC che garantisce €400.000 nei tornei in programma dal 21 al 26 febbraio, con un Main Event da €300K garantiti a fronte di €250 di buy-in.

FPF (FRANCE POKER FESTIVAL)

26 febbraio – 4 marzo (Rozvadov)

Il mese di marzo al King’s si chiude con il France Poker Festival, kermesse transalpina con €600.000 garantiti su diversi tornei, il più importante dei quali è ovviamente il Main Event che a fronte di un buy-in di appena €190 garantisce 500K di prizepool.

FESTIVAL ITALIANO

28 febbraio – 5 marzo (Malta)

Al Casino Portomaso dal 28 febbraio andrà in scena una novità nel panorama del poker live italiano, con due storici marchi come IPO e la Notte degli Assi che si uniscono per il Festival Italiano. Sicuramente l’evento più atteso sarà l’Italian Poker Open da 500.000 euro garantiti ma è il programma anche un High Roller La Notte degli Assi con altri €100.000 garantiti.

Continuate a seguire questo articolo che potrebbe essere aggiornato con altri tornei live se se ne aggiungeranno.