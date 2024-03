Blitz Prestige Prato. La notizia che sta rimbalzando negli ultimi giorni negli ambienti del poker, e non solo, riguarda il blitz delle forze dell’ordine (con al seguito una troupe de Le Iene) al noto circolo Prestige di Prato.

Blitz Prestige Prato: 17 denunciati e 125K sequestrati

Come si legge anche sull’edizione provinciale del quotidiano “La Nazione” la polizia, nell’ambito di una attività di controllo mirata al contrasto del gioco d’azzardo clandestino, ha eseguito un articolato intervento all’interno di un centro scommesse e sala poker, nei pressi di via Copernico, a Prato, il Prestige, riscontrando che, all’interno del locale erano presenti alcuni avventori intenti al gioco d’azzardo.

L’attività di polizia, in sinergia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha permesso l’identificazione di cinquantuno avventori all’interno del locale, dei quali diciassette, di nazionalità italiana e cinese, denunciati all’autorità giudiziaria per la partecipazione ed esercizio del gioco d’azzardo.

Due di essi sono risultati irregolari sul territorio nazionale e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le pratiche relative all’espulsione. Al termine degli atti di rito sono stati posti sotto sequestro penale circa 125.000 euro in contanti ed il locale è stato posto sotto sequestro.

Sembra comunque che le attenzioni degli investigatori fossero per una stanza privata e il poker non dovrebbe centrare. Al momento non c’è nulla di certo e probabilmente questa sera (martedì) nella puntata de Le Iene vedremo anche il loro servizio, sperando di capire qualcosa in più, e sperando che non sia pieno di errori ed inesattezze come è già stato in passato quando le Iene hanno parlato di circoli e poker live.

Blitz Prestige Prato: il Video di ToscanaTV

Vediamo anche il video di ToscanaTV su questo fatto, in attesa del servizio del Le Iene che potrebbe creare un boomerang mediatico molto accentuato dalla popolarità del programma Mediaset.