Il girone F, dei Campionati di calcio Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in Germania, prenderà il via il 18 giugno con le partite tra Turchia e Georgia e tra Portogallo e Repubblica Ceca. Pronostici Euro 2024: per i bookmaker, Portogallo e Turchia agli ottavi nel gruppo F.

Il regolamento della fase a gironi di Euro 2024

Per la terza edizione di fila dei campionati europei di calcio, le squadre partecipanti sono 24, suddivise in sei gruppi da quattro nazionali ciascuno. Accedono agli ottavi di finale, le prime due squadre classificate di ogni girone e le quattro migliori terze.

Calendario Euro 2024 del Gruppo F

18 giugno: Turchia – Georgia (Dortmund, 18:00) – Portogallo – Cechia (Lipsia, 21:00)

22 giugno: Georgia – Cechia (Amburgo, 15:00) – Turchia – Portogallo (Dortmund, 18:00)

26 giugno: Cechia – Turchia (Amburgo, 21:00) – Georgia – Portogallo (Gelsenkirchen, 21:00)

Pronostici Euro 2024: per i bookmaker, Portogallo e Turchia agli ottavi nel gruppo F

Per quanto concerne la due nazionali che si qualificheranno agli ottavi di finale di Euro 2024, i bookmaker vedono favorito il passaggio del turno di Portogallo e Turchia, pagato a quota 2 su Betflag e Marathonbet, quello tra Portogallo e Repubblica Ceca, inserito in lavagna a quota 3.75, quello tra Portogallo e Georgia a quota 5.75.

Quale nazionale vincerà Euro 2024?

Secondo le quote offerte dai principali bookmaker, è la nazione Inglese la favorita per la vittoria finale, bancata vincente a quota 4 su Betway e su Betflag, il successo della Francia è giocato a quota 5, mentre quello dei padroni di casa delle Germania a quota 6. Un successo degli azzurri, paga 15 volte la posta giocata.

Le nazionali Outsider

Le possibili nazionali sorprese per la conquista di Euro 2024, sono Spagna e Portogallo, entrambe offerte vincenti a quota 9, Belgio e Olanda inserite nel tabellone quote a 17.