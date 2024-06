Come scommettere su motociclismo e ciclismo: leggi la nostra guida

Motociclismo e ciclismo sono due sport che fanno battere il cuore degli appassionati delle due ruote. Che si tratti del rombo assordante dei motori della MotoGP che sfrecciano a 300 km/h sui circuiti internazionali, o dello scatto muscolare dei ciclisti impegnati in sfide estenuanti come il Giro d’Italia e il Tour de France, l’adrenalina è sempre alle stelle.

Per molti fan, seguire queste competizioni dal vivo o in TV non basta. Vogliono qualcosa in più. Ed ecco che entra in gioco il fascino delle scommesse sportive, la possibilità di prevedere il risultato della gara e puntare sul proprio favorito. Azzeccando il pronostico si può perfino moltiplicare la posta iniziale, grazie alle accattivanti quote offerte dai bookmakers.

Certo, per tentare la fortuna con successo bisogna prima informarsi sul regolamento, studiare le quote, scegliere con cura le tipologie di scommessa. Ma con un po’ di studio, intuito e sangue freddo anche voi potreste diventare dei veri talenti scout, scovando i campioni del presente e del futuro tra le due ruote a motore o muscolari.

Siete incuriositi da questa prospettiva? Continuate a leggere per scoprire i trucchi del mestiere e alcune dritte per iniziare. Il divertimento è assicurato!

Scommesse Motociclismo: guida alle quote MotoGP

Vuoi tentare la fortuna con una scommessa sugli assi del motociclismo che sfrecciano nei circuiti della MotoGP? Prima di lanciarti è bene conoscere alcune basi sul regolamento di questa appassionante competizione.

Il Campionato Mondiale MotoGP, detto anche Motomondiale, è formato da una ventina di Gran Premi sparsi per il globo, da marzo a novembre. In ogni Gp i piloti si sfidano per guadagnare punti: chi ne accumula di più vince il titolo finale di Campione del Mondo.

Elemento chiave è la griglia di partenza, definita nelle qualifiche del sabato. La sessione Q1 delinea le posizioni dalla 5a fila in poi, la Q2 assegna invece la pole position e le prime file, ovvero i piazzamenti migliori.

Per azzeccare i pronostici MotoGP è dunque essenziale studiare bene i risultati delle qualifiche. Il regolamento prevede poi varie tipologie di scommesse: dal semplice podio del gran premio, al nome del vincitore, passando per il giro veloce e possibili duelli corpo a corpo tra big come Marquez, Quartararo e Bagnaia.

Scommesse MotoGP: azzecca il podio con i piloti top

Puntare sul podio di un Gran Premio MotoGP è uno dei pronostici più intriganti per gli appassionati. Dovete semplicemente scegliere se, secondo voi, un determinato pilota salirà sul podio SI oppure NO alla fine di una specifica gara.

Ad esempio, per il prossimo GP d’Italia al Mugello potreste scommettere sulla possibilità che Pecco Bagnaia, italiano in sella alla Ducati, riesca a salire sul podio. Se segnerete SI e il vostro beniamino arriverà nei primi 3, vincete la scommessa. In caso contrario, avrete perso.

Discorso diverso se il pilota scelto non partecipa proprio al gran premio: in questo caso la giocata viene rimborsata. Attenzione poi alla conclusione regolare della gara: se viene interrotta e non c’è un risultato valido, anche qui si ha diritto al rimborso della puntata.

Insomma, con questa tipologia di scommessa dovete indovinare se i big come Quartararo, Bagnaia, Marc Marquez ed altri ancora riusciranno, gara dopo gara, a salire sul prestigioso podio della MotoGP.

Comparatore Scommesse Sisal Scommesse Bonus Benvenuto:5000€ Salva il bottino + fino a €250 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. Visita il Sito Betflag Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. Visita il Sito AdmiralBet Scommesse Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 Visita il Sito Marathonbet Bonus Benvenuto: fino a €300 Effettua il tuo primo deposito di almeno 5 € utilizzando il codice promozionale W300. Piazza una o più scommesse multiple con almeno tre selezioni. Riceverai un Cashback settimanale fino a 50 € fino a 300 euro oppure effettua un primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2024. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, che potrai utilizzare per qualsiasi scommessa Live sul tuo sport preferito. Visita il Sito

Scommesse MotoGP: pronostica se il tuo pilota farà punti

Volete provare a puntare sulla possibilità che il vostro pilota preferito della MotoGP riesca a portare a casa punti preziosi per la classifica iridata? Allora fate la scommessa “Punti SI/NO”.

Dovete selezionare un pilota, ad esempio Bagnaia, e poi scegliere se secondo voi in una determinata gara, poniamo il GP della Malesia, riuscirà a finire tra i primi 15, piazzamento che garantisce punti mondiali (SI), oppure no, restando fuori dalla zona punti (NO).

Se Bagnaia conclude 11° siete fortunati e vincete la scommessa. Ma se cade a metà gran premio e si ritira, avrete perso perché non porterà a casa punti. Discorso diverso se non prende proprio parte alla gara: in quel caso la giocata viene rimborsata.

Insomma, con questa tipologia di pronostico potete dimostrare di conoscere molto bene il rendimento dei vostri beniamini: riuscirete a prevedere quando faranno bene e quando male?

Come puntare sul ciclismo: le scommesse più gettonate

Il ciclismo è uno degli sport su cui è possibile scommettere, con un’ampia gamma di opzioni tra cui scegliere. I bookmakers online mettono a disposizione numerose tipologie di scommesse sugli eventi di ciclismo, sia nazionali che internazionali.

Si può puntare sulle corse su strada più importanti come il Giro d’Italia e il Tour de France, con quote sul vincitore finale, sulle singole tappe, sulle varie classifiche e su molti altri risultati. Oppure si possono fare pronostici sulle classiche di un giorno come la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix.

Anche le specialità su pista, come l’inseguimento a squadre, offrono interessanti opportunità agli scommettitori.

Sicuramente le scommesse sui grandi Giri come il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta di Spagna sono tra le più popolari. Si può scommettere sul vincitore finale, sulle singole tappe, sulle maglie dei leader delle varie classifiche e su molti altri risultati.

Un’altra scommessa classica è quella sul vincitore delle grandi classiche come la Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix. Queste gare di un giorno attirano sempre l’interesse degli scommettitori.

Facciamo un esempio: se sei un appassionato dell’inseguimento a squadre, che è appunto una specialità del ciclismo, puoi tentare la fortuna realizzando i tuoi pronostici sportivi sul ciclismo in pista. La prima cosa da fare però è ripassare bene le regole generali di questa disciplina prima di tentare la fortuna con le scommesse sportive.

Come funziona l’inseguimento a squadre nel ciclismo?

La gara di inseguimento prevede una sfida tra due ciclisti o due squadre di ciclisti che si affrontano su una distanza prefissata partendo dai due punti opposti della stessa pista: vince la sfida il ciclista (o la squadra di ciclisti) che raggiunge l’avversario nell’inseguimento oppure che copre la distanza prevista in un tempo minore rispetto all’altra squadra. Seguendo le regole dell’inseguimento le squadre sono composte da quattro ciclisti ciascuna e la lunghezza del tracciato di sfida è di 4 km.

Insomma, le opportunità di scommessa nel mondo del ciclismo sono davvero numerose e adatte ad ogni tipologia di scommettitore, sia esperto che principiante.

Scommettere sulla vittoria di tappa di un ciclista

Con la scommessa “ciclista vince almeno una tappa SI/NO” bisogna pronosticare se il corridore indicato nella scommessa vincerà almeno una frazione (SI) oppure non ne vincerà nessuna (NO) nella corsa di riferimento. Se il ciclista si ritira prima dell’inizio della gara, la puntata viene rimborsata. Se invece abbandona durante la corsa, la scommessa rimane valida e non viene rimborsata.

Nel caso in cui la manifestazione non dovesse concludersi per qualsiasi motivo, le scommesse il cui esito non può essere determinato sono considerate nulle e quindi vengono rimborsate. Per la refertazione fa fede il regolamento ufficiale dell’evento di riferimento.

Con questo tipo di scommessa si punta sulla capacità di un determinato corridore di aggiudicarsi almeno una vittoria di tappa alla corsa indicata. Una scommessa avvincente per chi segue il ciclismo!

Pronosticare il leader della corsa rosa

Con la scommessa “maglia rosa al termine della tappa X” bisogna pronosticare quale ciclista indosserà la maglia rosa di leader della classifica generale al termine della tappa indicata nella scommessa.

Se il Giro d’Italia, per qualsiasi motivo, non dovesse concludersi, le scommesse il cui esito non può essere determinato sono considerate nulle e vengono rimborsate.

Per la refertazione fa fede il regolamento ufficiale della corsa. Quindi attenzione a eventuali penalizzazioni o cambiamenti di classifica decisi dalla giuria che possono influenzare la maglia rosa al termine della frazione.

Questo tipo di scommessa permette di puntare sul ciclista che si ritiene possa essere al comando della classifica generale dopo la tappa scelta. Un modo coinvolgente per seguire le sorti della corsa a tappe italiana.

Il fascino senza pari delle scommesse su due ruote

Le scommesse su motociclismo e ciclismo offrono tantissime opportunità agli appassionati di pronosticare risultati ed esiti delle gare, moltiplicando il divertimento e la tensione. Che si tratti di indovinare il podio della MotoGP, il vincitore di una classica monumento del ciclismo o la maglia rosa del Giro d’Italia, le chance di puntare sul proprio favorito sono pressoché infinite.

Certo, questo tipo di scommesse richiede di documentarsi sul regolamento, studiare quote, correre qualche rischio calcolato. Ma con un pizzico di fortuna, le soddisfazioni possono essere grandi. Perché non provare? Scegliete il vostro campione su due ruote, caricate il conto gioco e lanciatevi in questa emozionante corsa ad alta velocità. Il brivido della vittoria vi aspetta!

Domande frequenti su come scommettere su motociclismo e ciclismo

Quali sono le principali competizioni su cui si possono fare scommesse di motociclismo?

Il campionato più importante è sicuramente la MotoGP, massima serie motociclistica, che prevede una ventina di Gran Premi in giro per il mondo da marzo a novembre. Si può scommettere sul singolo GP, sul podio, sul vincitore del campionato. Esistono poi altri campionati motociclistici come la Moto2, la Moto3 e il motomondiale Superbike.

Quali tipologie di scommesse si possono fare nella MotoGP?

In MotoGP le scommesse più diffuse sono: il podio del GP, con relative quote pilota per pilota; il nome del vincitore assoluto, anche qui con quote differenziate in base al pilota; il giro più veloce, pronosticando chi farà il best lap; i testa a testa tra big, ad esempio Marquez vs Bagnaia.

Cosa significa la scommessa “Punti SI/NO” nel motociclismo?

Con il pronostico “Punti SI/NO MotoGP” si scommette sulla possibilità che un determinato pilota, da noi scelto, riesca a portare a casa punti validi per la classifica mondiale in un certo Gran Premio. Se arriva nei primi 15 ha fatto punti (SI). Altrimenti no (NO).

Quali sono le scommesse più popolari nel mondo del ciclismo?

Nel ciclismo le scommesse più gettonate riguardano i Grandi Giri (Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta) e le Classicissime di un giorno (Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre). Si può pronosticare il vincitore finale, le singole tappe, le varie classifiche di specialità (scalatori, velocisti ecc).

Cosa si intende con “maglia rosa tappa X” nelle scommesse ciclistiche?

La scommessa “maglia rosa tappa X” consiste nel pronosticare chi indosserà la maglia di leader della classifica generale al termine della tappa X scelta. Un modo per provare ad indovinare quale corridore avrà la leadership momentanea del Giro d’Italia.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il bottino + fino a €250

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: fino a €300 Effettua il tuo primo deposito di almeno 5 € utilizzando il codice promozionale W300. Piazza una o più scommesse multiple con almeno tre selezioni. Riceverai un Cashback settimanale fino a 50 € fino a 300 euro oppure effettua un primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2024. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, che potrai utilizzare per qualsiasi scommessa Live sul tuo sport preferito. 4.5 Visita il Sito Recensione