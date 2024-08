Vuoi dei pronostici gratuiti per le partite di calcio in Champions League, con i consigli gratuiti dei nostri scommettitori e analisti esperti di calcio? per te abbiamo preparato una schedina dedicata alla Champions League, composta da tre partite, dandovi suggerimenti per le vostre scommesse. Schedina Champions League: pronostici e i consigli validi per il 13/08/2024.

Martedì 13 agosto 2024, sono in programma le partite di ritorno delle semifinali di accesso al tabellone della Champions League 2024-2025.

Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse

Fenerbahce-Lilla

La prima partita della nostra Schedina dedicata alla Champions League, si gioca in Turchia e mette a confronto Fenerbahce-Lilla

La partita di andata giocata la scorsa settimana in Francia, ha visto la formazione di casa del Lilla imporsi per 2 a 1.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria interna del Fenerbahce.

Il nostro pronostico è Vittoria Fenerbahce + GOL SI a quota 3.75 su Sisal e su Netbet

PAOK Salonicco-Malmo

La seconda partita della nostra Schedina dedicata alla Champions League, si gioca in Grecia e mette a confronto PAOK Salonicco-Malmo

La partita di andata giocata la scorsa settimana in Svezia, ha visto il pareggio tra le due formazioni per 2 a 2

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria interna del PAOK Salonicco.

Il nostro pronostico è Vittoria PAOK + GOL SI a quota 3.75 su Betway e su Netbet

Glasgow Rangers-Dinamo Kiev

La seconda partita della nostra Schedina dedicata alla Champions League, si gioca in Scozia e mette a confronto Rangers Glasgow e Dinamo Diev

La partita di andata giocata la scorsa settimana in campo neutro, ha visto il pareggio tra le due formazioni per 1 a 1

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria interna del Glasgow Rangers.

Il nostro pronostico è Vittoria Rangers + GOL SI a quota 3.75 su Sisal e su Goldbet

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @52.73



Fenerchace-Lilla 1+ GOL SI 3,75

PAOK-Malmo 1+GOL SI 3.75

Rangers-Dinamo Kiev 1+GOL SI 3.75