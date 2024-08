Riparte il campionato francese di calcio in Ligue 1, con i campioni in carica del PSG, impegnati venerdì 16 agosto 2024, in trasferta ospiti del Le Havre. Pronostico Le Havre-PSG di Ligue 1 del 16/08/2024, scopri le quote offerte dai bookmaker per questo match e le probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Le Havre, allenata dal tecnico Didier Digard, lo scorso campionato si è salvata nelle ultime giornate di campionato e anche in questa nuova stagione l’obiettivo rimane quello della salvezza.

Il Paris Saint Germain, campione in carica, riparte con la nuova stagione di Ligue 1, sempre da grande favorita per la conquista del campionato francese e con ambizioni di successo anche in Champions League.

Pronostico Le Havre-PSG di Ligue 1 del 16/08/2024

La prima partita di campionato è sempre molto difficile da pronosticare, viste le tante varianti di preparazione, ma pensiamo che il PSG non abbia molte difficoltà a portare a casa i tre punti in questa trasferta in casa del Le Havre.

Pronostico 2 + Over 1.5 a quota 1.65 su Sisal

Quote Scommesse per Le Havre-PSG

Per i bookmaker, è il PSG la squadra ampiamente favorita per la vittoria di questa partita di Ligue 1

La vittoria esterna del PSG è offerta a quota 1.44 su Goldbet e su Betway, il pareggio giocato a quota 4.50, mentre la vittoria dei padroni di casa del Le Havre paga 7 volte la posta giocata.