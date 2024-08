L’anticipo della prima giornata del campionato di calcio inglese di Premier League, è in programma venerdì 16 agosto 2024, allo stadio Old Trafford, e vede scendere in campo i padroni di casa del Manchester United e il Fulham. Pronostico Manchester United-Fulham, quote scommesse e formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Manchester United, allenata dal tecnico Erik ten Hag, lo scorso campionato è arrivata solo all’ottavo posto in Premier League e questa stagione cercherà di riscattare l’opaca prestazione dello scorso anno.

Il Fulham invece arriva dal tredicesimo posto ottenuto la scorsa stagione, con una salvezza tranquilla, lo stesso obiettivo che la dirigenza fissato anche in questo nuovo campionato.

Pronostico Manchester United-Fulham di Premier League

La prima partita di campionato è sempre molto difficile da pronosticare, viste le tante varianti di preparazione, ma pensiamo che il Manchester United riesca a vincere il match e a portarsi a casa i primi 3 punti della nuova stagione.

Pronostico 1+ Over 2.5 a quota 2.05 su Sisal

Quote Scommesse per Manchester United-Fulham

Per i bookmaker è la squadra di casa del Manchester United la formazione favorita per la vittoria.

Segno 1 infatti è offerto vincente a quota 1.55 su Sisal e su Betway, il pareggio è inserito in lavagna a quota 4.20, mentre il successo esterno è pagato 6 volte la posta giocata.